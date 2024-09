Sex, video a pokrytectvo. Orbán maže zmienky na pokleslého kňaza

Katolícky farár Gergő Bese (41) sa stal antihrdinom sexuálneho škandálu, o ktorom hovorí celé Maďarsko. Nadväzoval intímne vzťahy s inými mužmi, zúčastňoval sa na homosexuálnych orgiách a účinkoval dokonca aj v gej porne.

Aféra prepukla koncom minulého týždňa, keď médiá zistili, že zo stránky premiéra Orbána na sociálnej sieti zmizli všetky zmienky a fotografie dotyčného kňaza. Na otázku portálu Telex, prečo sa to stalo, dal Orbánov hovorca len vyhýbavú odpoveď: „Fotografie boli vymazané, pretože tam nepatria.“

Zo Slovenska je ešte homofóbnejšia krajina ako bola, hovorí moderátor Rasťo Iliev Video

Rúško nad dvojitým životom kňaza ako prvý poodhalil portál Válasz Online. Podľa jeho informácií sa do rúk najvyšších vládnych kruhov dostal spis s materálmi, vrátane videí a mobilnej komunikácie, ktoré dokazujú, že Bese sa zúčastňoval na homosexuálnych večierkoch. Existenciu takéhoto spisu redakcii Válasz Online potvrdili až štyria politici Fideszu.

„To, čo sa stalo, vo vládnych kruhoch považujú za prípad podobný kauze Szájer, ale ešte drsnejší,“ napísal Válasz Online. Ide o škandál z roku 2020, keď počas covidového lockdownu belgická polícia v centre Bruselu prichytila fideszáckeho europoslanca a prominenta vládnej strany Józsefa Szájera, ako uniká z homosexuálneho večierku po odkvapovej rúre.

Čítajte viac Po Szájerovej kauze predbehla maďarská opozícia v prieskume Orbánov Fidesz

Kým Szájer, Orbánov priateľ od študentských čias a spoluzakladateľ Fideszu, účasťou na ilegálnej párty ignoroval záväzné karanténne opatrenia, Bese svojim správaním žiadne svetské zákony neporušil.

Čítajte viac Orbánov človek po orgiách vystúpil z Fideszu

„Jeho sexuálne aktivity boli konsenzuálne, neboli ale úplne v súlade s tým, čo hlásal – bol známy svojimi zúrivými názormi proti LGBTQ, ako aj tým, že dostával množstvo vládnych prostriedkov na propagáciu ,rodinných hodnôt',“ komentoval na sieti X prípad „padlého“ kňaza investigatívny novinár Szabolcs Panyi.

Len niekoľko hodín potom, čo Válasz Online v piatok zverejnil svoj článok, redakcia obdržala vyjadrenie z kaločsko-kecskemétskej arcidiecézy, podľa ktorého arcibiskup Balázs Bábel „s účinnosťou od 6. septembra 2024 suspendoval pátera Gergőa Beseho z kňazskej služby".

Netrvalo dlho a ozval sa aj suspendovaný kňaz. K svojmu poklesku sa priznal, kajal sa a požiadal o odpustenie. Sám seba sa ale pokúsil vykresliť, ako obeť. „Chyboval som. Naviedli ma, zneužili moju naivitu a stratil som zdravý úsudok. Zhrešil som proti cirkvi a svojej komunite. Porušil som svoj kňazský sľub, spáchal som hriech,“ napísal v sobotu vo vyhlásení pre portál 777.hu.

Podľa informácií televízneho kanála RTL Bese arcibiskupovi povedal, že kompromitujúce nahrávky boli nasnímané potom, čo ho omámili. Tvrdil, že pri jednej príležitosti ho tak opili a zdrogovali, že sa nasledujúce ráno zobudil na lavičke a nepamätal si, čo sa v tú noc stalo.

Putin sa stretol s Orbánom v Moskve Video

RTL v nedeľu oznámila, že inkriminované videá získala, a hoci ich z pochopiteľných dôvodov nezverejní, spochybnila Beseho verziu. Televízia tvrdí, že kňaz je na záberoch dobre identifikovateľný vďaka pestrým náramkom, ktoré nosí. Nepôsobí tam dojmom obete, ale ako aktívny účastník, a dokonca ako osoba, ktorá sa na zhotovení nahrávky priamo podieľala, konštatovala súkromná televízia.

Kým Fidesz sa k prípadu nevyjadruje, opozičné strany ho využili na kritiku vlády. „Je mi jedno, kto sa s kým sa váľa. To je jeho vec,“ napísal na Facebooku líder Demokratickej koalície Ferenc Gyurcsány. „Ale tento kňaz a jeho vláda kážu opak,“ poznamenal expremiér a dodal: „To je problém, a nie to, že že jeden muž nemiluje ženu.“

Gyurcsány na sociálnej sieti zverejnil aj spoločnú fotografiu Orbána a Beseho s komentárom: Pokrytci.

Vychádzajúca hviezda maďarskej opozície Péter Magyar vidí hlavný problém prípadu v niečom inom: v zneužívaní tajných služieb zo strany vlády. „Dôležitejšie ako konkrétny prípad je to, že existoval spis o súkromnom živote človeka, ktorý koloval vo vládnych kruhoch. „Po maďarsky to znamená, že Fidesz sleduje ľudí a v prípade potreby, ak si to vyžaduje ich politický záujem, využíva informácie získané tajnou službou a inými metódami. Čo je to za systém, ktorý zbiera spisy o každom občanovi, ktorý je pre nich nebezpečný a všetkých vydiera?“ opýtal sa na Facebooku exmanžel bývalej Orbánovej ministerky spravodlivosti Judit Vargovej.

Čítajte viac Politický triler či rodinná dráma? Orbánov režim podrýva exmanžel jeho exministerky

Magyar svoju úspešnú stredopravicovú stranu Tisza založil začiatkom tohto roku – potom, čo ďalší škadál súvisiaci so sexom a pokrytectvom poškodil dôveryhodnosť Fideszu. Orbán vtedy obetoval prezidentku Katalin Novákovú a volebnú líderku do eurovolieb Vargovú po vlne pobúrenia, ktorú vyvolali podpísaním a kontrasignovaním kontroverznej milosti pre komplica pedofila odsúdeného za zneužívanie maloletých chlapcov.

Čítajte viac Dúha prekazila Orbánovi futbalový zápas roka

Podľa Magyara práve pokrytectvo v prípade Beseho bolo to, čo „mnohým ľuďom vyrazilo poistky“. "Bol práve Bese, kto ako kňaz posilnil naratív štátostrany, založený na najnižšom pude, na nenávisti. A koľko takýchto pokrytectiev bolo v posledných rokoch! A koľko ich ešte bude, ak to dovolíme? Zafóliované knihy, nenávistné kampane, zatajovanie pedofilných prípadov,“ pripomenul zákony, v ktorých Fideszom ovládaný parlament hádže do jedného vreca homosexuálov a pedofilov a okrem iného kníhkupectvám prikazuje, aby knihy dotýkajúce sa tématiky LGBT + mohli vystaviť na policiach len v nepriehľadnom o­bale.