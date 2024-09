Taylor Swiftová podporila Harrisovú, označila ju za nadanú líderku

Oznámenie prišlo bezprostredne po televíznej debate medzi Harrisovou a jej republikánskym súperom Donaldom Trumpom. Nebolo príliš prekvapujúce, lebo Swiftová v minulosti dala najavo antipatie voči Republikánskej strane a pred minulými prezidentskými voľbami podporila demokrata Joea Bidena.

„V prezidentskej voľbe roku 2024 dám svoj hlas Kamale Harrisovej a Timovi Walzovi,“ odkázala Swiftová svojim takmer 300 miliónom sledujúcich na instagrame. „Myslím, že je rozvážnou a nadanou líderkou, a som presvedčená, že môžeme v tejto krajine dosiahnuť oveľa viac, keď nás vedie pokoj a nie chaos,“ uviedla 34-ročná speváčka o súčasnej viceprezidentke.

Walza v príspevku označuje za politika, ktorý desaťročia obhajuje práva ľudí LGBT+ a právo žien rozhodovať o svojom tele. „Urobila som si o veciach obrázok a rozhodla som sa. Vy si musíte urobiť obrázok sami a voľba je len na vás,“ dodala Swiftová. Pod vyhlásenie sa okrem svojho mena podpísala tiež výrazom Childless Cat Lady, čiže „bezdetná dáma vlastniaca mačku“. Odkazovala tým na výrok Trumpovho volebného partnera J. D. Vanca, ktorý týmito slovami v minulosti kritizoval politikov Demokratickej strany.

Podľa denníka The New York Times Swiftová svojím vyhlásením poskytla Harrisovej bezkonkurenčnú podporu zo sveta celebrít. „Swiftová je jednou z mála celebrít so širokou popularitou a schopnosťou presadiť sa v preplnenom mediálnom prostredí. Jej vzťah s Travisom Kelcom, hviezdnym členom Kansas City Chiefs, uchvátil svet amerického futbalu a kultúry, a je vo finálnych etapách závratného medzinárodného turné, ktoré vypredáva štadióny po celom svete,“ napísal denníka.

Hovorkyňa Trumpovho štábu Karline Leavittová medzitým vyhlásenie speváčky označila za „ďalší dôkaz, že sa strana demokratov stala stranou bohatých elít“.