Harrisová zahnala Trumpa do kúta, podpichovala ho. Exprezident vytiahol hoax a rozosmial novinárov

Prvá a zatiaľ jediná naplánovaná debata medzi Harrisovou a Trumpom sa uskutočnila v noci na dnešok SELČ vo Filadelfii a organizovala ju televízia ABC News.

Britská televízia Sky News okrem vystúpenia oboch kandidátov analyzovala aj ich reč tela. V tejto súvislosti poznamenala, že zatiaľ čo Harrisová sa pozerala do kamery, keď hovorila, a sledovala Trumpa, keď hovoril on, exprezident hľadel na moderátorov, na Harrisovú nepozeral, keď odpovedala, a chvíľami sa uškrnul.

Podľa francúzskeho denníka Le Figaro bola Harrisová na debatu „viditeľne dobre pripravená“ a podľa analytikov dokázala predložiť svoje argumenty jasne, čím Trumpa zahnala do defenzívy.

Prakticky všetky médiá vypichli dva kuriózne momenty v debate, a to Trumpovo tvrdenie, že imigranti v Ohiu ľuďom kradnú psy a mačky a jedia ich, a poznámku Harrisovej, že by si ruský prezident Vladimír Putin Trumpa „dal na obed“.

„V Springfielde jedia psy, ľudia, ktorí prišli, jedia mačky,“ vyhlásil Trump o haitských migrantoch. „Jedia obyvateľom domácich miláčikov,“ dodal. David Muir, moderátor ABC News, ktorý debatu spolumoderoval, okamžite overil Trumpove tvrdenia a uviedol, že mesto televízii potvrdilo, že sa žiadne také incidenty nestali.

„Pripadalo nám to ako komédia (v miestnosti pre tlač sa ozýval smiech), kým sme si nepripomenuli, že ide o vážnu vec: o to, kto bude budúcim vodcom slobodného sveta,“ poznamenal komentátor Sky News. S istou dávkou britského humoru dodal: „Možno to nebolo najlepšie vystúpenie lídra Republikánskej strany“. Britský denník The Guardian napísal, že Trumpovo tvrdenie sa zrejme opieralo o virálne video, na ktorom obyvateľlia Springfieldu v Ohiu pred mestskou radou tvrdia, že imigranti v obci zabíjali kačice z miestneho parku, aby ich zjedli. Nepodložené tvrdenie sa rozšírilo na pravicových účtoch a vzápätí vznikli aj obrázky Trumpa generované umelou inteligenciou, na ktorých exprezident zachraňuje mačky, poznamenal denník. Po debate sa tieto memes začali šíriť ešte viac.

Pozornosť zahraničných médií tiež vzbudila chvíle, keď Harrisová Trumpa označila za slabého, vyhlásila, že by si ho ruský prezident „Vladimír Putin dal na obed“ a že Trumpov mierový plán by fakticky znamenal kapituláciu Ukrajiny. Denník The Guardian rovnako ako mnohé ďalšie médiá vypichol, že Trump na otázku, či chce, aby Ukrajina vyhrala vojnu proti Rusku, neodpovedal priamo a povedal, že chce, aby sa vojna skončila.

