Na Slovensku by kandidovať ešte nemohol, v Poľsku už môže. Prezidentom sa chce stať odporca Židov aj homosexuálov

Na Slovensku by politik v jeho veku nemohol ešte poškuľovať po Grasalkovičovom paláci: Ústava SR stanovuje, že prezidentský kandidát musí mať najmenej 40 rokov. Podľa poľskej ústavy sa však môžu uchádzať o funkciu hlavy štátu občania, ktorí majú v deň volieb minimálne 35 rokov. Mentzen oslávi o dva mesiac svoje 38. narodeniny, takže má otvorené dvere do predvolebnej kampane.

O prvý veľký škandál, ktorý rezonoval aj v zahraničí, sa postaral pred piatimi rokmi pred voľbami do Európskeho parlamentu. „Nechceme tu mať Židov, homosexuálov, potraty, dane a Európsku úniu," povedal vtedy svojim priaznivcom na mítingu v Krakove. Keď sa o jeho výrok začala zaujímať polícia, snažil sa vyviniť. Úboho a nedôveryhodne: „Tvrdil, že to bol vtip a poznamenal, že keby nevstúpil do politiky, stal by sa komediálnym hercom," pripomenula agentúra Reuters.

Mentzen nie je bezvýznamný krikľúň, ale zvolený zástupca ľudu s extrémistickými názormi. Keď na jeseň 2023 kandidoval do parlamentu vo volebnom obvode vo Varšave, podporilo ho takmer 6 percent voličov, čo mu stačilo, aby získal poslanecký mandát (dostal viac ako 100-tisíc hlasov).

V júni tohto roku vo voľbách do Európskeho parlamentu sa prejavil rastúci trend krajnej pravice naprieč celou Európou. Ukázalo sa to aj v Poľsku, kde Konfederácia získala vyše dvojnásobne viac hlasov v porovnaní so zmienenými národnými voľbami na jeseň 2023. „Výsledok jej prezidentského kandidáta bude sledovaný, pretože pred rokom získala 7 percent hlasov a nedávno s 12 percentami skončila v eurovoľbách na treťom mieste," poznamenala verejnoprávna Poľská televízia.

Konfederácia navrhla konzervatívnej strane Právo a spravodlivosť usporiadať spoločné primárky, z ktorých by vzišiel spoločný prezidentský kandidát. Jej predstavitelia to odmietli. Nemali dôvod prikývnuť, lebo určite postavia vlastného silného uchádzača, a ďalšia vec je tá, že krajne pravicová aliancia často prekračuje červené čiary, za ktoré už nejdú ani konzervatívci. Vyzeralo by to tak, ako keby na Slovensku nejaká politická strana súhlasila so spoločnými primárkami s kotlebovcami… Keď Konfederácia dostala po svojich pytačkách košom, jej čelní predstavitelia sa teraz dohodli, že do prezidentským volieb nasadia Mentzena.

Líder Novej nádeje má silný dosah na zmýšľanie veľkého počtu Poliakov. Na sociálnej sieti TikTok sa mu nijaký iný politik v krajine nevyrovná: Mentzen má nej najviac sledujúcich registrovaných užívateľov spomedzi všetkých verejných činiteľov v Poľsku.

A čo vlastne presadzuje tento extrémista, ktorý pred vstupom do politiky začal podnikať a zaoberať sa daňovým poradenstvom? Podľa Mentzena nemá Poľsko čo hľadať v Európskej únii, pretože na prvom mieste vidí národné záujmy, nie takzvaný diktát z Bruselu. Odchod z EÚ by však znamenal pre krajinu katastrofu: Poľsko by v ostatných rokoch nedosiahlo výrazný hospodársky rozmach, keby mu chýbal prístup k eurofondom. Ide o desiatky miliárd eur, pričom treba zdôrazniť, že v čerpaní týchto zdrojov sú Poliaci na druhom najlepšom mieste v celej únii (naopak, Slovensko sa pohybuje až okolo 20. miesta). Čo sa týka daní, ktoré Menzen považuje za jednu zo svojich priorít, navrhuje ich drastické zníženie: presadzuje, aby každý platil dane vo výške 12 percent; fyzické osoby aj právnické osoby.

Najnovšie sa Mentzen zviditeľnil výrokmi o utečeneckej kríze. Tá súvisí s dianím na poľsko-bieloruských hraniciach, cez ktoré sa snažia prenikať ilegálni migranti z afrických a ázijských štátov. Takpovediac import žiadateľov o azyl umožňuje do svojej krajiny samozvaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, ktorých ich potom nasmeruje k susednému štátu. Ide o pomstu Minska za to, že Varšava pred niekoľkými rokmi dôrazne presadzovala uvalenie sankcií EÚ proti Lukašenkovmu režimu. „Ak niekto chce ilegálne prejsť do Poľska, treba na neho jednoducho strieľať," zdôraznil Mentzen na podujatí, ktoré naživo vysielal prostredníctvom svojho kanála na YouTube.

Šéf Novej nádeje, ktorý priezvisko zdedil po prastarom otcovi z Nemecka, nenechal suchú niť ani na západnom susedovi: „Je potrebné prijať prísne opatrenia proti príslušníkom nemeckej polície v prípade, že sa opäť pokúsia vytlačiť migrantov na poľskú stranu hraníc. Keď sa k nám dostane auto nemeckých policajtov s utečencami, tak týchto nemeckých policajtov zatkneme a automobil vyvlastníme."

Ak Mentzen bude používať podobné slová aj počas kampane pred prezidentskými voľbami, o rozruch (či skôr o škandály) sa istotne postará. O budúcej hlave štátu sa však takmer určite rozhodne medzi kandidátmi, ktorých postavia opoziční konzervatívci a centristicko-liberálna Občianska platforma súčasného premiéra Donalda Tuska. Voľby sa musia uskutočniť najneskôr v polovici mája 2025.