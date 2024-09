Brusel zvažuje zmrazenie miliárd eur pre Slovensko kvôli nedodržaniu práva

Európska únia pripravuje návrh, ktorý by mohol viesť k zmrazeniu peňazí, ktoré má Slovensko získať z európskych fondov. Brusel tak chce reagovať na porušovanie demokratických noriem, ku ktorému v krajine dochádza, napísala s odvolaním sa na svoj zdroj agentúra Bloomberg.

Tiež zdroje pre ČTK potvrdili, že v prípade Slovenska chystá Európska komisia začať takzvané konanie o porušení úniového práva. Konkrétne vraj komisii prekáža najmä rozpustenie elitného útvaru slovenskej prokuratúry ÚŠP, ktorý mal na starosti najzávažnejšiu kriminalitu.

Europoslanec M. Hojsík: Eurofondy ohrozuje koalícia, nie opoziční poslanci v Bruseli Video Zdroj: TV Pravda

Celý proces je len v počiatočnej fáze a bude podľa Bloombergu vyžadovať súhlas šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, avšak Európska komisia by pravdepodobne chcela konanie spustiť ešte do konca svojho mandátu, teda v najbližších týždňoch. Potom, pravdepodobne na začiatku novembra či decembra, sa totiž ujme funkcie nová Európska komisia v inom zložení a celý proces by mohol byť odložený.

Čítajte aj Leyenová predstaví novú EK. Akej agende sa budú venovať eurokomisári? Šefčovič si udržal silnú pozíciu

Jednou z možností, ktoré komisia má je využitie takzvaného mechanizmu krížového plnenia, ktorý umožňuje zmraziť financovanie, ak sú v ohrození unijné peniaze. V prípade Slovenska by to mohlo znamenať zmrazenie časti z 12,8 miliardy eur z kohéznych fondov, ktoré sú krajine pridelené z rozpočtu EÚ. Zhruba 80 percent všetkých verejných investícií na Slovensku je pritom financovaných z fondov EÚ, poznamenala agentúra Bloomberg.

Susko nepredpokladá ďalšiu mimoriadnu schôdzu kvôli výhradám EK Video Zdroj: FB/ministerstvo vnútra

Európska komisia, ktorá stav vlády práva na Slovensku jasne kritizovala už v júli, v minulosti okrem iného žiadala Bratislavu, aby ÚSP nerušila bez dôkladného uváženia. Tohtoročné rozhodnutie slovenského parlamentu o rozpustení prokuratúry a o významných zmenách v slovenskom trestnom práve vrátane zníženia trestných sadzieb za korupciu či ekonomickú kriminalitu schválil v júli slovenský ústavný súd.

Čítajte aj Obavy zo Žilinku či rušenia ÚŠP a RTVS. Brusel poslal na Slovensko výhrady k právnemu štátu

Kabinet premiéra Roberta Fica, ktorý rozpustenie špeciálnej prokuratúry navrhol, sa podľa opozície krokom snažil zabezpečiť beztrestnosť pre stíhaných ľudí s väzbami na terajšiu vládnu koalíciu. Vláda tiež presadila nový zákon o verejnoprávnej televízii a rozhlase, ktorým podľa opozície chce kabinet túto stanicu ovládnuť.