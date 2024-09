Ukrajina si chce s Ruskom sadnúť za jeden stôl. Hľadá Moskva sprostredkovateľov na rokovania?

Ukrajina by si želala zapojiť do druhého mierového summitu predstaviteľov viac ako 150 krajín vrátane Ruska, uviedol dnes na tlačovej konferencii ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ. Prvý summit o mieri na Ukrajine sa konal tento rok v polovici júna vo Švajčiarsku, kam Rusko nebolo pozvané, ale kde sa 80 z 92 zúčastnených krajín podpísalo pod záverečné vyhlásenie. Šmyhaľ by si želal, aby druhý summit o mieri nasledoval do konca tohto roka.

Kuleba: Rusko klame. Mierové rokovania zničil Putin, nie Johnson Video Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba povedal, že tvrdenia, že na jar 2022 boli Kyjev a Moskva blízko k mierovej dohode, sú len súčasťou ruskej propagandy. / Zdroj: Twitter D. Kulebu

„Je veľmi dôležité, čo sme opakovane povedali, že pokračujeme v práci, aby sme do druhého summitu zapojili zástupcov Ruska, posadili ich za stôl a zariadili, aby sme znemožnili klamstvá a manipulácie. Ide o široký diplomatický stôl, za ktorým bude sedieť viac ako 100 krajín – a my chceme, aby ich bolo ešte viac, aby ich bolo viac ako 150. Pretože za tým stolom sa ukáže, či je Rusko schopné viesť mierové rokovania, alebo toho schopné nie je,“ povedal Šmyhal podľa agentúry Interfax-ukrajina.

Ukrajinský premiér tvrdí, že Rusi pri priamych rokovaniach vždy klamú, klamú, manipulujú, prekrúcajú fakty a šíria dezinformácie. "Zažili sme to počas desiatich rokov, a preto je tak dôležité ich teraz posadiť za rokovací stôl a nedať im priestor či prostriedky na manipuláciu, lži a prekrúcanie. Naším cieľom je pripraviť našich partnerov a koordinovať, čo je práca, ktorá sa začala na prvom summite.

Z pohľadu Kyjeva konflikt s Ruskom začal už na jar 2014, keď Moskva anektovala Krym a podľa Kyjeva tiež vyvolala povstanie separatistov v oblasti Donbasu na východe Ukrajiny. Vpádom ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022 prerástol konflikt vo vojnu, v ktorej sa Ukrajina už 930 dní bráni ruskej agresii.

V súčasnosti sa podľa premiéra pracuje na desaťbodovom mierovom pláne v skupinách štátov, ktoré sa chopili tejto iniciatívy. Šmyhaľ očakáva, že sa v každom bode podarí nájsť spoločné riešenie, ktoré by poslúžilo ako základ spoločného vyhlásenia z druhého summitu.

Nechceme odovzdať vojnu ďalším generáciám

Splnenie všetkých desiatich bodov mierového plánu opierajúceho sa o Chartu OSN by podľa Kyjeva malo predstavovať cestu k ukončeniu vojny, ktorú Rusko rozpútalo. Návrhy na okamžité prímerie, zmrazenie frontovej línie a následné začatie mierových rokovaní predstavujú podľa Šmyhaľa obyčajnú manipuláciu, ako si všetci uvedomujú.

„Je pochopiteľné želanie Ruska zmraziť frontové línie, aby mohlo obnoviť silu ruskej armády a po čase pokračovať v útoku. Ale to by znamenalo odovzdať túto vojnu ďalším generáciám. To nám nevyhovuje. Máme záujem o plnohodnotný, absolútny mier,“ zdôraznil Šmyhal.

Tvrdé boje pri Pokrovsku: Rusi chcú postúpiť, Ukrajinci nasadzujú, čo sa dá Video Ruským agresorom sa darí postupovať pri Pokrovsku. Ukrajinskí vojaci z 33. mechanizovanej brigády však pred niekoľkými dňami odrazili útok v smere na mesto Kurachove v Pokrovskom rajóne. Nasadili raketomety, delostrelectvo i drony. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Kyjev sa podľa neho usiluje o obnovenie zvrchovanosti krajiny v jej medzinárodne uznávaných hraniciach, a o členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, aby zabezpečil takú úroveň obranyschopnosti, ktorá by nepripustila opakovanie vojny.

„To je to, čo nás zaujíma, to je to, o čo sa usilujeme a na čom pracujeme pred druhým mierovým summitom, ktorý, ako dúfam, sa uskutoční ešte tento rok,“ vyhlásil predseda ukrajinskej vlády.

Na záver prvého summitu v Bürgenstocku vo Švajčiarsku na 80 krajín sveta spoločne vyzvalo, aby územná celistvosť Ukrajiny bola základom akejkoľvek dohody o ukončení ruskej agresie. Delegácie zároveň vyzvali na návrat ukrajinských detí deportovaných Ruskom a na zapojenie „všetkých strán“ do prípadného mierového procesu. Niektorí účastníci vrátane Brazílie, Mexika, Saudskej Arábie alebo Indie sa k záverečnej deklarácii rokovaní vo Švajčiarsku neprihlásili.

Účastníci summitu označovali schôdzku vo Švajčiarsku za prvý krok na zložitej ceste k spravodlivému mieru. Viacerí štátnici uvádzali, že trvalé ukončenie konfliktu nemožno dosiahnuť bez Ruska, ktoré sa na rokovaniach nezúčastnilo a medzitým pokračovalo v snahe rozšíriť svoje územné zisky v susednej krajine. Na podujatí v predhorí švajčiarskych Álp sa Ukrajina snažila budovať podporu pre svoj mierový plán formulovaný už v roku 2022. Podľa Kyjeva treba najskôr dohodnúť spoločné stanovisko v čo najväčšej skupine krajín bez Ruska, až potom prichádza podľa predstáv Ukrajincov do úvahy rokovanie s Moskvou.

Pocta ukrajinským športovcom, ktorých zabili Rusi Video Od začiatku veľkej ruskej invázie zabili agresori na Ukrajine minimálne 487 športovcov. / Zdroj: UK Government

ISW: Kremeľ hľadá sprostredkovateľov na rokovania s Ukrajinou

Ruskí predstavitelia sa pravdepodobne pokúšajú nájsť sprostredkovateľov pre rokovania s Ukrajinou, no zároveň demonštrujú neochotu Ruska zapojiť sa s dobrým úmyslom do dialógu. V najnovšej správe o vojne na Ukrajine to konštatujú analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v uplynulých dňoch rokoval s predstaviteľmi Brazílie a Indie. Konkrétne podrobnosti nie sú známe, no indický premiér Naréndra Módí medzičasom povedal, že India chce dosiahnuť mierové riešenie na Ukrajine založené na medzinárodnom práve vrátane rešpektovania územnej celistvosti a štátnej suverenity.

Naproti tomu prišiel s vyhlásením Lavrov, keď zopakoval obvyklú kremeľskú rétoriku, ktorá poukazuje na neochotu Ruska vstúpiť do skutočných mierových rozhovorov s Ukrajinou. Mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý má oporu v medzinárodnom práve, charakterizoval ako „ultimátum“, pričom ju odmietol ako niečo, o čom Rusko nikdy vážne neuvažovalo.