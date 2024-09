Budú sudcov voliť občania? Komisie mexického Senátu odobrili kontroverznú justičnú reformu

Senátori podporili návrh zákona na spoločnom zasadnutí Komisie pre ústavné záležitosti a Komisie pre legislatívne štúdie. Za reformu hlasovalo 25 z 37 prítomných senátorov. Schváliť ju ešte musí plénum Senátu, pričom rozprava a hlasovanie o návrhu sa uskutočnia v stredu. Poslanecká snemovňa, dolná komora mexického parlamentu, návrh schválila ešte vo štvrtok.

Agentúra Reuters poukazuje na to, že výsledok hlasovania v Senáte bude pravdepodobne veľmi tesný, pretože vládnuca strana mexického prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora a jeho spojenci nemajú dostatok hlasov na presadenie ústavných zmien v Senáte. Na schválenie reformy potrebujú hlas aspoň jedného opozičného senátora. Opozičné strany deklarovali, že za reformu nezahlasujú.

Predsedníčka Najvyššieho súdu Norma Piñaová počas nedeľňajšej rozpravy vyzvala senátorov, aby si najprv vypočuli návrhy sudcov. „Deštrukcia súdneho systému nie je cesta,“ povedala Piñaová v televíznom prejave.

Navrhovaná justičná reforma vyvolala pobúrenie u mexickej opozície a znepokojila Spojené štáty i medzinárodných investorov. Nesúhlasia s ňou ani súčasní sudcovia, ktorí v auguste vstúpili do štrajku a požiadali Najvyšší súd, aby zasiahol do legislatívneho procesu. Podľa mexického prezidenta na to neexistuje „žiadny právny základ“.

López Obrador tvrdí, že súčasné súdnictvo je zaťažené korupciou a slúži záujmom politickej a hospodárskej elity. Reformu justície podporuje aj jeho nástupkyňa Claudia Sheinbaumová, ktorá prezidentský úrad prevezme 1. októbra.