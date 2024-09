Voľby sa blížia, bude sa politické násilie v USA stupňovať? Odpovedajú experti

Ako v júli strieľali na exprezidenta Donalda Trumpa Video Zdroj: C-SPAN

V nedeľu na Floride vo West Palm Beach zadržali Ryana Wesleyho Routha, ktorý údajne mieril na Trumpa poloautomatickou puškou, keď bývalý šéf Bieleho domu hral golf. Agenti Tajnej služby na to reagovali streľbou a neskôr páchateľa zadržali. Routha však zatiaľ obvinili iba z toho, že napriek kriminálnym záznamom vlastnil zbraň a tá mala odstránené výrobné číslo.

Trump konanie páchateľa pripísal rétorike kritikov. No on sám hovorí o tom, že keď 5. novembra vyhrá jeho demokratická súperka Kamala Harrisová, tak ako prezidentka zničí Ameriku. Trumpov tábor tiež monumentálne šíri konšpirácie o haitských legálnych migrantoch, že v ohijskom Springfielde jedia psov a mačky miestnych obyvateľov, čo viedlo k násiliu a bombovým hrozbám. Je to ďalší krok k už spomenutej politickej priepasti? Do prezidentských volieb v USA zostáva menej ako 50 dní. Dá sa urobiť niečo na upokojenie situácie? Pre Pravdu odpovedalo niekoľko expertov.

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú Video Zdroj: C-SPAN

Michaela Millenderová, Soufanovo centrum, výskumná analytička

Ako sa blížime k americkým prezidentským voľbám, je pravdepodobné, že budeme svedkami ďalších incidentov politického násilia. Po prvom pokuse o atentát na bývalého prezidenta vyostrená rétorika mnohých politikov, politických komentátorov a ľudí, ktorí majú na politiku vplyv, nakrátko utíchla, ale odvtedy sa to len zhoršuje. Nedávne zameranie sa na protiimigrantské konšpiračné teórie a tvrdenia zapadá do dlhodobo využívanej taktiky krajnej pravice. Aj keď sa jej vyhlásenia ukážu ako nepravdivé, sú účinné vo voľbách po celom Západe, najmä v Európe. Je to dobrý krok, keď politici vyzývajú na pokoj alebo dokonca na odhaľovanie falošných tvrdení, ako sú napríklad správy o haitských migrantoch v Ohiu. No, ako sme už videli, nezdá sa, že by to výrazne znížilo napätie. Okrem toho, keď sa pred voľbami zmobilizujú krajne pravicoví extrémisti a milície, je pravdepodobnejšie, že budeme svedkami násilných činov. Či už organizovaných, alebo takých, ktoré spáchajú jednotlivci.

J. M. Berger, Centrum pre výskum terorizmu, extrémizmu a protiteroristické štúdie, Middleburský inštitút medzinárodných štúdií, autor knihy Extrémizmus

Pokusy o atentát sú znepokojujúce, no zatiaľ sme ani pri jednom z podozrivých nezaznamenali známky jasnej a koherentnej politickej motivácie. Je ešte veľmi skoro robiť nejaké závery o tom, čo sa stalo na Floride. Aj keď si myslím, že tieto útoky, najmä ten novší, pravdepodobne formovalo politické prostredie, zatiaľ je zložité priamo prepojiť deklarované politické presvedčenie páchateľov s ich násilnými činmi. Okrem toho, hoci je ťažké niečo povedať s úplnou istotou, predpokladám, že naše chaotické informačné prostredie takýmto veciam nepomáha.'

Situácia v Springfielde v štáte Ohio je odlišná a hlboko znepokojujúca. Máme tu politických kandidátov, ktorí používajú veľmi extrémnu a násilnú rétoriku a zároveň šíria lži proti zraniteľnej komunite. Od týchto tvrdení vedie priama linka k hrozbám, ktoré zasiahli Springfield. Veľmi sa obávam scenára, ktorého výsledkom by bol nejaký druh masovej alebo individuálnej násilnej akcie. Kandidáti dali jasne najavo, že nemajú v úmysle mierniť svoju rétoriku, takže si môžem myslieť len to, že veci sa zhoršia.

Netuším, či existuje realistický scenár, ktorý by atmosféru pred voľbami upokojil. Žiaľ, očakávam, že do 6. januára 2025 (Kongres vtedy odobrí výsledky prezidentských volieb, pozn. red.) sa bude situácia len zhoršovať, a ani potom sa asi nezlepší.

Jacob Ware, Rada pre zahraničné vzťahy, spoluautor knihy Boh, zbrane a poburovanie: krajne pravicový terorizmus v Amerike

Na určenie motívu toho, čo sa stalo, je priskoro. Zdá sa, že podobne ako muž, ktorý spáchal júlový atentát na Trumpa, má ďalší strelec dosť chaotické presvedčenie. Zatiaľ nie je jasné, či ho k násiliu priviedla koherentná ideológia. Keďže páchateľ tentoraz prežil, jeho vypočúvanie by mohlo odhaliť motív.

Tento druhý pokus o atentát sa našťastie zdá menej vážny ako prvý. Zadržaný muž na bývalého prezidenta asi ani vôbec nevystrelil a vyzerá to tak, že keď sa dostal do bezpečnostného perimetra Tajnej služby, tá reagovala tak, ako si to vyžaduje nastavený systém.

Chcel by som však pripomenúť, že to v skutočnosti nebol druhý pokus o atentát na Trumpa. Bolo oveľa viac takých, ktoré sa nikdy nedostali do nejakej vyššej fázy. Žijeme v prostredí zvýšených hrozieb voči osobnostiam naprieč politickým spektrom. Obávam sa útokov, ktoré budú inšpirované tým, čo sa stalo. Existuje tu desivá možnosť, že budeme svedkami vlny pokusov o atentát, a to tak proti bývalému prezidentovi, ako aj proti jeho podporovateľom a odporcom.

No napriek vyhrážkam proti Trumpovi by sme nemali zabudnúť na iné násilné hrozby, ktoré sa množia počas tejto nebezpečnej chvíle v politike USA. Napríklad nedávna republikánska rétorika namierená proti komunite haitských migrantov v Springfielde v štáte Ohio viedla k bombovým hrozbám proti nej. Republikáni, ktorí sa pýtajú, ako odvrátiť smrteľné hrozby proti exprezidentovi Trumpovi, oprávnene vyzývajú na upokojenie situácie. Ale mali by sa zamyslieť aj nad tým, ako ich politika týkajúca sa vlastníctva zbraní za posledných niekoľko desaťročí priviedla Ameriku do tohto momentu, keď sa nahnevaný jednotlivec môže pustiť do páchania násilia.