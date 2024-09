V poľskom meste pri hraniciach s ČR sa pretrhla priehrada. Katastrofa, masaker, reagujú miestni

Informuje o tom denník Gazeta Wyborcza a ďalšie poľské médiá. V južnom Poľsku, podobne ako v Česku, od piatku výdatne prší. Lejaky rozvodnili niektoré rieky v regiónoch. V Kladskom okrese, kde leží aj mesto Stronie Ślonskie, pretiekla v noci na dnešok už iná priehrada.

Denník Rzeczpospolita napísal, že priehrada nevydržala nápor vody. „Je to masaker,“ povedal poľským médiám jeden z miestnych.

Priehrada predtým podľa denníka Gazeta Wyborcza chránila pred vodou Stronie Ślonskie aj neďaleký Londek-Zdrój, teraz ale prívalová vlna ničí všetko, čo jej stojí v ceste. V Kladsku môže voda prekonať hodnoty z ničivých povodní v roku 1997 a vystúpiť na viac ako sedem metrov.

Situácia sa v noci na dnešok na mnohých miestach rýchlo zhoršila, napísal server Onet.pl. Úrady Sliezskeho vojvodstva na hraniciach s Českou republikou varovali pred bleskovými záplavami, v susednom Dolnosliezskom vojvodstve, kde pretiekli dve priehrady, je situácia dramatická.

Dobrovoľné evakuácie skončili

„Bohužiaľ sa splnili tie najčiernejšie scenáre. V tejto chvíli už nie sú žiadne dobrovoľné evakuácie. Všetky evakuujeme, či už chcú, alebo nie,“ povedal dnes po 07:00 starosta Glucholaz Pawel Szymkowicz. Podľa záberov na sociálnych sieťach sa voda valila ulicami, jej nápor neskôr zničil most, pred čím úrady od rána varovali.

Polícia tiež dnes varovala turistov pred návštevou Jelenej Hory, kde sú v dôsledku dažďov zaplavené ulice. „Súčasná situácia zásadne obmedzuje pohyb pre chodcov aj vozidlá, čo môže viesť k závažnému ohrozeniu bezpečia,“ uviedli poľskí policajti vo vyhlásení.

Poľský dopravca PKP Intercity kvôli počasiu odo dneška do odvolania prerušil vlakové spojenie medzi Poľskom a Českom, píšu poľské médiá. niektoré spoje majú skrátenú trasu do miest pri slovenských hraniciach, ďalšie sú zrušené úplne – napríklad expres Silesia z Ostravy do Varšavy.

Poľsko má prvú obeť záplav

Poľsko má aj prvú obeť lejakov a záplav, v Dolnosliezskom vojvodstve sa utopil človek. Na tlačovej konferencii v juhopoľskom Kladsku to oznámil poľský premiér Donald Tusk. Situácia po vytrvalých dažďoch je podľa neho na mnohých miestach v krajine dramatická. Najkritickejšia je podľa denníka Gazeta Wyborcza situácia v meste Glucholazy neďaleko českých hraníc, kde sa rieka vyliala z brehov, a potom v Kladsku.

Prvú obeť záplav podľa Tuska ohlásil Kladský okres. Polícia neskôr uviedla, že v obci Krosnowice asi 30 kilometrov cez hranicu od českého Náchoda utopil muž. Obec je ale zaplavená, polícia preto zatiaľ prípad nemôže prešetriť. V okrese v noci na dnešok pretiekla priehrada, a to na potoku Wilczka v obci Miendzygórze. Ochromené je aj dopravné spojenie medzi Poľskom a Českom.

Okresné mesto Kladsko je pod vodou. „Bitku sme vyhlásili, mesto je zaplavené,“ povedal poľským médiám starosta Michal Piszko. Hladina rieky Kladská Nisa vystúpila na takmer 6,5 metra, z brehov sa vylial aj zhruba kilometrový kanál Mlynowka.