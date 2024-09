Potopu sledovali z krčmy. Moravské Troubky sa z tragédie nepoučili

Troubkám v noci na pondelok hrozilo, že tragédia spred vyše štvrťstoročia sa zopakuje. „Z rozhodnutia starostu ako predsedu povodňovej komisie bola vyhlásená evakuácia obyvateľstva z dôvodu extrémneho ohrozenia, keď došlo k dramatickému zvýšeniu hladiny na Bečve v Tepliciach,“ oznámila v nedeľu popoludní na svojom webe obec. Teplice sú zhruba 40 kilometrov ďaleko, veľká voda mala doraziť do Troubiek po polnoci.

Päť evakuačných autobusov pristavených na parkovisku pri zaplavenom futbalovom ihrisku ale odchádzalo poloprázdnych. Časť obyvateľov sa rozhodla obec opustiť po vlastnej osi, mnohí však odísť odmietli. „Počas 1,5 hodiny odišlo v prvom autobuse 13 osôb, teraz je pripravených sedem,“ povedal v nedeľu podvečer veliteľ hasičov Ivan Martin. „Kým nie je najhoršie, málokto odchádza dobrovoľne,“ dodal pre portál iDnes.

Mimochodom, výzva na evakuáciu je záväzným posledným varovaním. Za neuposlúchnutie hrozí pokuta stotisíc korún, čo je 4-tisíc eur. Počas terajších povodní už bolo v Česku evakuovaných vyše 12-tisíc ľudí.

Voda v Troubkách medzičasom vytrvalo stúpala. Hrozila, že pretrhne hrádze rybníkov. Obecný úrad upozorňoval, že posledný evakuačný autobus odchádza o ôsmej večer. Varoval tiež, že ak sa naplní prognóza hydrológov, tak veľká voda v noci spláchne dedinu ako v júli 1997. Vtedy ľudia nestihli opustiť svoje zatopené domovy a vrtuľníky ich museli zachraňovať zo striech.

Mnohí si ale verili, že to zvládnu. Martin Štolc narýchlo zabezpečil prízemie domu. Šesťčlennú rodinu vrátane troch malých detí nemienil evakuovať. „Už som to raz zažil, budeme bývať na poschodí ako vtedy. Boli sme tam týždeň a pol. Dá sa to zvládnuť, všetko je to o psychike,“ povedal pre iDnes.

Jeho susedka sa na šťastie nespoliehala. O siedmej večer nakladala svoje auto. „Odchádzam s deťmi, manžel zostáva. Evakuačný autobus nevyužijeme, ideme k príbuzným. Rozhodnutie padlo viac-menej okamžite,“ povedala 40-ročná pani Jana.

Reportérka Českej televízie s odkazom na miestnych hasičov pred polnocou hlásila, že 805 obyvateľov odmietlo Troubky opustiť. „Všetci novinári sme si tu všimli taký ,nešvar', že záhradka miestnej krčmy v Troubkách je plná popíjajúcich ľudí,“ povedala. Primátor Přerova Petr Vrána nad tým len pokrútil hlavou. „Celá Česká republika pozná príbeh obce Troubky, kde v roku 1997 zahynulo niekoľko ľudí. Miestni obyvatelia vedia, čo dokáže rieka Bečva. Preto ma prekvapuje, že ľudia nemajú strach,“ povedal pre ČT24.

Jedným z tých, čo sa rozhodli sledovať povodeň z krčmy, bol Jan Zatloukal. Veril, že taká ničivá tragédia, aká postihla dedinu pred vyše štvrť storočím, sa už nezopakuje. Nevedno, o čo opieral svoje presvedčenie. Plánovaná šesť metrov vysoká hrádza, ktorá by obkolesila Troubky a ochránila ich pred veľkou vodou, sa totiž stále nezačala stavať. Brzdia ju byrokratické ťahanice i neochota viacerých vlastníkov predať pozemky na jej vybudovanie.

„Nebude to také strašné, ale samozrejme, starí ľudia a tí menej mobilní odišli. Preparkovali sme autá a išli sme do krčmy. A čakáme,“ povedal Zatloukal pre iDnes.

Povodňoví hazardéri mali tentoraz šťastie. Bečva v pondelok nadránom kulminovala a po zvažovanom odvolaní tretieho stupňa povodňovej aktivity sa starosta Troubiek chystal povoliť návrat evakuovaných.

Pri moste, čo je najvyššie položené miesto v Troubkách, skoro ráno viacerí počítali zaliate schody, ktoré sú pre nich ukazateľom povodní. „V roku 1997 bolo schodov 11 a do rána, keď prišla tá najväčšia voda, ich zostávalo päť. Teraz to vyzerá dobre,“ povedal pre ČTK sedemdesiatnik, ktorý si vyšiel na obchôdzku hrádzí. Výzvu na evakuácii odmietol. „Je nás doma šesť. Pravdou ale je, že sme dnes spali ako vojaci – spali a bdeli, syn sledoval prognózy, žena pozerala televíziu,“ doplnil.