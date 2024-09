Trump bol opäť terčom. Čo sa deje v Amerike? Páchateľ exprezidenta volil, potom podporoval Ukrajinu

Ako v júli strieľali na exprezidenta Donalda Trumpa Video Zdroj: C-SPAN

Trumpova ochranka

Podľa denníka USA Today experti tvrdia, že Trumpova ochranka zrejme tentoraz zvládla situácia pomerne dobre. Tajná služba čelila po predchádzajúcom pokuse o atentát veľkej kritike. Dovolila totiž, aby Thomas Matthew Crooks vystrelil na Trumpa počas mítingu v Pensylvánii zo vzdialenosti menej ako 150 metrov. Republikán vyviazol len s poraneným uchom.

„Vo všeobecnosti sa dá povedať, že agenti konali tak, ako keby sa starali o úradujúceho prezidenta,“ povedal pre USA Today A. T. Smith, zástupca riaditeľa Tajnej služby v rokoch 2012 – 2015.

Čo sa teda stalo? Trump hral v nedeľu vo West Palm Beach na Floride golf a agenti zasiahli proti páchateľovi, ktorý sa skrýval v kríkoch pri ihrisku. Od exprezidenta bol vzdialený okolo 400 metrov a bol ozbrojený automatickou puškou typu AK-47 s optikou a mal aj kameru.

Mužovi sa podarilo utiecť v aute, ale neskôr ho chytili a identifikovali ako Ryana Wesleyho Routha z Havaja. Motív jeho činu zatiaľ nie je známy. V roku 2016 to bol volič Trumpa, ale potom ho prestal podporovať a má kriminálne záznamy.

Podľa protokolu sa agenti s Trumpom mali na ihrisku pohybovať takpovediac v bubline od jednej golfovej jamky k ďalšej. Otvorený priestor je však najzložitejšie dokonale zabezpečiť. Ale keď jeden z ochrankárov zbadal Routha v bezpečnostnom perimetri a niečo, čo vyzeralo ako hlaveň pušky, bodyguardi začali strieľať.

Páchateľove názory

Z Routhových postov na sociálnych sieťach vyplýva, že podporoval boj Ukrajiny proti ruskej agresii. Dokonca strávil istý čas v Kyjeve a tvrdil, že verbuje ľudí do medzinárodnej légie. Tá sa však od neho dištancovala s tým, že s ním nikdy nespolupracovala. Routha na internete spájajú aj s vyhláseniami o tom, že má k dispozícii bývalých afganských vojakov, ktorých môže poslať na pomoc Taiwanu. Páchateľ tiež šíril konšpirácie o covide.

„Je to môj otec a pokiaľ viem, všetko, čo riešil, bolo pár dopravných pokút. Je to šialené. Poznám svojho otca a milujem ho, ale toto nie je on. Nie je to násilník,“ povedal pre denník Daily Mail o páchateľovi jeho syn Oran Routh.

„Čo sa týka domácej politiky v USA, Routhove názory sa zdajú byť nesúrodé. Povedal, že roku 2016 spočiatku podporoval Trumpa a potom sa obrátil proti nemu. Potom tvrdil, že sa v rôznom čase prikláňal k Berniemu Sandersovi (demokrat), Tulsi Gabbardovej (bývalá demokratka, ktorá podporuje Trumpa), Andrewovi Yangovi (ex-demokrat), Nikki Haleyovej (republikánka), Vivekovi Ramaswamymu (rebublikán), podporoval Joea Bidena, Kamalu Harrisovú a ďalších. Routh neustále šíril proukrajinské správy on-line a pokúšal sa naverbovať zahraničných bojovníkov, aby išli na Ukrajinu, no v súčasnosti neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že by mal nejaké oficiálne spojenie s ukrajinskou vládou alebo armádou. Internetová stopa Routha zahŕňa aj pozitívne názory na Severnú Kóreu a Irán. Vyzval na to, aby Kim Čong-un navštívil USA, a chcel, aby Irán zavraždil Trumpa. Všetky tieto bizarné a protichodné názory naznačujú, že je to človek, ktorý sa cítil veľmi zle,“ napísal na sociálnej sieti Twitter Shayan Sardarizadeh, novinár a analytik BBC, ktorý sa zaoberá šírením konšpirácií.

Politické motívy?

Pri prvom pokuse o atentát na Trumpa strelca bezpečnostné zložky zlikvidovali a doteraz nie je jasný jeho motív. Je však celkom pravdepodobné, že Crooks sa chcel len nejakým spôsobom presláviť a jeho útok na Trumpa nebol priamo spojený s tým, akú politiku robí republikán.

V prípade Routha je politický motív pravdepodobnejší. „Veľmi ma znepokojuje drsná a konfrontačná politická a spoločenská atmosféra v Spojených štátoch. Mnohí ľudia sa takpovediac nebezpečne prehrievajú,“ tvrdí Steffen Schmidt, emeritný profesor politológie z Iowskej štátnej univerzity. Expert už desaťročia skúma a píše o americkej politike a pripomína, že pre USA nie sú politické atentáty niečo nové. No aj tak má Schmidt obavy zo súčasného vývoja.

„Presne si pamätám, kde som bol, keď zastrelili Johna F. Kennedyho. Môžem vám tiež povedať, kde som bol, keď sa pokúsili zabiť Ronalda Reagana. A spomínam si na vraždu Roberta Kennedyho. Na druhej strane si myslím, že politická atmosféra na celoštátnej úrovni je intenzívnejšia a neistejšia ako kedykoľvek počas môjho života,“ povedal Schmidt.

Republikáni sa sťažujú, že za útokmi na Trumpa v prvom rade stoja vyjadrenia jeho oponentov, ktorí ho označujú za hrozbu pre americkú demokraciu. To, že to hovoria, je pravda, ale faktom je tiež, že k Hitlerovi celebritného miliardára pred niekoľkými rokmi prirovnal aj JD Vance. Teda politik, ktorého si Trump vybral za viceprezidenta.

Okrem toho to bol republikán, ktorý svojou rétorikou, že mu vraj ukradli voľby, prispel 6. januára 2021 k útoku sfanatizovaného davu na Kongres. A v posledných dňoch Trumpov tábor šíri konšpirácie, že legálni haitskí migranti v ohijskom Springfielde jedia mačky a psov miestnych obyvateľov. Popreli to aj republikánski predstavitelia štátu, klamstvá však už viedli k vyhrážkam bombovými útokom proti migrantom, ktoré Trump neodsúdil.

„Som hlboko znepokojená možným pokusom o atentát na bývalého prezidenta Trumpa. Kým zhromažďujeme fakty, poviem to jasne: odsudzujem politické násilie. Všetci sa musíme pričiniť o to, aby tento incident neviedol k ďalšiemu násiliu,“ uviedla demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová vo vyhlásení. Už 5. novembra sa s Trumpom stretne v súboji o Biely dom.

Prezident Joe Biden zdôraznil, že je rád, že sa republikánskemu prezidentovi nič nestalo a že zaistí, aby mala Tajná služba k dispozícii všetky zdroje na ochranu Trumpa.