Ukrajina zháňa peniaze pre armádu. Dá jej ich viac, ako budú všetky príjmy štátu za celý rok. Koľko ju stojí každý vojak?

Kyjev a jeho zahraniční veritelia vlani rátali s tým, že v tomto roku konečne stíchnu zbrane, ale po nepresnom odhade pokračujúce boje nútia štát prijať rozhodnutia, ktoré doplnia zdroje rozpočtu do decembra 2024. Nemenej náročná výzva stojí pred Ukrajinou v budúcom roku. Treba zohnať zase veľa peňazí na obranu vlasti, respektíve na obnovu územnej celistvosti, pretože nič nenasvedčuje, že by sa vojna mohla o pár mesiacov už zastaviť.

Premiér Denys Šmyhaľ oznámil, že vzniká dodatočný deficit 500 miliárd hrivien, ktorý treba vyriešiť do konca tohto roku. V prepočte ide o 11 miliárd eur. „Keď sme plánovali rozpočet na tento rok spolu s Medzinárodným menovým fondom, jedna z prognóz našich partnerov bola, že vojna potrvá do leta 2024," citovali ukrajinské médiá z jeho vystúpenia na tlačovke.

Spojenci posilňujú ukrajinskú armádu s modernými zbraňami, ale peniaze na žold im neposkytujú. Platy vojakov výlučne pokrýva štát zo svojich zdrojov. „Financovanie každého vojaka stojí náš rozpočet 1,2 milióna hrivien," konkretizoval Šmyhaľ. Ročne to vychádza v prepočte 26-tisíc eur na hlavu (do tejto sumy sú zarátané hlavné položky, ide o plat, výstroj, stravu).

Koľko Ukrajincov a Ukrajiniek nosí vojenskú uniformu? Prezident Volodymyr Zelenskyj na začiatku tohto roku informoval, že v ozbrojených silách slúži 880-tisíc mužov a žien. Keby sme pripustili, že ich je už zhruba milión, potom náklady na nich dosiahnu ročne 26 miliárd eur. Čiže viac ako dvojnásobok rizika dodatočného deficitu, o ktorom sa zmienil Šmyhaľ. Premiér naznačil, že desatinu schodku rozpočtu by mali pokryť zhabané ruské aktíva. Má ísť o 50 miliárd hrivien (1,1 miliardy eur).

Vláda mala do 15. septembra splniť domácu úlohu: predložiť do parlamentu návrh štátneho rozpočtu v roku 2025 (do podateľne ho doručila 14. septembra). Šmyhaľ na inej tlačovke, ktorú usporiadal dva dni pred uvedeným termínom, zdôraznil, že finančný projekt jednoznačne zohľadňuje boj proti ruskej agresii: „Priority tohto rozpočtu sú veľmi jasné. Obrana a bezpečnosť nášho štátu. Výdavky na obranu dosiahnu najmenej 2,2 bilióna hrivien. Bude viac peňazí na ukrajinské zbrane, techniku, drony," ozrejmil premiér. V prepočte ide o 48 miliárd eur.

Čo znamená tento údaj z pohľadu rozpočtu? Šmyhaľ povedal, že štátna kasa ráta v budúcom roku s výdavkami v objeme 3,6 bilióna hrivien (82 miliárd eur) a s príjmami vo výške 2 bilióny hrivien (46 miliárd eur). Vyplýva z toho, že Ukrajina vyčlení pre armádu viac peňazí, ako ich počas celého roku 2025 vyberie.

Spolu s návrhom zákona o budúcoročnom štátnom rozpočte vláda predkladá opatrenia, ktoré očakáva, že parlament schváli, aby sa pokryl zmieňovaný deficit 500 miliárd hrivien. Má ísť o súbor návrhov, medzi ktorými figuruje vyššie zdanenie bánk i výraznejší podiel občanov na financovaní armády. Úpravou daňového zaťaženia chce vláda zaplátať aktuálne hroziacu finančnú dieru v rozpočte dodatočným výberom 138 miliárd hrivien.

Treba uviesť aj to, že Ukrajinci odvádzajú mesačne špeciálnu daň 1,5 percenta z svojho príjmu, všetky vybrané peniaze smerujú do ozbrojených síl. Po novom by sa táto daň mohla zvýšiť na 5 percent. Bola by to pomerne veľká suma. Týmto spôsobom by v budúcom roku pritieklo do rozpočtu v prepočte viac ako 2,3 miliardy eur; zmena možno začne platiť už teraz od jesene.

V spolupráci s Medzinárodným menovým fondom(MMF) Kyjev pokračuje, je preň nevyhnutná. Celkový dlh Ukrajiny voči MMF dosahoval na začiatku júla tohto roku 13,85 miliardy dolárov (zhruba 12,5 miliardy eur). Minulý týždeň ukrajinskí vyjednávači ukončili nové kolo rokovaní so zástupcami fondu o poskytnutí ďalšej pôžičky. „V hre sa nachádza úver v objeme 1,1 miliardy dolárov," napísal server UNIAN.

Zástupcovia fondu si pochopiteľne dávajú podmienky: zdôrazňujú záruky finančnej a ekonomickej stability Ukrajiny. V jednom dôležitom bode podľa serveru RBK-Ukrajina nenašli zhodu s Kyjevom: „Experti MMF považujú za potrebné zvýšiť daň z pridanej hodnoty (DPH) o dve percentá. Ministerstvo financií sa ozvalo proti tomu."

Finančníci z fondu by radi videli toto zvýšenie na celoplošnej úrovni, čiže aj v prípade tovarov základnej či nevyhnutnej potreby. Na Ukrajine sa uplatňuje znížená DPH na lieky (7 %) a na vybrané potraviny (14 %). Pri ostatných výrobkoch je to 20 %. Podľa zdrojov RBK-Ukrajina sa rezort financií usiluje nájsť kompromis s MMF prostredníctvom využitia rôznych finančných nástrojov.