Na čele ukrajinskej vlády mohla byť žena, proti nej bol aj vojnový stav, Zelenskyj ustúpil. Kto ju do funkcie najviac pretláčal?

Po štrnástich rokoch znovu ďalšia Julija? Na Ukrajine teraz existovala možnosť, že po Juliji Tymošenkovej, ktorá šéfovala vláde do roku 2010, sa premiérkou stane Julija Svyrydenková. Nakoniec nedošlo k výmene na čele výkonnej moci a to napriek tomu, že 38-ročnú ekonómku pretláčali do funkcie dvaja najvplyvnejší muži v Kyjeve.

Keď sa pred niekoľkými týždňami začali objavovať špekulácie o možnej rekonštrukcii vlády, skloňovali sa mená takmer všetkých jej členov. Vrátane premiéra Denysa Šmyhaľa. „Kandidatúra Svyrydenkovej je jediná, o ktorej sa diskutuje," napísal v polovici júla denník Ukrajinská pravda s odvolaním na zdroj svojich informácií. Za vicepremiérkou pre ekonomiku stáli tí, ktorým patrí hlavné slovo v sídle hlave štátu, čiže prezidenta Volodymyra Zelenského nevynímajúc.

Ukrajinská pravdaa vtedy zdôraznila, že Svyrydenkovej absolútne dôveruje šéf prezidentskej kancelárie Andryj Jermak. „Je o ňom známe, že robí len to, čo mu povie Zelenskyj, takže je zrejmé, že aj on podporuje jej nomináciu," poznamenal denník. Doplnil, že Svyrydenková má oporu aj v Jelene Zelenskej: „Prvú dámu Ukrajiny sprevádza počas každého letu do zahraničia, majú medzi sebou dobré vzťahy a rovnaký pohľad na mnohé problémy."

Rodáčku z Černihivu, čo je mesto na severe štátu, si Ukrajinci mohli prvýkrát lepšie všimnúť v júli 2020, keď sa presťahovala do Kyjeva. Vymenovali ju vtedy za námestníčku na ministerstve hospodárstva. Vo funkcii vydržala iba do decembra toho roku. Nevyhodili ju však, naopak, fakticky sa dočkala povýšenia: Jermak si ju vybral za svoju zástupkyňu. Jeho pravou rukou v prezidentskej kancelárii zostala do novembra 2021, keď sa vrátila do vlády. Obsadila v nej jeden z najvýznamnejších postov: stala sa vicepremiérkou pre ekonomiku, ktorou je doteraz. Ukrajinská pravda tvrdí, že do tejto funkcie sa dostala vďaka protekcii Jermaka. Je to pravdepodobné, ale nijako to neznižuje jej odborné schopnosti.

Mimochodom, vyštudovaná ekonómka sa môže pochváliť aj tým, čo neovláda nikto vo vláde. Hovorí totiž po čínsky (pred niekoľkými rokmi pôsobila ako zástupkyňa Černihivu v Číne, kde mala v agende získavanie investícií na Ukrajinu.

U zahraničných partnerov Kyjeva si Svyrydenková vytvorila veľmi dobré renomé. Nečudo preto, že keď Jermak v decembri 2023 letel do Washingtonu rokovať o ďalšej vojenskej a inej pomoci pre Ukrajinu, vicepremiérka bola hlavnou členkou jeho delegácie. Spolieha sa na ňu, zároveň ju však asi v mnohých veciach riadi v súčinnosti so Zelenským. „Vymenovanie Svyrydenkovej znamená, že v oblasti hospodárstva prechádza vláda pod priame riadenie prezidentskej kancelárie," povedal politológ Jevgenij Magda pre server Dilova stolicija, keď sa stala vicepremiérkou pre ekonomiku.

Svyrydenková považuje seba za prototyp moderného zmýšľania. Keď parlament schvaľoval jej nomináciu na podpredsedníčku vlády, zdôraznila, že zhruba pred pätnástimi rokmi sa svet naučil balansovať medzi liberálnymi a konzervatívnymi ekonomickými nástrojmi, a tento prístup potrebuje aj Ukrajina. Za jednu zo svojich priorít označila rozvoj lodného priemyslu: „Už počas najbližších troch rokov sa môže na Ukrajine obnoviť konštrukcia lodí, hovorím o 20 nových plavidlách v každom roku. Môžeme vytvoriť 50-tisíc pracovných miest."

