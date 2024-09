Predstavitelia Pekingu a Moskvy kritizovali Spojené štáty za ich politiku voči Číne a Rusku, ktorú označili za silovú, a za snahu zasahovať do konfliktov v Ázii a v Tichomorí. Čínsky minister obrany Tung Ťün počas pekinského obranného fóra vyhlásil, že jeho krajina podporuje multipolárny svet a chce hľadať spojencov v Ázii. Námestník ruského ministra obrany Alexander Fomin zase uviedol, že krajiny NATO sa chystajú vyslať svoje jednotky na Ukrajinu, píše agentúra Reuters.

Peking podľa čínskeho ministra plánuje posilniť väzby na svojich susedov, najmä na rozvíjajúce sa krajiny. V zjavnej narážke na Washington Tung vyhlásil, že veľké krajiny „by mali prestať šikanovať malých a slabých“ a „mali by sa zasadiť o globálnu bezpečnosť“. „Mali by sme sa zbaviť arogancie a predsudkov, nikdy nezasahovať do vnútorných záležitostí iných krajín, nikdy nenarušiť práva a záujmy iných krajín,“ povedal podľa Reuters počas obsiahleho prejavu.

Čína a USA sa v súčasnosti snažia o intenzívnejšiu vojenskú komunikáciu, hoci majú množstvo sporov, napríklad okolo armádnych aktivít Pekingu v Juhočínskom mori, jeho hrozieb smerom k Taiwane či jeho nejednoznačného prístupu k ruskej agresii na Ukrajine.

Trojdňové pekinské bezpečnostné fórum, na ktorom sa zišli zástupcovia piatich desiatok krajín vrátane USA, môže podľa niektorých pozorovateľov naznačiť, kam sa budú uberať ďalšie vojenské vzťahy medzi oboma najväčšími ekonomikami sveta.

Zatiaľ čo Tung kritizoval Washington skôr nepriamo, adresnejšie slová volil ruský námestník Fomin. Podľa neho sa Spojené štáty snažia Číne a Rusku vnútiť politiku sily a pripravujú si spojencov na vojnu v Ázii.

„S cieľom vytvoriť podmienky, za ktorých by prinútili Rusko vstúpiť do rokovaní založených na požiadavkách Kyjeva, chystajú sa krajiny NATO vyslať svoje jednotky na Ukrajinu. To je nebezpečná hra, ktorá môže skončiť priamym konfliktom jadrových mocností,“ varoval Fomin, ktorého krajina predvlani napadla Ukrajinu a v súčasnosti vedie ofenzívu v jej východnej časti. Čína a Rusko podľa Fomina podporujú „spravodlivý, multipolárny svetový poriadok založený na rovnosti a vzájomnom rešpekte“.

Niektorí účastníci fóra sa vyjadrovali aj ku konfliktu na Blízkom východe. Náčelník generálneho štábu iránskej armády podľa Reuters vyhlásil, že „anarchizmus a bezpečnostné vákuum v regióne núti Teherán k budovaniu vlastných vojenských kapacít“. Irán bude naďalej reagovať na hrozby zo strany „sionistov a superveľmocí“, povedal na adresu Izraela a USA.