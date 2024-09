ONLINE: Pentagón má menej zbraní pre Ukrajinu, zásoby sa míňajú

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 938 dní Ukrajinci zahrali Rusom delostreleckú symfóniu Video Umenie ukrajinskej 26. delostreleckej brigády vo vojne. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

5:55 Spojené štáty v posledných mesiacoch znížili rozsah vojenskej pomoci Ukrajine, keďže sa zmenšili zásoby zbraní a vybavenia, ktoré je Pentagón ochotný poslať Kyjevu z vlastných zdrojov. V utorok o tom informovala televízia CNN, odvolala sa na dvoch nemenovaných amerických predstaviteľov.

V apríli Pentagón oznámil balík vojenskej pomoci pre Kyjev v hodnote jednej miliardy dolárov, hodnota ďalších však odvtedy nepresiahla sumu 400 miliónov dolárov; väčšina sa pohybovala v rozmedzí 125 – 250 miliónov dolárov.

Zatiaľ posledný balík vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 250 miliónov dolárov oznámili USA 6. septembra. Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan neskôr uviedol, že „významný“ balík pomoci plánuje Washington oznámiť ešte v septembri.

Ako poznamenáva CNN, v rokoch 2022 a 2023 Pentagón pravidelne oznamoval balíky vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 600 – 800 miliónov dolárov, pričom najväčší – z januára 2023 – bol v objeme 2,85 miliardy dolárov.

Administratíva prezidenta Joea Bidena má stále k dispozícii šesť miliárd dolárov na vojenskú pomoc Ukrajine, po dvoch rokoch vojny však Pentagón nemá dostatočné zásoby, uviedli pre CNN americkí predstavitelia.

„Je to o zásobách, ktoré máme, čo (Ukrajinci) požadujú a či dokážeme vyhovieť týmto požiadavkám s tým, čo momentálne máme… Problémom je aj dopĺňanie zásob,“ povedal jeden z nich.

Druhý zdroj pre CNN poznamenal, že Bidenova administratíva nebola schopná čerpať zo zásob Pentagónu v prvých štyroch mesiacoch roku 2024, pretože Kongres sa oneskoril so schválením dodatočného financovania. Washington sa podľa neho snaží neposlať do Kyjeva priveľa zbraní naraz.

„Existujú limity, ako rýchlo môžeme poslať vybavenie bez toho, aby to ovplyvnilo (našu) bojovú pripravenosť. A to je jeden z dôvodov, prečo sú balíky pomoci posielané takto,“ uviedol tento zdroj. Limitujúce je aj to, ako rýchlo môže Ukrajina vybavenie prijať a efektívne ho distribuovať, do­dal.

Pred vojnou na Ukrajine sa v USA vyrobilo každý mesiac asi 15 000 delostre­leckých granátov kalibru 155 mm. Vďaka otvoreniu nových tovární a výrobných liniek sa produkcia zvýšila na 40 000 granátov mesačne. Stále však bude trvať viac ako rok, kým Pentagón dosiahne svoj cieľ vyrobiť každý mesiac 100 000 granátov. Proces zvyšovania výroby prebieha podľa plánu, no bude si vyžadovať nové výrobné zariadenia a ochotu Kongres vyčleniť na to peniaze.

5:50 Ukrajinský systém protivzdušnej obrany v noci na stredu odrážal dronový útok, ktorého terčom boli okrajové časti Kyjeva. Podľa agentúry Reuters o tom na platforme Telegram informovala vojenská správa ukrajinskej metropoly.

Protivzdušná obrana zasahovala proti dronom typu Šáhid iránskej výroby nielen v Kyjevskej oblasti, ale aj Poltavskej a Kirovohradskej oblasti. Šáhidy leteli na Ukrajinu z južného aj severovýchodné­ho smeru.

Letectvo ukrajinských ozbrojených síl a ukrajinské monitorovacie kanály informovali o jednotlivých dronoch a ich skupinách aj nad Sumskou, Mykolajivskou a Dnepropetrovskou oblasťou na východe Ukrajiny, ako aj o pohybe niektorých z dronov smerom do západoukrajinských oblastí, doplnila britská stanica BBC.

Okrem toho ruské jednotky v utorok večer spustili intenzívnu delostreleckú paľbu na obec Komyšuvacha v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. O život pritom prišli dvaja ľudia a ďalších päť ich bolo zranených. S odvolaním sa na oblastného gubernátora Ivana Fedorova to uviedla agentúra Reuters.

Ukrajina v noci na stredu zaútočila dronmi na mesto Toropec v Tverskej oblasti v stredozápadnej časti Ruska. Zrejme v dôsledku zásahu dronu raketou protivzdušnej obrany v jednej z lokalít mesta vypukol požiar. Úrady nariadili čiastočnú evakuáciu civilistov, informovala agentúra AFP.

Nateraz nie je známe, aký objekt oheň zachvátil. Podľa britskej stanice BBC je v Toropci a blízkom okolí dislokovaných niekoľko vojenských jednotiek.

Ukrajina v noci na stredu vypustila roje dronov a zaútočila nimi aj na ďalšie štyri západoruské regióny. Tamojší gubernátori podľa agentúry Reuters uviedli, že k obetiam a materiálnym škodám nedošlo, informuje TASR.

Terčom dronových útokov bola prihraničná Brianska oblasť, ale aj tri oblasti nesusediace s Ukrajinou: Smolenská, Tulská a Oriolská.

Ruská armáda uviedla, že zostrelených bolo 23 dronov, pričom nedošlo k žiadnym materiálnym škodám ani obetiam. V podmienkach vojny však nie je možné promptne overiť vyhlásenia bojujúcich strán.

Smolenská oblasť leží pri hraniciach s Bieloruskom a podľa miestnych úradov tam bolo zneškodnených sedem dronov. Počas letu na Oriolskou oblasťou sa podarilo zneškodniť jedno bezpilotné lietadlo a najmenej 14 ich bolo vyradených počas letu nad Brianskou oblasťou.

Ukrajina tvrdí, že jej útoky boli zamerané na vojenskú, energetickú a dopravnú infraštruktúru, ktorá je kľúčová pre vojnové úsilie Moskvy.

Ruskí predstavitelia len zriedka zverejnia úplný rozsah škôd spôsobené ukrajinskými útokmi.

Ukrajina v poslednom období zvýšila svoju domácu výrobu bezpilotných lietadiel. Najväčší ukrajinský útok bezpilotným lietadlom zameraný na ruskú metropolu v septembri pripravil o život najmenej jednu osoby, zničil aj domy a narušil lety na moskovských letiskách.