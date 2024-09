Predvolebná debata: Trump nazval Harrisovú marxistkou. Vypočujete si znôšku klamstiev a nálepkovania, reagovala

Dvaja hlavní kandidáti na post na čele Spojených štátov sa vo vysielaní televízie ABC stretli v momente, keď sú ich preferencie veľmi vyrovnané. Podľa amerických komentátorov je pod väčším tlakom Harrisová, ktorej postoje sú pre mnohých voličov nejasné po tom, čo v júli prevzala pozíciu lídra Demokratickej strany.

Prvá otázka 90-minútového prenosu mierila práve na ňu a týkala sa stavu ekonomiky, čo je podľa prieskumov pre voličov najdôležitejšia téma. Harrisová neodpovedala na to, či si myslí, že sa dnes ľudia v Spojených štátoch majú lepšie ako pred štyrmi rokmi, a namiesto toho hovorila o svojich plánoch na vybudovanie „ekonomiky príležitostí“. Trump potom vo svojej reakcii rýchlo prešiel k téme imigrácie a opakoval nepodložené tvrdenia o tom, že do USA prúdia ľudia zo zahraničných väzníc a psychiatrických ústavov.

Trump a Harrisová na pódium v ​​centre Filadelfie vstúpili z rôznych strán a podali si ruky. Podľa amerických médií sa doteraz nikdy tvárou v tvár nestretli. Obaja kandidáti v uplynulých týždňoch dali najavo, že jeden druhého nemajú v úcte. Najmä republikán Trump na svoju súperku neustále útočí, a to výrazmi, ktoré podľa denníka The New York Times pripomínajú slovník „sexistického surovca ​​na školskom ihrisku“.

Tento duel je jediným, na ktorom sa dve kampane doteraz dohodli. Trump už jednu predvolebnú debatu absolvoval, a to na konci júna, kedy sa stretol s končiacim prezidentom Joeom Bidenom. Osemdesiatročná hlava štátu mala v prenose problém sa jasne vyjadrovať a o necelý mesiac neskôr pod tlakom spolustraníkov aj darcov Demokratickej strany z kampane odstúpila.

Po tomto bezprecedentnom vývoji stojí 78-ročný Trump proti takmer o 20 rokov mladšej súperke, ktorá podľa prieskumov dotiahla stratu, ktorú mal na republikánskeho exprezidenta Biden. Harrisová zažila pomerne úspešný úvod svojej nezvyčajne krátkej kampane, čelí však mnohým otázkam ohľadom skorších silnejšie ľavicových postojov, od ktorých v posledných rokoch ustúpila. V boji o Biely dom sa snaží vystupovať ako centristický kandidát, pre časť voličov sú však jej plány nejasné.

„Väčšina voličov už vie, čo si myslí o Trumpovi, ale menej ich vie, čo si myslí o Harrisovej,“ zhrnul situáciu spravodajský web Axios

Trump a Harrisová sa v prvej časti svojej predvolebnej debaty dostávali do vypätých výmen ohľadom ekonomiky a prístupu k potratom. Trump svoju súperku označil za marxistku a zároveň vyhlásil, že nemá „žiadnu politiku“. Harrisová povedala, že len ona má plán na pozdvihnutie strednej triedy, zatiaľ čo Trump by pomohol iba bohatým.

„Nemá žiadnu politiku. Všetko, čomu verila pred tromi rokmi, vyletelo komínom… Teraz ide k mojej filozofii,“ povedal republikánsky exprezident vo vysielaní televízie ABC. Odkazoval tým na skutočnosť, že Harrisová v kampani o prezidentský post ustupuje od predchádzajúcich ľavicových stanovísk a snaží sa vystupovať ako centristický kandidát.

Trump ju však zároveň vykresľuje ako radikálnu političku a znova vyhlásil, že je marxistkou, podobne ako jej otec. Donald Harris bol predtým ekonómom na Stanfordovej univerzite a jeho tvorbu s marxizmom nedávno spájal časopis The Economist, podľa webu PolitiFact je však u Harrisovej táto nálepka nepodložená.

„Dnes večer v tejto debate budete počuť veci z rovnakej otrepanej príručky, znášku klamstiev, ukrivdenosti a nálepkovania,“ povedala o svojom súperovi viceprezidentka za Demokratickú stranu. V úvodnej časti debaty venovanej ekonomike hovorila o tom, že Trump plánuje znížiť dane miliardárom a veľkým korporáciám, zatiaľ čo prostredníctvom rozširovania ciel by zvýšil životné náklady strednej triede. Odkazovala tým na plány republikánskeho kandidáta zaviesť plošné desaťpercentné clo na dovoz do USA a výrazne vyššie poplatky pri tovare z Číny.

„Urobili sme to, že sme upratali neporiadok po Donaldovi Trumpovi,“ hájila zase Harrisová svoje spoločné úradovanie s prezidentom Joom Bidenom.

Od ekonomiky sa potom debata posunula k prístupu k potratom, ktorý mnohé republikánmi vedené štáty obmedzili po predvlaňajšom prelomovom rozhodnutí amerického najvyššieho súdu. Harrisová tieto reštrikcie označila za „Trumpove zákazy potratov“ a pripisovala za ne zodpovednosť exprezidentovi, ktorý k vývoju výrazne prispel svojim výberom troch členov najvyššieho súdu.

Harrisová vyhlásila, že Trump by ako prezident uzákonil federálny zákaz potratov, čo jej súper označil za lož, hoci počas prvého mandátu takýto postup podporil. V debate tiež zopakoval nepravdivé tvrdenie, že demokrati podporujú možnosť „popravy“ dieťaťa po narodení a že niektoré štáty toto umožňujú. Moderátorka Linsey Davisová potom do výmeny vstúpila s tým, že žiadny štát zabitie novorodenca neumožňuje.