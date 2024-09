Má Ukrajina vyhrať vojnu? Trump odmietol odpovedať, Harrisová sa mu dostala pod kožu

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

„Trump vyzeral nahnevaný a nechal sa vyviesť z miery. Jeho ľudia to určite takto nechceli. Harrisová ukázala, že je kompetentná diskutérka, ktorá ponúka pozitívne a zjednocujúce politiky,“ uviedol pre Pravdu profesor politológie Steffen Schmidt z Iowskej štátnej univerzity.

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú Video Zdroj: C-SPAN

Podpora od Taylor Swift

Celú debatu na televízii ABC však minimálne na chvíľu zatienil iný moment. Len niekoľko minút po diskusii médiá ovládla správa, že Harrisovej vyjadrila podporu momentálne najväčšia svetová spevácka hviezda Taylor Swift. Nie je to prekvapenie, veď hudobníčka sa v roku 2020 postavila za súčasného demokratického prezidenta Joea Bidena. Otázkou je však načasovanie.

"Odišiel som z Twitteru na päť minút, vrátim sa a všade je Taylor Swift. Ale úprimne povedané, načasovanie sa mi nezdá pre Harrisovú ideálne. Namiesto toho, aby médiá riešili Trumpov slabý výkon v diskusii, hovoria o tom, ako demokratku podporila Taylor Swift. Na jej mieste by som s tým vyjadrením počkal,“ povedal pre Pravdu profesor politológie Steven Greene zo Severokarolínskej štátnej univerzity.

Takto Taylor Swift v roku 2020 podporila za prezidenta Joea Bidena Video Zdroj: Twitter T. Swift

Expert si teda myslí, že diskusia vyznela v prospech demokratickej kandidátky.

„Pred debatou sa v súvislosti s Trumpom riešila jedna otázka. Či republikán dokáže byť disciplinovaný, a vyhne sa tomu, že ho Harrisová vyvedie z miery. Po debate sa dá jasne povedať, že to nezvládol. Harrisová vo všeobecnosti odviedla solídnu prácu, aj keď občas sa takpovediac príliš držala svojho scenára. Ale počínala si dobre, čo sa týka toho, ako sa prihovorila voličom a ako zvládla obhajobu svojich slabostí. Predovšetkým jej snaha dostať sa Trumpovi pod kožu bola mimoriadne účinná. Po prekvapivo silnom začiatku sa republikán pomerne dramaticky zvrhol v tú najhoršiu verziu seba samého, keď prešiel do dlhých nahnevaných reakcií, a príliš používal vyjadrenia vytiahnuté z diskusií pravicových sociálnych médií. Je veľmi zložité predstaviť si, že by na základe tohto výkonu mohol získať nejakých nerozhodnutých voličov. Myslím si, že to, čo v konečnom dôsledku najviac o Trumpovi vypovedá, je, že jeho stúpenci počas debaty vynaložili v on-line priestore všetko svoje úsilie na útoky na moderátorov. Kampaň, ktorá vyhráva, také niečo nerobí,“ zhodnotil diskusiu Greene.

Čítajte viac Exrepublikán: Trumpov prevrat? Rozpad demokracie v USA môže byť postupný

Trumpovi na veľkosti záleží

Ako sa nechal Trump rozhodiť? Očividne mu záleží na veľkosti. V tomto prípade na tom, koľko ľudí je na jeho predvolebných zhromaždeniach.

"Hovorí o fiktívnych postavách ako Hannibal Lecter. O tom, že veterné turbíny spôsobujú rakovinu. A tiež si všimnite, že ľudia odchádzajú z jeho mítingov predčasne, lebo sú vyčerpaní a znudení,“ pripomenula počas debaty Harrisová.

Trump nahnevane reagoval. „Povedala, že ľudia začínajú odchádzať. Ľudia ani nechodia na jej zhromaždenia. Takže o tom nemôže hovoriť. Ľudia z mojich mítingov neodchádzajú,“ zdôrazňoval republikán.

Kto vyhrá prezidentské voľby v USA? Kamala Harrisová Donald Trump Niekto iný Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Kamala Harrisová 60,2% Donald Trump 37,9% Niekto iný 1,9%

Kandidáti prešli v diskusii väčšinu dôležitých domácich a zahraničnopoli­tických tém. Ako sa dalo predpokladať, Trump priamo nepodporil Ukrajinu v jej boji proti ruskej agresii, keď dva razy odmietol povedať, či si želá víťazstvo Kyjeva a či to je v záujme USA.

„Chcem, aby sa vojna zastavila. Chcem zachraňovať životy,“ opakoval Trump, ktorý takmer nikdy nekritizuje šéfa Kremľa Vladimira Putina. Celebritný miliardár tvrdí, že chce rokovať s ruským vládcom aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Trump mal podľa expertov v debate aj silné momenty, ale neraz ich utopil v nánose výmyslov.

"Neustále pripomínal nelegálne prisťahovalectvo a zločin a to boli jeho najúčinnejšie argumenty. Bol som v jednej focusovej skupine a dokonca aj niektorí demokrati v nej tvrdili, že ich strana je v týchto otázkach slabá,“ vysvetlil Schmidt.

No Trump to nedokázal využiť naplno. Bol to totiž on, kto pred pár mesiacmi prinútil republikánov, aby v Kongrese nepodporili nové imigračné zákony. A okrem toho v debate riešil neexistujúce problémy súvisiace s migrantmi.

Trump: Voľte (mňa)! Aj keby ste mali zomrieť! Video Zdroj: C-SPAN

„V Springfielde jedia psov. Tí ľudia, ktorí prišli, jedia mačky. Jedia domáce zvieratá obyvateľov, ktorí tam žijú, a toto sa deje v našej krajine,“ vyhlásil Trump.

O čo ide? V posledných dňoch šíri americká pravica správy, že prisťahovalci z Haiti v ohijskom Springfielde jedia domácich miláčikov miestnych ľudí. Tamojšie úrady však nič také nepotvrdili.

Trump sa konšpirácii držal, aj keď dostal možnosť prejaviť ľútosť nad udalosťami 6. januára 2021. Vtedy sfanatizovaný dav jeho stúpencov napadol Kongres, ktorý rozhodoval o odobrení výsledkov prezidentských volieb v novembri 2020. Trump doteraz tvrdí, že mu víťazstvo pred štyrmi rokmi ukradli.

Harrisovej dobré body

„Nedávny celoštátny prieskum ukázal, že 28 percent voličov chce vedieť viac o Harrisovej. Až potom sa rozhodnú, komu dajú hlas. Som si celkom istý, že Harrisovej temperamentný výkon odpovedal na množstvo otázok, ktoré mali nerozhodnutí voliči. Ponúkla pozitívnu víziu amerického rastu a rozvoja smerujúcu do budúcnosti, zatiaľ čo Trump opísal krajinu v prudkom úpadku. Väčšina amerických volieb sa vyhráva ponúknutím pozitívnej vízie, takže viceprezidentka si v tomto v debate pripísala veľa dobrých bodov. Zdalo sa, že v posledných dňoch jej kampaň stratila dynamiku, keď sa na ňu Trump v prieskumoch dotiahol, ale Harrisovej výkon v diskusii by jej mal pomôcť. Debatu podľa mňa jasne vyhrala,“ povedal pre Pravdu profesor politológie Cal Jillson z Južnej metodistickej univerzity v Texase.