Čína prvýkrát od 50. rokov zvýši vek pre odchod do dôchodku

Čína prvýkrát od 50. rokov 20. storočia začne postupne zvyšovať vek odchodu do dôchodku. Deje sa tak v čase, keď sa krajina s 1,4 miliardami obyvateľov potýka so starnúcou populáciou a tenčiacim sa rozpočtom na penzie. Súčasný vek odchodu do dôchodku v Číne patrí k najnižším na svete, informoval spravodajský server BBC News.