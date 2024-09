Leyenovej plány brzdi Slovinsko, nominantka na eurokomisárku vadí opozícii

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová by mala predstaviť nové kolégium komisárov na budúci utorok (17.9.) počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu. Nie je však isté, či bude môcť europoslancom predstaviť nominantov jednotlivých krajín a ich portfóliá, a to najmä pre spory o eurokomisára v Slovinsku. Na piatkovú správu magazínu Politico upozornil spravodajca TASR.

Politico pripomenulo, že politické spory v Slovinsku ohľadom výmeny nominanta do eurokomisie vyvolávajú otázniky nad zložením budúcej exekutívy EÚ. V piatok mal zasadať eurovýbor slovinského parlamentu, na ktorom sa mala schvaľovať nominácia bývalej diplomatky Marty Kosovej do eurokomisie. Predseda výboru Franc Breznik však odmietol zvolať toto zasadnutie s tým, že potrebuje vidieť dôvody stiahnutia pôvodného nominanta Tomaža Vesela. Od von der Leyenovej žiada kópiu listu, v ktorom údajne žiadala liberálneho premiéra Roberta Goloba, aby Vesela nahradil do 11. septembra kandidátom s diplomatickými skúsenosťami.

Rošáda nominantov na eurokomisára v Slovinsku sa deje na pozadí sporov medzi liberálnym premiérom Robertom Golobom a opozičným lídrom Janezom Janšom z tábora Európskej ľudovej strany (EPP).

Pellegrini: V EÚ chceme niečo za niečo ako aj iné krajiny. Naším kandidátom je Šefčovič Video

Spravodajca slovinskej agentúry STA v Bruseli upozornil, že do zasadnutia výboru vedeného Breznikom môže uplynúť aj desať dní. Znamená to, že kým slovinský parlament neodobrí svojho eurokomisára, von der Leyenová nemôže lídrom politických skupín v EP predložiť konečnú 26-člennú zostavu novej exekutívy EÚ, ako to vyžadujú zmluvy o EÚ.

Politico upozornil, že v takomto prípade šéfka eurokomisie by mohla predstaviť mená všetkých ostatných kandidátov a im pridelené portfóliá. Alebo – vzhľadom na situáciu v Ľubľane – by mohla poslancom EP povedať iba to, ako má v úmysle zostaviť kolégium komisárov a aké budú portfóliá, ale bez toho, aby k nim priradila mená.

Čítajte viac Leyenová odložila predstavenie novej eurokomisie na budúci týždeň

Neistota okolo vymenovania členov eurokomisie zároveň odďaľuje aj vypočúvanie komisárov v príslušných pracovných výboroch EP. Po pôvodných zámeroch zorganizovať takzvané „grilovanie“ eurokomisárov koncom septembra a začiatkom októbra sa za najpravdepodobnejší termín tohto procesu považovala polovica októbra, aj keď hovorca EP to nikdy nepotvrdil.

Najnovšie sa podľa Politica hovorí o vypočúvaní komisárov v týždni od 4. do 12. novembra. Znamená to možnosť, že dátum začiatku fungovania budúcej Európskej komisie, posunutý z 1. novembra na 1. december, sa posunie ešte viac, a to na začiatok roka 2025. Platí však, že ak europoslanci vypočujú a odobria nominantov na eurokomisárov do 28. novembra, eurokomisia by mohla začať fungovať v decembri.

Čítajte viac Von der Leyenová rozhodla o kľúčových pozíciách v Európskej komisii vrátane Šefčoviča

Rizikom je, že v politicky roztrieštenom europarlamente môže dôjsť k druhému vypočutiu alebo odmietnutiu niektorých z eurokomisárov, čo predĺži proces formovania EK a oddiali dátum začiatku jej fungovania.