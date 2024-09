Belehrad Lukašenka nepoteší. Srbi prominentného kritika nevydajú

Odvolací súd v Srbsku v stredu zrušil predchádzajúce rozhodnutie súdu, že prominentný kritik autoritárskej vlády v Bielorusku by mal byť vydaný do tejto krajiny, a uviedol, že prípad sa musí znovu prešetriť.

Srbské úrady zatkli bieloruského filmára Andreja Hniota 30. októbra na letisku v Belehrade na základe zatykača Interpolu vydaného na žiadosť bieloruských úradov za údajné daňové úniky. V júni srbský najvyšší súd v Belehrade rozhodol o jeho vydaní do Bieloruska.

Odvolací súd v Belehrade v stredu na svojej internetovej stránke uviedol, že prvostupňový súd neposkytol žiadne presvedčivé dôkazy o tom, že Hniot sa vo svojej krajine vyhýbal daniam, a prípad vrátil prvostupňovému súdu „na nové rozhodnutie“. Je to už tretíkrát, čo odvolací súd zrušil rozhodnutie vyššieho súdu, že 41-ročného muža by mali vydať do Bieloruska.

„Ak súd opäť rozhodne, že sú splnené podmienky na jeho vydanie, opäť podáme odvolanie,“ povedal pre televíziu N1 Hniotov advokát Filip Sofijanič.

Čítajte viac Zavlečie Lukašenko Bielorusov do vojny proti Ukrajine? Putina by asi potešil, ale mohlo by sa mu to veľmi vypomstiť

Hniot je popredný bieloruský filmový režisér a otvorený kritik autoritárskeho prezidenta Alexandra Lukašenka. Pred útekom z krajiny natočil masové protesty, ktoré vypukli v roku 2020 proti spornému znovuzvoleniu Lukašenka, a pokryl tvrdý zásah proti nesúhlasu, ktorý bieloruská vláda rozpútala.

Režisér a aktivista na jednom zo súdnych pojednávaní v Belehrade povedal, že Lukašenkov režim ho chce potrestať za jeho aktivizmus a že v prípade návratu do Bieloruska môže čeliť mučeniu alebo dokonca smrti.