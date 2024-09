Vybuchne Trump? Pohorí Harrisová? Televízna debata preverí prezidentských kandidátov

Rozhodne debata?

Môže o ich výsledku rozhodnúť práve televízna debata? Ani známi experti na politiku v Spojených štátoch sa nie vždy zhodnú na tom, či sú tieto diskusie skutočne dôležité. A často sa prikláňajú k tomu, že ich vplyv sa skôr preceňuje. No faktom je, že júnová televízna debata medzi Trumpom a prezidentom Joeom Bidenom zasiahla do volieb nevídaným spôsobom. Diskusia, v ktorej sa prejavilo, že demokrat má už 81 rokov, totiž viedla k tomu, že šéf Bieleho domu skončil kampaň za znovuzvolenie a podporil svoju viceprezidentku Harrisovú.

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú Video Zdroj: C-SPAN

Bidenovou úlohou v diskusii bolo, aby nevyzeral príliš staro, a presne to sa mu nepodarilo. Viac ráz sa zaplietol do svojich myšlienok a pôsobil neisto. Taký dojem z neho mali diváci a potom už bolo v podstate jedno, že Trump ako zvyčajne klamal a vymýšľal si ako na bežiacom páse.

Čo teda dnes čaká demokratku a republikána? "Toto je spoločnosť Instagramu, Facebooku a TikToku. Dôležitý je vizuál,“ povedal pre agentúru AP Michael LaRosa, bývalý hovorca prvej dámy Jill Bidenovej.

Čítajte viac Exrepublikán: Trumpov prevrat? Rozpad demokracie v USA môže byť postupný

V tomto by mohla mať výhodu Harrisová. Keď Biden odstúpil z prezidentského súboja, bolo to pre vek. Z dvojice uchádzačov o Oválnu pracovňu je však teraz výrazne starší Trump. Má 78 rokov, Harrisová 59. No aj tak sa dá povedať, že väčšia pozornosť sa sústreďuje na demokratku. Je to jej prvá prezidentská debata vôbec. Trump absolvoval roku 2016 tri s Hillary Clintonovou a roku 2020 dve s Bidenom. Všetky podľa prieskumov verejnej mienky prehral. Zvíťaziť sa mu podarilo až na šiesty raz v už spomenutej júnovej diskusii.

Harrisová teraz môže dúfať, že to bola len výnimka potvrdzujúca pravidlo. Debatu bude vysielať televízia ABC, bude mať 90 minút a dvoch moderátorov, Linsey Davisovú a Davida Muira. Pravidlá diskusie budú v podstate totožné so súbojom Biden-Trump. Prezidentskí nominanti budú mať vypnuté mikrofóny, ak nebudú mať slovo. Harrisovej tábor žiadal, aby boli zapnuté, ale nakoniec ustúpil trumpovcom.

Debata nebude mať žiadne publikum. Počas diskusie budú mať kandidáti dve minúty na zodpovedanie otázok a reakcie a ešte ďalšiu minútu na vysvetlenia či doplnenia svojich vyjadrení. Na pódium si so sebou nemôžu nič zobrať, ani vopred napísané poznámky. Na konci dostanú Harrisová a Trump dve minúty na záverečný prejav pre voličov. Keďže republikán vyhral hod mincou, úplne posledné slovo bude mať on.

Kto vyhrá prezidentské voľby v USA? Kamala Harrisová Donald Trump Niekto iný Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Kamala Harrisová 60,3% Donald Trump 37,8% Niekto iný 1,9%

Zložitý súper

Harrisovej tábor priznáva, že Trump, napriek tomu, že v debatách v minulosti neoslnil, nebude jednoduchým súperom.

"Vyrovnať sa s ním v diskusii si bude vyžadovať takmer nadľudské sústredenie a disciplínu. Nie je to bežná situácia. Nie preto, že by bol Trump majstrom vo vysvetľovaní politických myšlienok a v tom, ako zlepšia ľuďom život. Je to preto, že je majstrom v akejkoľvek forme alebo formáte, ktorý je v televízii, a premení to na šou, ktorá je celá o ňom,“ povedal pre CBS News minister dopravy Pete Buttigieg, ktorý roku 2020 Harrisovej pomáhal pripraviť sa na debatu s vtedajším republikánskym viceprezidentom Mikeom Penceom.

