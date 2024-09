Proti detskej obrne sa v Gaze podarilo zaočkovať viac ako pol milióna detí. Obrovský úspech, zhodnotil šéf WHO

Prvú dávku očkovania proti detskej obrne vo vojne zničenom Pásme Gazy dostalo viac ako 560-tisíc detí, uviedol šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus a ocenil úspech prvej fázy očkovania. Tá ďalšia má nastať asi za štyri týždne.

„Ide o obrovský úspech uprostred tragickej každodennej reality života v celom Pásme Gazy,“ uviedol šéf WHO na sieti X. Dodal, že prvá fáza očkovania bola dokončená vo štvrtok.

Očkovaciu kampaň oznámila WHO 29. augusta po prvom potvrdenom prípade detskej obrny za posledných 25 rokov. Masívne očkovanie zamerané na najmenej 90 percent detí do desiatich rokov sa začalo 1. septembra. Podľa organizácie sa izraelská armáda a Hamas dohodli na troch miestne i časovo obmedzených prestávkach v bojoch. Každé dieťa by malo dostať po štyroch týždňoch ešte druhú dávku.

V prvej fáze boli najskôr naočkované deti v centrálnej časti Gazy, potom na juhu a nakoniec na najhoršie dostupnom severe vojnou zmietaného územia. Pásmo Gazy je terčom izraelskej ofenzívy už 11 mesiacov.

Vojna v Gaze začala vlani 7. októbra útokom teroristického palestínskeho hnutia Hamas na Izrael, ktorý v odvete začal masívne bombardovanie Pásma Gazy a následne pozemnú operáciu.

Detská obrna (poliomyelitída) je vysoko nákazlivé vírusové infekčné ochorenie postihujúce nervový systém. Vo väčšine sveta sa ju podarilo odstrániť práve očkovaním. V posledných rokoch sa ale znovu objavila v Afganistane, Pakistane či niektorých afrických krajinách, napríklad v najľudnatejšej z nich, Nigérii.