Iba jednému členovi vlády sa nedajú pripísať zásluhy o ekonomický rozvoj, ale zlepšujúca sa situácia je nepochybne aj dielo Svyrydenkovej. Napriek tomu, že Ukrajina sa bráni proti ruskej agresii, hrubý domáci produkt štátu dosahuje približne päťpercentný rast (v prvom roku vojny, ktorá vypukla vo februári 2022, HDP bol v hlbokom mínuse).

Za veľkú devízu Svyrydenkovej sa označuje jej výborná znalosť fungovania štátneho aj súkromného biznisu. Osvedčila sa už ako námestníčka na ministerstve hospodárstva, keď dostal za úlohu urobiť poriadok so zamestnávaním načierno. „Riadnu mzdu začalo poberať dovedna 30-tisíc pracujúcich na Ukrajine," upozornil časopis Forbes. Firmy za nich konečne začali platiť dane a poistné. Je to veľký ukrajinský problém, pretože podľa odhadov robí bez pracovnej zmluvy až pätina Ukrajincov.

Keď sa o Svyrydenkovej špekulovalo ako o premiérke, Ukrajinská pravda podotkla, že západní spojenci Kyjeva ju považujú za jedinú prijateľnú náhradu za Šmyhaľa. Médiá však z nej asi nie sú nadšené, čo sa týka bezprostredného poskytovania informácií: „Takmer vôbec nedáva rozhovory," upozornil server Biznes.

Prečo sa šikovná Svyrydenková nestala šéfkou vlády namiesto Šmyhaľa? Zvlášť s prihliadnutím na fakt, že najviac ju pretláčal Jermak, ktorý má v prezidentskej kancelárii hlavné slovo hneď po Zelenskom? Najprv treba ozrejmiť, prečo sa vôbec dostala na stôl téma prípadného odchodu Šmyhaľa z čela vlády. Médiá tvrdili, že už viac-menej unavil Zelenského. Chyby neurobil, ale prezident údajne nevidel, že by prinášal novátorské riešenia problémov.

Je celkom možné, že prekážkou sa stala formalita. Už keď sa hovorilo, že Svyrydenková by mohla nahradiť Šmyhaľa, zazneli upozornenia, že by to nebolo v súlade s legislatívou. „Počas platnosti vojnového stavu nie je možné zmeniť celú vládu," citoval vtedy server Dzerkalo Tizhnia poslanca vládnucej strany Sluha národa Fidora Venislavského. Ide o ustanovenie zákona, podľa ktorého je predseda vlády fakticky neodvolateľný, pokiaľ trvá vojna s Ruskom. Demisia premiéra znamená demisiu celej vlády, no jej právomoci nemožno počas vojnového stavu prerušiť.

Server RBK-Ukrajina napísal, že pochybnosti o právnej čistote pri výmene šéfa vlády mali byť jedným z dôvodov, pre ktoré sa Šmyhaľ udržal vo funkcii. Väčší význam však asi zohral postoj viacerých poslancov vládnucej strany. Vrátane vplyvného Davida Arachamiju, ktorý je predseda poslaneckého klubu Sluhu národa. Títo politici nepodržali chrbát Svyrydenkovej. Možno nechceli pripustiť ešte väčší vplyv prezidentskej kancelárie (respektíve samotného Jermaka) na rozhodovanie vlády. A podľa RBK-Ukrajina sa pozastavovali nad tým, prečo by mal Šmyhaľ vlastne odísť, keď za štyri roky vo funkcii premiéra neurobil nijakú podstatnú chybu.

Rekonštrukcia vlády sa nakoniec uskutočnila, ale ako už bola zmienka, na postavení Šmyhaľa i Svyrydenkovej sa nič nezmenilo. Naopak, došlo k výmene až polovice ostatných ministrov.