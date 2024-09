Ruský tanker podstupuje riziko Titanicu. Riskuje všetko, aby sa vyhol sankciám

Referuje o tom web Montel News s odvolaním sa na údaje zo služby sledovania lodí Kpler.

Loď Everest Energy s kapacitou 138-tisíc metrov kubických LNG bola naložená v ruskom zariadení Arctic LNG 2, na ktoré sa vzťahujú americké sankcie, a v sobotu skoro ráno vyplávala. Plavba je potenciálne veľmi nebezpečná, keďže loď by mohla natrafiť na ľadové bloky a v takejto situácii by nepomohol ani ľadoborec.

„Je to riziko Titanicu,“ povedal Kjell Eikland, riaditeľ nórskej spravodajskej a poradenskej služby Eikland Energy. „Určité zmiernenie je možné veľmi pomalou plavbou, ale existuje značné riziko pre provu, vrtule a samotný trup.“

Viacerí poukazujú na to, že je to v podaní Rusov znak zúfalstva. „Ako odhodlaný je Putin? Stojí to Novateku za námahu? Pravdepodobne nie, ale podľa môjho názoru sú to s najväčšou pravdepodobnosťou ľudia riadení politikou, nie ľudia riadení biznisom,“ tvrdí Eikland.

Ruská spoločnosť Novatek, prevádzkovateľ zariadenia Arctic LNG 2, v decembri spustila svoju prvú výrobnú jednotku s celkovou kapacitou 6,6 milióna ton ročne. USA na projekt uvalili sankcie v snahe zastaviť Rusko financovať svoju vojnu na Ukrajine prostredníctvom obchodovania s energiou.