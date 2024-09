Lukašenko poškuľuje po biznise v Zimbabwe. S prvou dámou má súťažiť v pestovaní zemiakov, prezidentovi dal traktor s chybným motorom

Posledný diktátor, ako ho prezývajú v slobodnom svete, si začal všímať Afriku až v ostatnom čase. Ako náhradu za Európu. Jeho dlhodobo zlé renomé v EÚ sa ešte viac zhoršilo po sfalšovaných prezidentských voľbách v auguste 2020, keď brutálne zasiahol proti pokojným demonštrantom, a po februári 2022, keď ruskej armáde umožnil vtrhnúť na Ukrajinu aj z bieloruského územia.

Zimbabwe má len necelých 13 miliónov obyvateľov, ale z pohľadu Lukašenka aj taká krajina predstavuje nádejný trh. Hmatateľným dôkazom úsilia o rozvoj dvojstrannej spolupráce sa stalo otvorenie bieloruskej ambasády v Harare v lete 2022. Lukašenko asi dúfa, že dvere do Zimbabwe mu pootvoria dve skutočnosti. Prvá: niekdajší Sovietsky zväz podporoval tamojších obyvateľov na ceste k získaniu nezávislosti na Británii. Druhá: v tamojšom prezidentovi Emmersonovi Mnangagwaovi môže nájsť ak nie takpovediac politického brata, tak určite aspoň bratranca, pretože sa nevyhýba autoritárskym manierom. Vrana k vrane sadá, podobný si podobného hľadá…

Na Západe nevítaný Lukašenko si v januári 2023 mohol vychutnať pompézne prijatie v Harare. Mimochodom, bola to jeho vôbec prvá návšteva v subsaharskej Afrike od roku 1994, keď sa dostal moci (odvtedy vládne nepretržite). Zatiaľ sa stále čaká, kedy na revanš Mnangagwa pricestuje do Minska, no to, čo ešte nestihol on, má už za sebou jeho manželka Auxillia.

Prvú dámu Zimbabwe privítali v Bielorusku na jar tohto roku. Lukašenko sa podujal ohúriť Mnangagwaovú, čo sa dá vysvetliť tým, že ju zjavne chcel spracovať pre svoje záujmy, pretože v rodine jej patrí nezanedbateľný vplyv. Podlizoval sa jej udelením čestného doktorátu lekárskej univerzity. Postaral sa o to napriek tomu, že Mnangagwaová o medicíne nič nevie. Jej kariéra vyzerá tak, že najprv niekoľko rokov pracovala ako úradníčka na ministerstvách, neskôr robila pre tajnú službu, v roku 2015 ju zvolili za poslankyňu. „Lekárska univerzita v Minsku doteraz rozdala len okolo 50 čestných doktorátov," upozornil server Naša niva, takže prvej dáme Zimbabwe to zvlášť mohlo zalichotiť.

Mnangagwaová priviedla so sebou delegáciu bez mužov: namiesto nich v nej figurovali iba ženy, ktoré sa venujú hlavne biznisu. Lukašenko načasoval pozvanie tak, aby dámy mohli z Minsku zájsť do Vitebska, kde sa každoročne koná obľúbený hudobný festival s názvom Slovanský bazár.

Od návštevy Mnangagwaovej uplynuli len tri mesiace a Lukašenko jej bol takpovediac zase v pätách: delegácia bieloruských žien jej v júli odovzdala osobný dar od samozvaného prezidenta. Neboli to však šperky alebo iné cennosti. Priniesli jej drevenú debničku so zemiakmi. „Sú to dve odrody, ktoré Mnangagwaová ocenila počas svojej návštevy Bieloruska," spresnila agentúra BELTA. Prvá dáma Zimbabwe poznamenala, že časť zemiakov uvarí manželovi a zvyšok zasadí. „Odkážte Lukašenkovi, že budeme spolu súťažiť v tom, kde sa lepšie urodia," podotkla s tým, že verí vo víťazstvo v zimbabwianskej pôde.

