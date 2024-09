Veliteľ elitného izraelského útvaru 8200 rezignoval. Požiadal o odpustenie, jeho totožnosť bola štátnym tajomstvom

Veliteľ tajnej izraelskej vojenskej jednotky pre kybernetickú bezpečnosť Jossi Sariel rezignuje, informoval web The Times of Israel (ToI). Veliteľ elitného útvaru spravodajských služieb 8200 rezignáciu oznámil 11 mesiacov po tom, čo palestínske teroristické hnutie Hamas vlani 7. októbra zaútočilo na Izrael. Teroristi pri útoku zabili 1 200 ľudí, väčšinou civilistov, a 251 osôb uniesli na palestínske územie.

Jednotka 8200, ktorej Sariel doteraz velil, patrí k útvarom izraelských spravodajských služieb, ktoré nezabránili útokom zo 7. októbra, píše ToI. V kópii rezignačného listu, ktorú zverejnili izraelské médiá, Sariel žiada o „odpustenie za to, že 7. októbra nesplnil úlohu, ktorá mu bola pridelená“.

Útok teroristov z Hamasu na účastníkov hudobného festivalu v Izraeli 7. októbra 2023 Video

Sariel je považovaný za kľúčového architekta používania nástrojov umelej inteligencie (AI) pri bombardovaní Pásma Gazy izraelskou armádou, ktorá začala ofenzívu v Pásme Gazy v reakcii na útok z minulého 7. októbra. Vo vojne v Pásme Gazy podľa úradov pod kontrolou Hamasu zahynulo už vyše 41 100 Palestín­čanov. Tento údaj zahŕňa civilistov aj bojovníkov hnutia.

Sariel sa dostal do pozornosti médií tento rok v apríli, keď sa podľa denníka The Guardian ukázalo, že za sebou niekoľko rokov zanechával rozsiahlu digitálnu stopu. Až do tohto odhalenia pritom bola Sarielova totožnosť v Izraeli štátnym tajomstvom.

Novinári ho nemohli v správach vymenovať, hoci vypukol zásadný spor ohľadom spôsobu riadenia útvaru 8200 a tiež ohľadom toho, že nedokázal zabrániť teroristickým útokom Hamasu zo 7. októbra, ani ich predvídať.