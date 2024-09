ONLINE: Pobaltské štáty chcú likvidovať ruské drony, potrebujú však súhlas NATO, ktoré stráži ich nebo

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 932 dní Rekordný zásah Ukrajincov: zničený ruský dron Orlan, dobrý Orlan Video

6:55 Najmenej 13 zranených si vyžiadal v noci na štvrtok nálet ruských dronov na mesto Konotop v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Oznámila to ráno oblastná vojenská správa.

Terčom útoku dronov Šáhed iránskej konštrukcie bola podľa nej energetická a civilná infraštruktúra, vrátane obytných budov, vzdelávacích a zdravotníckych zariadení.

Po nálete vypukli v meste požiare. Vypadli tiež dodávky elektriny, uviedol starosta Artem Semenichin podľa agentúry Unian.

Oblastná správa ubezpečila, že následky náletu sa odstraňujú.

Konotop, ktorý mal pred vojnou viac ako 83 000 obyvateľov, je druhým najväčším mestom v Sumskej oblasti, ktorá susedí s ruskou Kurskou oblasťou. V tej od začiatku augusta bojujú ukrajinské jednotky.

6:20 Litovský minister obrany Laurynas Kasčiunas v stredu uviedol, že stíhačky Severoatlantickej aliancie, umiestnené na základniach v Pobaltí, by mali zostreliť ruské bezpilotné lietadlá, ak vletia do vzdušného priestoru pobaltských krajín. Ministrovo vyjadrenie dala agentúra AFP do súvislosti s tým, že minulý týždeň sa v susednom Lotyšsku zrútil ruský dron iránskej konštrukcie Šáhid aj s výbušnou náložou bez toho, aby však explodoval.

Od pristúpenia troch pobaltských krajín k NATO v roku 2004 ich oblohu strážia aliančné stíhačky, pretože Vilnius, Riga a Tallinn nemajú potrebné lietadlá. Českí piloti strážili nebo nad Pobaltím naposledy predvlani, so štyrmi lietadlami JAS-39 Gripen boli nasadení päť mesiacov v Litve.

Misie NATO v Pobaltí „musia nielen hliadkovať, ale aj, ak je to potrebné a ak to čas dovolí“, zasiahnuť, a preto by sa tiež mal „skrátiť rozhodovací reťazec na úrovni NATO, aby lietadlá mali okamžite vzlietnuť a drony zničiť“, povedal novinárom minister Kasčiunas.

V utorok lotyšský prezident Edgars Rinkévičs uviedol, že jeho krajina o tomto probléme rokuje so spojencami.

„Otázku postupu pri zachytávaní dronov predkladáme našim partnerom v NATO a požadujeme, aby boli spojenecké letecké stíhačky použité vždy, keď sa dron priblíži k našim hraniciam,“ povedal pre tlač. Prezident usúdil, že problém tkvie okrem iného v tom, že stíhačky dostávajú rozkazy z NATO, a nie na miestnej úrovni, čo spomaľuje zásah.

Tento týždeň pobaltskí predstavitelia tiež naliehali na NATO, aby urýchlilo rotáciu protivzdušnej obrany.

Krajiny NATO nemajú dostatok pozemných systémov protivzdušnej obrany, ale vlani sa dohodli na pláne ich krátkodobého rozmiestnenia na východnom krídle aliancie v rámci snahy odstrašiť Rusko. V apríli Holandsko nasadilo raketové systémy Patriot na cvičenie v Litve, ale Pobaltie chce, aby protivzdušná obrana regiónu bola zabezpečená trvalo.

Poľský minister zahraničia Radoslaw Sikorski na začiatku septembra vyhlásil, že Varšava by mala mať právo zostreliť ruské strely ohrozujúce poľské územie už nad susednou Ukrajinou.

Kyjev v stredu vyzval susedné štáty, ktoré sú členmi NATO, aby zostreľovali ruské drony a strely ešte nad západnou Ukrajinou. „Rusi čoraz častejšie napádajú zariadenie pri hranici NATO,“ vyhlásil ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha a vyzval aliančné štáty na „spoločné, tvrdé a rozhodné odpovede“. Zničenie ruských striel a dronov by predstavovalo „dôstojný a správny krok“, dodal podľa AFP.