Babišovo hnutie má viac voličov ako viaceré koaličné strany dokopy. Rozhodnú o podobe budúcej vlády extrémisti?

Väčšinu hlasov v Poslaneckej snemovni by mali dve opozičné strany, koaličný tábor sa však nepotápa. Zhruba rok pred českými parlamentnými voľbami má Andrej Babiš nádej, ale nie istotu, že sa vráti do funkcie premiéra, no zostáva nejasné, s kým by mohol vládnuť. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý zverejnila agentúra Median.

Babišovo opozičné hnutie ANO by získalo 86 mandátov. Tri z piatich koaličných strán s preferenciami nad úrovňou 5 percent by obsadili 84 poslaneckých kresiel (platí to o Občianskej demokratickej strane, o Pirátoch a o Starostoch a nezávislých. Do snemovne by sa ešte dostalo krajne pravicové hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD), ktoré by v 200-člennej dolnej komore parlamentu malo 30 zástupcov. Babiš však dal opakovane najavo, že si nedokáže predstaviť spoluprácu s extrémistami z SPD, ktorí presadzujú odchod Českej republiky z EÚ aj z NATO.

Komunistov podporuje podľa Medianu 3,5 percenta voličov, sociálni demokrati majú 2 percentá stúpencov. Keby kandidovali spoločne a prekročili by prah potrebný pre vstup do snemovne, jej zloženie by vyzeralo inak. Po zverejnení predchádzajúceho prieskumu sa komunisti potešili, pretože ich volebné preferencie dosiahli niečo viac ako 5 percent, čiže teraz zaznamenali pokles.

Spoločná kandidátna listina je zrejme jediná šanca, aby sa im naskytla príležitosť vrátiť sa do snemovne. „O nutnej spolupráci hovoria zástupcovia ľavice čoraz viac, aj politológovia to vidia u sociálnych demokratov ako jedinú možnosť záchrany," poznamenal server Novinky. Formálnou prekážkou súčinnosti zostáva uznesenie zo zjazdu sociálnej demokracie ešte z roku 1995, podľa ktorého vylučujú akýkoľvek spoločný postup s komunistami. Odvtedy sa doba zmenila, ale zdá sa, že vyrástla iná bariéra.

Komunisti sa zhovievavo pozerajú na ruskú inváziu na Ukrajinu, čo je presný opak postoja sociálnych demokratov. Predstavitelia komunistickej strany napríklad hovoria, že Kyjev by mal pristúpiť na uzavretie mieru za každú cenu, čiže zastaviť vojnu aj v prípade, že by sa vzdal území okupovaných ruskou armádou. O tom však sociálni demokrati nechcú ani počuť.

Jeden z komunistov nedávno vtiahol do témy ruskej vojny proti Ukrajine dokonca Slovenskú republiku. „Je čas sa pýtať, kedy Ukrajina vráti Slovensku Podkarpatskú Rus. Vrátenie tohto územia Ukrajinu nijako neohrozuje," napísal na webovej stránke iportál24 bývalý komunistický poslanec Jan Klán. Objasnil to tým, že Kyjev by dokázal, že nemá imperiálne chúťky. Nedáva pritom žiadnu logiku, prečo prišiel s takým šialeným nápadom, pretože Ukrajinci nezačali viesť vojnu proti Rusom, ale stali sa jej obeťou.

Keby sa v snemovni ocitli len ANO, súčasné tri z piatich vládnucich strán a SPD, Babiš by mal asi len dve možnosti, ako zostaviť vládu. Prvou možnosťou by bol zrejme menšinový kabinet tolerovaný extrémistickým hnutím Tomia Okamuru. Druhou alternatívou by bolo, keby sa lídrovi ANO podarilo takpovediac zlomiť niektorú z terajších koaličných strán, aby s jeho hnutím spolupracovala.

Vo volebnej matematike však ide nielen o možný tandem komunistov a sociálnych demokratov. Otázne je, čo bude so stranou TOP 09 (4,5 %) a s ľudovcami (3,5 %). Samostatne by sa do snemovne nedostali. Na jeseň 2021 obe strany vytvorili predvolebný blok spolu s občianskymi demokratmi Petra Fialu, ktorý potom vymenil Babiša vo funkcii predsedu vlády. Keby tento postup zopakovali, niekoľko mandátov by im pribudlo. „Strany aktuálnej vládnej koalície majú v súčte podporu 40 percent potenciálnych voličov," informovala agentúra Median. Väčšinu by však v snemovni napriek tomu nemali, tá by patrila ANO a SPD, pričom možná spolupráca krajnej pravice s kýmkoľvek zo súčasnej vlády je absolútne nepredstaviteľná.

Do volieb zostáva ešte veľa času (uskutočnia sa v októbri 2025), ale nedá sa očakávať, že by došlo k výraznej zmene popularity ANO i terajšieho koaličného tábora. Keby sa Babiš postavil na čelo vlády, stal by sa druhýkrát jej šéfom. Funkciu premiéra vykonával od decembra 2017 do decembra 2021.