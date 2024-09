ONLINE: Rusko prišlo už o 10-tisíc obrnených vozidiel. O rok to môže byť kritické

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 937 dní Ukrajinci zostrelili ruskú stíhačku Su-30 Video Ukrajincom sa nad Čiernym morom podarilo zostreliť ruskú stíhačku Su-30SM. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

7:21 Medzinárodná humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) oznámila, že po 32 rokoch musela ukončiť svoju činnosť v Rusku. Stalo sa tak potom, čo jej ruské ministerstvo spravodlivosti v lete zrušilo registráciu, bez ktorej pobočky zahraničných mimovládnych organizácií nesmú v Rusku pôsobiť, uviedol denník Kommersant. Lekári bez hraníc sa v poslednom čase starali o ukrajinských utečencov na západe Ruska, kde tiež pomáhali obyvateľom ostreľovaného pohraničia, dodal server Meduza.

Lekári bez hraníc pôsobili v Rusku od roku 1992 a za ten čas v krajine uskutočnili desiatky programov, siahajúce od pomoci bezdomovcom či nakazeným vírusom HIV až po spoluprácu s úradmi a akademikmi pri zavádzaní pokročilých metód liečby tuberkulózy. Pôsobili v rôznych regiónoch, vrátane Moskvy, Petrohradu či Čečenska.

Po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu organizácia pomáhala v Belgorodskej a Rostovskej oblasti na západe Ruska utečencom z Ukrajiny; humanitárna pomoc poskytla 52 000 utečencom. V poslednej dobe sa chystala rozšíriť túto aktivitu do Kurskej oblasti, kam v auguste prenikli ukrajinské jednotky.

„Je nám veľmi ľúto, že končíme naše programy v krajine, pretože mnoho ľudí, ktorí potrebujú lekársku a humanitárnu pomoc, teraz zostane bez podpory, ktorú sme im mohli poskytnúť. Lekári bez hraníc by radi znova pracovali v Rusku, ak a až to bude možné,“ uviedol Norman Sitali, ktorý mal v MSF na starosti programy v Rusku.

6:30 Straty obrnenej techniky, ktorá by mala ruskej pechote otvoriť cestu do ukrajinských miest a dedín, presiahli 10 000 kusov. Pri tomto tempe strát by Rusko približne o rok mohlo prísť o schopnosť zásobovať bojujúcu armádu nevyhnutným množstvom techniky, upozornil server The Moscow Times, zakázaný ruskými úradmi.

Od začiatku vojny Rusko prišlo o 10 037 kusov obrnenej techniky, spočítal špecializovaný holandský web Oryx, ktorý na základe fotografií a záberov z otvorených zdrojov vedie štatistiky zničených zbraní na ukrajinskom bojisku. Tento údaj zahŕňa 3376 tankov vrátane 159 najmodernejších T-90 rôznych verzií, 5000 bojových vozidiel pechoty a výsadkárov a obrnených transportérov a viac ako 1500 ďalších obrnených vozidiel.

Straty pozemnej obrnenej techniky sú také veľké, že 85 percent tankov a obrnených vozidiel vysielaných teraz na front predstavuje opravená a prerobená stará sovietska technika, ako odhaduje Medzinárodný inštitút pre strategické štúdiá (IISS) a britský Kráľovský ústav pre obranné štúdiá (RUSI).

„Pri podpore tempa útočných operácií na Ukrajine sa ruskí vojaci v značnej miere spoliehajú na opravované zásoby sovietskych zbraní a techniky, najmä obrnencov,“ upozornili tiež analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Ale sovietske zásoby sa vyčerpávajú a nie je jasné, či ruské zbrojovky aj pri ďalšej mobilizácii ekonomiky, ktorá sa javí jasne nevyhnutná, budú schopné vyrobiť dostatočné množstvo techniky na nahradenie strát, ktoré utrpela ruská armáda, myslí si ISW.

Rusko sa pravdepodobne bude potýkať s rastúcimi problémami pri výrobe a nákupoch prostriedkov nevyhnutných pre vojnu na Ukrajine. Pri ich zabezpečení bude Kremeľ zrejme čoraz viac závislý od zahraničných partnerov," usúdili analytici.

Pri terajšom tempe strát sa podľa analytikov Alexandra Golca a Pavla Luzina možnosti opráv tankov a bojových vozidiel pechoty zo starých zásob vyčerpajú približne za rok – v druhej polovici roka 2025, poznamenali The Moscow Times.

Server tiež pripomenul nedávne vyjadrenie šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR Kyryla Budanova, že sa Rusko bude snažiť vyhrať vojnu proti Ukrajine do roku 2026. Budúci rok totiž pokladajú v Kremli podľa Budanova za rozhodujúce, pretože v polovici roka čaká Rusko zhoršenie ekonomickej a sociálnej situácie, ako aj vážne ťažkosti s náborom nových vojakov do armády, a to výrazne obmedzí možnosti vojny na Ukrajine.

Celkové straty všetkých typov ruskej vojenskej techniky, vrátane lietadiel či tretiny plavidiel Čiernomorskej flotily, predstavujú podľa webu Oryx 17 856 kusov, zatiaľ čo ukrajinské ozbrojené sily prišli o 6 551 kusov techniky.