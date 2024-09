Putin: Útoky ďalekonosnými zbraňami v ruskom tyle zapoja NATO do vojny s Ruskom

Ak Západ povolí Ukrajine útočiť ďalekonosnými zbraňami na ciele hlboko na ruskom území, bude to znamenať, že krajiny Severoatlantickej aliancie sú vo vojne s Ruskom. Dnes to podľa agentúry TASS vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. Kyjev už mesiace nalieha najmä na Spojené štáty, aby zrušili obmedzenia týkajúce sa použitia amerických zbraní poskytnutých Ukrajincom.

Ak podľa Putina toto obmedzenie padne, „nebude to znamenať nič menej ako priame zapojenie krajín NATO do vojny na Ukrajine“.

„Veľmi výrazným spôsobom by to zmenilo podstatu konfliktu. Znamenalo by to, že krajiny NATO, Spojené štáty a európske krajiny sú vo vojne s Ruskom,“ vyhlásil Putin. „Ak sa toto stane, tak vzhľadom na zmenu podstaty konfliktu prijmeme náležité rozhodnutia založené na hrozbách, s ktorými budeme konfrontovaní,“ dodal šéf Kremľa.

Zasiahnu aj Moskvu: Dostane Ukrajina strely dlhého doletu JASSM? Video

Spojené štáty kvôli obavám z eskalácie konfliktu doteraz odmietali, aby nimi dodávané ďalekonosné zbrane Ukrajina použila na útoky proti cieľom v ruskom vnútrozemí.

Stanovisko Washingtonu v tejto veci sa však v poslednej dobe mení a prezident Joe Biden tento týždeň povedal, že USA pracujú na zrušení reštrikcií. V piatok chce o veci rokovať s britským premiérom Keirom Starmerom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj aj niektorí západní politici pripomínajú, že z letísk v ruskom tyle štartujú bombardéry, ktoré odpaľujú strely proti civilným cieľom na Ukrajine. Rusko začalo vojnu proti susednej krajine vo februári 2022.