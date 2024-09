MOL oznámil uzavretie dohôd o zabezpečení prepravy ropy ropovodom Družba

Maďarská ropná spoločnosť MOL v pondelok oznámila, že s dodávateľmi ropy a prevádzkovateľmi ropovodov uzavrela dohody zamerané na zabezpečenie pokračujúcej prepravy ropy ropovodom Družba cez Bielorusko a Ukrajinu do Maďarska a na Slovensko. Uviedla to vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke Budapeštianskej burzy cenných papierov (BÉT).

„Na základe týchto dohôd prevezme skupina MOL vlastníctvo dotknutých objemov ropy na bielorusko-ukrajinskej hranici s účinnosťou od 9. septembra 2024,“ píše sa v oznámení.

Von der Leyenová: Orbánova misia k Putinovi bol appeasement (Archívne video) Video

Aktualizované dohody o preprave a nové dohody o prevzatí ropy sú podľa spoločnosti plne v súlade so všetkými relevantnými sankciami a ustanoveniami vrátane opatrení prijatých Európskou úniou a Ukrajinou.

„Nová úprava poskytuje udržateľné riešenie pre prepravu ropy ropovodom Družba. Považujem to za veľký úspech, pretože to spoločnosti MOL umožňuje pokračovať v používaní najefektívnejšej a najspoľahlivejšej technológie spracovania ropy v rafinériách v Maďarsku a na Slovensku a v konečnom dôsledku to prispieva k bezpečnosti dodávok v oboch krajinách,“ uviedol viceprezident MOL Group Gabriel Szabó.

Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás 22. augusta povedal, že existuje veľká šanca, že spoločnosť MOL bude schopná uzavrieť príslušné dohody, aby neboli blokované dodávky ropy do Maďarska cez Ukrajinu.

Gulyás vtedy spresnil, že technicky to bude znamenať, že hoci bude preprava drahšia a MOL bude naďalej znášať riziko tranzitu od rusko-ukrajinskej hranice, existuje zákonné riešenie, ktorým sa dá preprava zabezpečiť. „Dúfame, že z dlhodobého hľadiska bude zabezpečená dodávka ropy na tranzitne rizikovom ropovode,“ dodal.