ONLINE: Drony leteli na Moskvu aj Kyjev. Slovensko na ruskom plyne dobre zarába, tvrdí ukrajinský energetik

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 929 dní

Ukrajina vyjadrila sklamanie z výrokov Fica o „fašizme“ v jej armáde Rekordný zásah Ukrajincov: zničený ruský dron Orlan, dobrý Orlan Video

Čítajte viac 928. deň: Ruská letecká základňa Marinovka utrpela ťažké škody, dokazujú satelitné snímky zverejnené Britmi

7:30 Ruská protivzdušná obrana v noci zničila 144 ukrajinských bezpilotných prostriedkov, ktoré útočili na deväť ruských regiónov. Podľa agentúr to v utorok ráno oznámilo ruské ministerstvo obrany. Zhruba 20 dronov útočilo na Moskovskú oblasť. Ukrajinská strana sa k útokom zatiaľ nevyjadrila.

Ruské úrady v súvislosti s dronmi nechali dočasne pozastaviť prevádzku na troch hlavných moskovských letiskách. Podľa predchádzajúcich informácií zomrela v súvislosti s útokmi jedna žena.

7:00 Pri jednom z dronových útokov mieriacich v noci na Moskvu zomrela žena a ďalší človek bol zranený. V oblasti mesta Ramenskoje začala horieť časť rezidenčnej budovy, informovali ruské úrady. Ruská protivzdušná obrana podľa nich zlikvidovala najmenej 15 ukrajinských dronov útočiacich na metropolu a z preventívnych dôvodov bola obmedzená prevádzka na moskovských letiskách, informovala agentúra Reuters. Ukrajinské úrady naproti tomu hlásia zostrelenie nespresneného množstva ruských dronov nad Kyjevom.

Starosta ruskej metropoly Sergej Sobjanin uviedol, že na Moskvu mierilo najmenej 15 dronov, dva podľa neho boli zlikvidované v oblasti letiska Domodedovo, kde zasahovali bezpečnostné a záchranné zložky. Podľa agentúry RIA Novosti bolo na moskovských letiskách zrušených 30 vnútroštátnych a medzinárodných letov a letisko Žukovo dočasne prerušilo prevádzku.

Pri ďalšom z útokov podľa Sobjanina začalo horieť 11. a 12. poschodie výškovej obytnej budovy v oblasti mesta Ramenskoje vzdialeného asi 50 kilometrov od Moskvy.

Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobjov najprv informoval o smrti deväťročného dieťaťa, potom však informáciu opravil s vysvetlením, že zomrela dospelá žena, uviedla agentúra Reuters.

Asi 60 dronov zlikvidovala protivzdušná obrana v Brjanskej a Lipeckej oblasti na juhozápade krajiny blízko hraníc s Ukrajinou. Ukrajinské drony podľa Ruska útočili aj v Tulskej oblasti, kde trosky jedného z nich zasiahli ropný a energetický podnik. Podľa miestnych predstaviteľov citovaných agentúrou TASS sa útok zaobišiel bez zranení a neohrozil prevádzku zariadenia. Ukrajina sa už tretím rokom bráni ruskej agresii, v posledných mesiacoch pri tom začala vo veľkom využívať dronové útoky v hĺbke ruského územia. Informácie žiadnej zo strán nemožno vo vojnovom stave nezávisle overiť.

6:10 Slovenský Eustream a obchodník s energiami SPP dobre zarábajú na operáciách s ruským plynom, tvrdí bývalý šéf ukrajinského prevádzkovateľa systému plynovodov Serhij Makohon.

„Vysvetlím, aký je záujem Slovenska. Prvým je, že majú zmluvu na tranzit ruského plynu s Gazpromom. Rovnako ako u nás. Platí do roku 2028. Gazprom im za kapacitu každoročne platí 600 – 700 miliónov dolárov. Po druhé, Slovensko nakupuje ruský plyn a s maržou ho ďalej predáva iným krajinám. Dobre na tom zarába. Slovenský prevádzkovateľ prepravnej siete plynu Eustream zarába na tranzite a ich najväčší obchodník SPP zarába na opätovnom predaji (ruského plynu). Odhadujem ročné celkové tržby týchto dvoch slovenských spoločností z operácií s ruským plynom na 1,2 až 1,5 miliardy USD,“ hovorí Makohon podľa Ukrainskej Pravdy, ktorá cituje z jeho rozhovoru pre LIGA.net. Preto je predseda slovenskej vlády Robert Fico za zachovanie prílevu ruského plynu na Slovensko, dodáva. „To sú pre Slovensko veľmi významné peniaze, preto o ne vláda Roberta Fica tak bojuje“.

Na otázku, či vie, za aké ceny plyn nakupujú slovenské či maďarské firmy, odpovedal: „Nie. Toto je obchodné tajomstvo. Dodávky plynu z Ruskej federácie boli vždy súčasťou politiky. Koľko úplatkov dávajú Rusi lobovaniu proruských politikov v týchto krajinách, môžeme len hádať. Toto je jasná politická korupcia. Vidíme, že tieto dve krajiny teraz otriasajú európskou jednotou peniazmi Kremľa. Dovoľte mi pripomenúť, že tieto dve krajiny sú členmi NATO. A posielajú do Ruskej federácie viac ako 10 miliárd dolárov ročne a zároveň očakávajú, že NATO ich v prípade čohokoľvek ochráni pred Ruskou federáciou“.

