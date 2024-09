Pápež František pricestoval do Východného Timoru. Začal tak tretiu etapu svojej cesty po Ázii a Oceánii

František pristál v metropole Dili v pondelok popoludní miestneho času (v noci na dnes SELČ). Na letisku ho privítal prezident José Ramos-Horta a dve ženy oblečené v tradičných krojoch, ktoré mu ponúkli kvety a tkaný obradný šatok, ktorý si pápež krátko obliekol. Cesty z letiska do mesta potom zaplnili obyvatelia tejto krajiny na juhovýchode Ázie. Mávali vlajkami Vatikánu a Východného Timoru a pred páliacim slnkom sa kryli žltými a bielymi dáždnikmi – vo farbách Svätého stolca.

„Viva el Papa! (Nech žije pápež!)“ kričali, keď okolo nich František prechádzal. Kolóna v jednu chvíľu spomalila, aby pápež z auta s otvorenou strechou požehnal jednému z detí uprostred davu, píše agentúra AP.

Čítajte viac Pápež vyzval v Papue-Novej Guinei na ukončenie kmeňových konfliktov

Na Východný Timor v roku 1989 zavítal aj pápež Ján Pavol II., ale Františkova návšteva je prvá od získania nezávislosti v roku 2002 a koná sa tesne po 25. výročí referenda podporovaného OSN, ktoré pripravilo cestu k jeho nezávislosti od Indonézie.

AP pripomenula, že počas 24 rokov indonézskej nadvlády bolo zabitých až 200 000 Výcho­dotimorčanov.

Katolícka cirkev zohrala v boji za nezávislosť Východného Timoru významnú rolu. Jej biskup Carlos Ximenes Belo v roku 1996 získal spolu s ikonou boja za nezávislosť Východného Timoru Josém Ramosom-Hortom, dnešným prezidentom krajiny, Nobelovu cenu za mier, ktorá im bola udelená za spravodlivé a mierové riešenie konfliktu.

V roku 2022 však Vatikán priznal, že v roku 2020 Bela potrestal za sexuálne zneužívanie chlapcov. Sankcie zahŕňali obmedzenia jeho pohybu a výkonu služby. Zakázaný mal aj kontakt s maloletými i so samotným Východným Timorom.

Napriek sankciám, ktoré Vatikán potvrdil aj minulý týždeň pred Františkovou cestou, mnohí ľudia vo Východnom Timore naďalej stoja za Belom a odmietajú či bagatelizujú tvrdenia obetí jeho zneužívania.

Čítajte viac Pápež varoval v Indonézii pred náboženským extrémizmom a vyzval na dialóg

Spravodajská televízia CNN pripomenula, že František sa počas svojich ciest obvykle stretáva s obeťami zneužívania duchovnými. Hoci to nie je v oficiálnom programe jeho návštevy vo Východnom Timore, niektorí analytici uviedli, že ak by sa k zneužívaniu vyjadril aj teraz, vyslalo by to silný odkaz tým v regióne, ktorí svoj prípad zo strachu nenahlásili.

Ako informoval spravodajský web Vatican News, pápež má v pondelok v programe protokolárne prijatie v prezidentskom paláci a stretnutie so zástupcami vlády, občianskej spoločnosti a diplomatmi. V utorok ráno navštívi deti so zdravotným postihnutím, stretne sa s biskupmi, kňazmi, diakonmi, seminaristami a katechétmi v Katedrále Nepoškvrneného počatia. Ako obyčajne, bude mať i súkromné ​​stretnutie s členmi rehole Spoločnosti Ježišovej i omšu pod holým nebom.

Nasledujúce ráno potom pápež odcestuje do Singapuru.

Čaputová u pápeža: Hľadajte medzi sebou pokoj, povedal Video Archívne video

Východný Timor zaberá polovicu ostrova Timor a od 17. storočia ho Portugalci používali ako obchodnú stanicu pre santalové drevo. Takmer 400 rokov portugalskej koloniálnej nadvlády viedlo na ostrove k rozšíreniu katolicizmu a ďalších kultúrnych rozdielov od Indonézie s moslimskou väčšinou. Vo Východnom Timore, ktorý má len 1,3 milióna obyvateľov, sa ku katolíckej cirkvi hlási 97 percent obyvateľov – čo je najvyšší podiel mimo Vatikánu.

Ekonomika Východného Timoru je dnes silne závislá od zásob ropy a plynu a po desaťročiach konfliktu stále zápasí s vysokou úrovňou chudoby.