Skúškou pre Harrisovú bude, aby vysvetlila svoje politické predstavy, no aby pri tom nepôsobila príliš akademicky. A zároveň si musí dať pozor, aby ju Trump veľmi nevyviedol z konceptu.

Trump: Voľte (mňa)! Aj keby ste mali zomrieť! Video Zdroj: C-SPAN

Úloha pre republikána je podstatne jednoduchšia. Nikto neočakáva, že sa zameria na dôkladnejšiu prezentáciu svojich politických pozícií. Prakticky nikdy to nerobí, a pravdou je, že formát debaty to ani príliš neumožňuje. Otázkou však zostáva, či sa Trump aspoň pokúsi načrtnúť nejaké politické idey, alebo bude na Harrisovú iba útočiť. A bude opakovať hrozivé vyhlásenia, že keď vyhrá voľby, jeho oponenti môžu skončiť za mrežami.

Trump roku 2020 prehral prezidentské voľby s Bidenom a odvtedy šíri konšpirácie a klamstvá, že mu víťazstvo ukradli. Jeho vyjadrenia viedli 6. januára 2021 až k útoku sfanatizovaných stúpencov republikána na Kongres. Mnohí extrémisti, ktorí sa na tom vtedy podieľali, skončili vo väzení. Trump im teraz sľubuje amnestiu.

Čítajte viac Trump je starý. Odstúpi ako Biden? Odpovedá politológ

Napriek tomu a faktu, že celebritný miliardár je odsúdený kriminálnik, republikán má stále dobrú šancu, že prezidentské voľby vyhrá. Harrisová sa po oznámení kandidatúry rýchlo dostala na čelo prieskumov, ale jeden z posledných výskumov pred debatou ukázal, že jej náskok je pravdepodobne veľmi krehký.

Zo sondáže denníka New York Times a Sienna College vyšlo, že republikána by volilo 48 percent opýtaných, demokratku 47. Vzhľadom na štatistickú odchýlku je to v podstate remíza. Ale keďže sa vo voľbách ráta výsledok v jednotlivých štátoch, nie ten celkový, je to skôr dobrá správa pre Trumpa.

„Systém Zboru voliteľov zvýhodňuje republikánov. Dokonca aj v roku 2020, keď tandem Biden-Harrisová získal viac hlasov ako ktokoľvek v histórii, voľby rozhodlo približne 45-tisíc hlasov v kľúčových štátoch. Očakávame, že v novembri to bude podobne tesné. Rátať sa bude každý jeden hlas,“ uviedla podľa denníka Guardian manažérka Harrisovej kampane Jen O’Malley Dillonová.

Čítajte viac Expert: Bol to útok na demokraciu. Zároveň musí Trump po streľbe začať od seba

Strašidelná predstava

Harrisová bude na výhru potrebovať širokú voličskú koalíciu od pravičiarov odmietajúcich Trumpa až po radikálnejších ľavičiarov.

"Bidenovi v roku 2020 pomohlo, že ho volila časť nezávislých republikánov a konzervatívcov, ktorí už Trumpa neznášajú. Tých potrebuje aj Harrisová a rovnako musí k seba prilákať mladších voličov,“ pripomenul pre Pravdu Tom Nichols, ktorý pre známy magazín The Atlantic komentuje americké a zahraničnopolitické dianie.

On sám bol kedysi republikánom, ale Trumpa odmieta. "Vieme však, ako to funguje v USA, hoci pre ľudí, ktorí nie sú Američania, nie je vždy jednoduché to pochopiť. Máme systém Zboru voliteľov. Šéf Bieleho domu nie je prezidentom amerického ľudu, je prezidentom Spojených štátov. Úspech Harrisovej bude závisieť od toho, či v štyroch, alebo piatich štátoch nájde dostatok mladých ľudí, žien, menšinových voličov a nespokojných republikánov, ktorí jej dajú hlas. Tieto štáty sú Pensylvánia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Severná Karolína a Georgia. Dá sa povedať, že budúcnosť sveta, nielen americkej demokracie, závisí od 200-tisíc ľudí v štyroch alebo v piatich amerických štátoch. Myslím si, že je to trochu strašidelné, ale takto funguje volebný systém v USA,“ skonštatoval Nichols.