Sudcov budú voliť občania. Mexický Senát napriek protestom schválil kontroverznú justičnú reformu

Muž sa háda s policajtmi počas protestu proti navrhovanej vládnej reforme súdnictva, podľa ktorej by sudcovia mali byť volení občanmi v Mexiku 10. septembra 2024.

Kontroverznú reformu v hlasovaní podporilo 86 prítomných senátorov, proti zahlasovalo 41. Mexiko sa tak stane prvou krajinou na svete, ktorá umožní občanom voliť všetkých sudcov.

Justičná reforma navrhnutá dosluhujúcim mexickým prezidentom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom vyvolala masové demonštrácie, diplomatické napätie i obavy investorov. Schváleniu reformy v Senáte nezabránili ani davy protestujúcich, ktoré v utorok vtrhli do budovy Senátu a prinútili zákonodarcov nakrátko prerušiť rozpravu.

S reformou nesúhlasia ani súčasní sudcovia, ktorí v auguste vstúpili do štrajku a požiadali Najvyšší súd, aby zasiahol do legislatívneho procesu. Podľa mexického prezidenta na to neexistuje „žiadny právny základ“.

López Obrador tvrdí, že súčasné súdnictvo je zaťažené korupciou a slúži záujmom politickej a hospodárskej elity. Reformu justície podporuje aj jeho nástupkyňa Claudia Sheinbaumová, ktorá prezidentský úrad prevezme 1. októbra.