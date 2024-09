Pavel: Svet už nie je súbojom Západu a Východu, ale demokracie s autokraciami

Dnešný svet už podľa českého prezidenta Petra Pavla nie je svetom, kde medzi sebou súperí Západ a Východ, ale demokracia s rôznymi druhmi autokracie. Povedal to v sobotu na výjazdovom zasadnutí Vojenského výboru NATO v Prahe. Náčelníkov generálnych štábov vyzval, aby sa vyjadrovali otvorene a odvážne, pretože podľa neho nie je priestor na to, aby boli politicky korektní, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Ukrajinci zostrelili ruskú stíhačku Su-30 Video Ukrajincom sa nad Čiernym morom podarilo zostreliť ruskú stíhačku Su-30SM. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

„Zatiaľ čo my stojíme za hodnotami demokracie, osobnej slobody, právneho štátu a ľudských práv, tieto hodnoty sú spochybňované našimi oponentmi. A to nielen tradičnými, akým je Rusko, ale aj Čínou, Severnou Kóreou a Iránom. A mnoho ďalších sa pozerá, ako sa toto súperenie vyvinie. Je to na nás, aby sme ukázali, že náš model je zodpovedný a hodný nasledovania viac než model autokracií,“ povedal v príhovore český prezident.

Čítajte viac Zásielka smrti od Teheránu pre Moskvu. Ukrajina neskrýva obavy z iránskych rakiet. Kde by s nimi Rusi mohli Ukrajincom ublížiť?

NATO podľa neho počas svojej existencie ukázalo, že je najúspešnejšou a dlhotrvajúcou vojenskou alianciou na svete. Podotkol, že hoci nie je perfektná, je zónou stability, bezpečnosti a prosperity.

Čítajte viac Úzkosť Rusov po strate časti Kurskej oblasti dosiahla rekordnú úroveň

To, čo kultúru Aliancie jasne odlišuje od súperov, je podľa Pavla fakt, že napriek rozdielom jej členov a snahám presadzovať ich vlastné záujmy, sa vždy vo výsledku usilujú dospieť k dohode a spoločnému postoju k riešeniu výziev, ktorým čelí.

Generálov povzbudil, aby boli pri vyjadrovaní svojich hodnotení a odporúčaní odvážni a otvorení, pretože čím širšie a mäkšie ich vyjadrenia budú, tým menej budú podľa neho zrozumiteľnejšie na politickej úrovni.

Rekordný zásah Ukrajincov: zničený ruský dron Orlan, dobrý Orlan Video Ukrajinskí vojaci zostrelili ruský prieskumný dron Orlan v rekordnej výške 3 620 metrov. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

„Situácia, v ktorej sme, nám skutočne neumožňuje byť politicky korektní. Musíme byť veľmi zrozumiteľní, aby sme robili správne kroky a rozhodnutia na ochranu našich krajín,“ dodal Pavel.

Výjazdové zasadnutie Vojenského výboru NATO sa v Česku koná prvýkrát. Hlavným cieľom stretnutia, na ktorom sa v Prahe zišlo približne 350 hostí, je diskutovať o aktuálnej bezpečnostnej situácii, obranných plánoch NATO či zavádzaní výsledkov júlového summitu vo Washingtone do praxe.