Makohon je za odstavenie prepravy ruského plynu cez Ukrajinu. Podľa neho výrazne viac zarába na plyne ruský Gazprom ako Ukrajina pri tranzite. To isté odporúča v prípade prepravy ropy. Navrhuje zastaviť tok ropy alebo vymeniť zachovanie tranzitu za strategické ústupky zo strany Ruskej federácie. Pretože práve Rusko má veľký záujem o zachovanie tranzitu ropy a plynu cez Ukrajinu, aby si zachovala prístup na európsky trh, uvádza sever LIGA.net.

„Samozrejme, ak by nebola vojna, mali by sme záujem o zachovanie tranzitu. Ale prebieha vojna. Chápeme, že niečo stratíme, ale obeta na ruskej strane bude oveľa väčšia. Útočíme na ruské rafinérie. A to spôsobuje Ruskej federácii straty v stovkách miliónov dolárov. A tu oficiálne, bez akýchkoľvek špeciálnych operácií, môžeme spôsobiť Ruskej federácii straty vo výške 11 miliárd dolárov ročne, ak odmietneme tranzit ich plynu a ropy. Preto som kategoricky proti predĺženiu tranzitu,“ povedal v rozhovore.

6:05 Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tichyj uviedol, že posledná poznámka slovenského premiéra Roberta Fica o ukrajinskej armáde je v rozpore s „úrovňou dôvery a spolupráce“ medzi oboma krajinami, píše Ukrainska Pravda.

Reagoval na tieto slová Roberta Fica: „Všetci hovoríme o fašizme, nacizme, a pritom mlčky tolerujeme, že po Ukrajine pobehujú jednotky, ktoré majú úplne jasné označenie, ktoré je napojené na hnutia, ktoré považujeme dnes za nebezpečné a zakázané. Keďže ide o geopolitický súboj, tak to nikomu nevadí“.

Tichyj k tomu povedal, že Kyjev je „sklamaný Ficovým vyhlásením“ o ukrajinských vojakoch, ktorí bránia svoju krajinu a Európu pred ruskými útočníkmi.

„Boj proti ruskej agresii pre Ukrajincov dopĺňa históriu odporu národa proti totalitným režimom za posledné storočie. V dvadsiatom storočí utrpel ukrajinský ľud miliónové straty v boji proti nacizmu,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí. Tichyj spomenul aj históriu holokaustu na Ukrajine, počas ktorého nacisti zabili asi jeden a pol milióna ukrajinských Židov. Viac ako 2 600 Ukrajincov je uvedených ako Spravodliví medzi národmi.

„Spoliehame sa na spoločné úsilie Slovenska a všetkých našich európskych partnerov v boji proti súčasnému ruskému zlu, ktoré prinieslo na ukrajinskú pôdu zverstvá bezprecedentné od druhej svetovej vojny,“ dodal.

Potvrdil tiež pripravenosť Kyjeva na ďalší konštruktívny dialóg „v súlade s tradične vrúcnymi a dobrými susedskými vzťahmi medzi slovenským a ukrajinským ľudom“, uviedla Ukrainska Pravda a dodala, že slovenský premiér vo svojich prejavoch často „papagájuje“ ruský príbeh o príčinách vojny na Ukrajine, vrátane Putinovho tvrdenia, že súčasná ukrajinská vláda riadi nacistický štát.

Čítajte viac Pellegrini: Extrémizmus hľadá spôsoby, ako opäť nadobudnúť vplyv v spoločnosti

6:00 Ruská protivzdušná obrana zničila počas noci na utorok najmenej sedem ukrajinských dronov pri metropole Moskva, kým 59 ďalších zostrelila nad Brianskou oblasťou blízko hraníc s Ukrajinou, uviedli tamojší predstavitelia podľa agentúry Reuters. Ukrajinské úrady zase hlásia zostrelenie neupresneného množstva ruských dronov nad Kyjevom.

„Podľa počiatočných informácií nedošlo na mieste, kde sa zrútili trosky, k žiadnym škodám ani zraneniam,“ uviedol na platforme Telegram starosta Moskvy Sergej Sobianin.

Drony boli podľa neho zničené v Ljubereckom a Ramenskom okrese v Moskovskej oblasti, ako aj v okrese Podoľsk. Podoľsk sa nachádza približne 38 kilometrov južne od Kremľa, píše Reuters.

Ruské telegramové kanály SHOT a Baza, ktoré sú blízke ruským bezpečnostným službám, uviedli, že v čase útokov dronov boli pozastavené lety na moskovských letiskách Vnukovo a Domodedovo.

Trosky zostreleného dronu spadli podľa miestnych úradov na energetické zariadenie v Tulskej oblasti, odberateľov sa to však údajne nedotklo.

Gubernátor juhozápadnej Brianskej oblasti Alexandr Bogomaz uviedol, že nad spomínanou oblasťou bolo zničených dovedna 59 útočných dronov, k zraneniam či škodám však podľa neho nedošlo.

Niekoľko dronov zostrelili aj nad ruskou Lipeckou oblasťou niekoľko stoviek kilometrov južne od Moskvy, potvrdil tamojší gubernátor Igor Artamonov, škody ani zranenia však taktiež nespomenul.

Ruskí predstavitelia často neodhaľujú skutočný rozsah škôd spôsobených ukrajinskými útokmi, uvádza Reuters, ktorý zároveň pripomína, že tvrdenia nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť. Ukrajina to doposiaľ nekomentovala.