Oplatí sa Lukašenkovi investovať energiu do budovania vzťahov so Zimbabwe? Odpoveď môže znieť, že pre jeho krajinu má hodnotu každý zarobený dolár prostredníctvom exportu. Priveľa bieloruských výrobkov totiž nedokáže konkurovať na zahraničných trhoch. Čo v takom prípade ponúknuť do Zimbabwe? „Ešte v roku 2020 prezident Mnangagwa povedal, že jeho krajina, ktorá v tom čase mala 9-tisíc traktorov, ich potrebuje až 40-tisíc, aby sa mohli používať na poľnohospodárskej pôde s celkovou rozlohou viac ako 4,13 milióna hektárov," napísal server 360.

Keď Lukašenko v januári 2023 rokoval v Harare s Mnangagwaom, dohodol sa s ním na dodávke viac ako 1600 bieloruských traktorov. Ich odhadovaná cena predstavovala okolo 66 miliónov dolárov. Jeden z týchto traktorov si išiel vyskúšať Mnangagwa vo februári tohto roku, keď prišiel na vidiek poskytnúť mladým roľníkom poľnohospodárske stroje. Sadol si k volantu a… Nič.

Na kanáli YouTube sa nachádza krátka videonahrávka prezidenta Zimbabwe, ako sa pokúša naštartovať traktor. Dav vidiečanov sa nevie dočkať, kedy sa pohnú kolesá pod kabínou, v ktorej sedí Mnangagwa. Po chvíli motor začne konečne vrčať, ale rýchlo stíchne. Ďalší pokus, ale to isté sa opakuje. Ticho a zrazu motor vydáva nádejné zvuky, ale vzápätí sa zastaví. Bezradnej hlave štátu pomáha nejaký chlapík, ale bezúspešne. Horšiu antireklamu na Lukašenkove traktory by málokto vedel vymyslieť…

Samozrejme, že po jednej úsmevno-trápnej príhode nie je možné zatracovať všetko vyrobené v Bielorusku, čo by sa mohlo dostať do Zimbabwe. Lukašenko napríklad dúfa, že bieloruské textilné závody by mohli šiť tamojším deťom školské uniformy. Otázne však je, či by s cenou dokázali konkurovať lacným čínskym výrobcom.

Bielorusku sa okrem traktorov podarilo predať do Zimbabwe aj hasičské vozidlá. Ich nákup sprevádzal škandál. Vládnuci a opoziční poslanci našli vzácnu zhodu: obstaranie automobilov pre hasičov sa im zdalo predražené, požadovali vysvetlenie od kompetentného ministra. Médiá tvrdili, že ich cena je až štvornásobne vyššia v porovnaní s tým, keby ich kupovali bieloruskí záchranári. A ešte jeden problém: zaplatiť za ne mali samosprávy, niektoré však označili hasičské autá za nepotrebné, respektíve chceli svoje peniaze investovať do zlepšenia miestnej infraštruktúry.

Vyznie to síce ako klišé, ale naozaj až čas ukáže, či sa Bielorusko lepšie presadí na trhoch v Afrike. Doteraz to nikdy z jeho pohľadu ružovo nevyzeralo. Stanica Deutsche Welle (DW) poukázala na slová bieloruského premiéra Romana Golovčenka, ktorý sa posťažoval na to, že v roku 2022 hodnota exportu do Afriky dosiahla len 200 miliónov dolárov. Zdôraznil, že málo to bolo aj v roku 2019 pred vypuknutím globálnej pandémie koronavírusu, keď tam Bielorusko vyviezlo výrobky za 400 miliónov dolárov (slabý údaj s prihliadnutím na fakt, že na africkom kontinente žije až 1,5 miliardy ľudí). „Afrika sa nachádza na úplnom konci bieloruského zahraničného obchodu," upozornila podľa DW ekonómka Anastasija Luzginová. „Obchodná výmena Bieloruska s krajinami Ázie v roku 2020 predstavovala 9 miliárd dolárov, s Európou 48 miliárd dolárov a s africkými štátmi iba 535 miliónov dolárov," podčiarkla ekonomická analytička.