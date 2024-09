V Rakúsku sa povodňová situácia zlepšuje, Nemecko sa pripravuje na najhoršie

V Rakúsku sa povodňová situácia ďalej zlepšuje a hladiny veľkej časti tokov klesajú, informovala agentúra APA. Aj dnes očakávajú rakúski meteorológovia občasné prehánky, veľké a vytrvalé dažde by ale Rakúsko nemali zasiahnuť najmenej do víkendu, píšu miestne médiá.

Záchranné zložky sú stále v pohotovosti a pokračujú v odstraňovaní následkov záplav, a to najmä v Dolnom Rakúsku, kde kvôli veľkej vode zomrelo šesť ľudí.

Dunaj po kulminácii v centre Bratislavy na záberoch z dronu Video

Odo dneška sa v celom Rakúsku vracia k normálnej prevádzke školy, v utorkoch ich bola takmer stovka zatvorená v spolkovej krajine Dolné Rakúsko. Uzavreté ale zostávajú niektoré časti ciest, vrátane úsekov na rýchlostnej ceste S3, ktorá vedie k hraniciam s Českom, uviedol dnes ráno rakúsky automotoklub ÖAMTC.

Pokoj v Nemecku

Hladina Labe v nemeckom Sasku ďalej pomaly stúpa. V Drážďanoch je tesne pod hranicou vyhlásenia tretieho povodňového stupňa, vyplýva z informácií zemského povodňového centra. Na ostatných tokoch v Sasku sa situácia upokojila, na Lužickej Nise už žiadny výstražný stupeň neplatí. Hladina riek opadá aj v Bavorsku s výnimkou Isaru. Na povodňovú vlnu sa teraz pripravujú predovšetkým v Brandenbursku, kam Odra prinesie vodu z Česka a Poľska. Väčšie škody povodne v Nemecku zatiaľ nespôsobili.

Dosiahnutie druhého najvyššieho stupňa povodňového nebezpečenstva sa v Drážďanoch čaká dnes dopoludnia, teraz je hladina na 5,99 metra, teda iba centimeter pod hranicou tretieho stupňa. Ten znamená, že by voda mohla zaplaviť zastavané pozemky, cesty a železničné trate. Bežný stav hladiny je v saskej metropole 1,5 metra. Kulminovať by tu mala rieka v noci na štvrtok, a to zhruba na 6,2 metra. Pri povodniach v roku 2002 dosiahlo Labe v Drážďanoch na 9,4 metra.

Dúfajú v najlepšie, pripravujú sa na najhoršie

Tretí povodňový stupeň v Sasku naďalej platí v Schöne pri hraniciach s Českom, tu sa kulminácia očakáva aj v noci na štvrtok, a to na 6,77 metra. Rôzne stupne varovania pred povodními platia po celej dĺžke toku Labe v Sasku, v Sasku-Anhaltsku, kam rieka ďalej tečie, zatiaľ hranica nutná pre vyhlásenie prvého povodňového stupňa dosiahnutá nebola.

Diviak plával v Dunaji, zachránil sa Video

Na Lužickej Nise na nemecko-poľskej hranici sa situácia upokojila, žiadna z meracích staníc už nehlási hodnoty zodpovedajúce zvýšenému povodňovému nebezpečenstvu. Povodňová vlna sa tu presunula ďalej na sever do Brandenburska, ktoré sa teraz pripravuje – rovnako ako poľské mesto Vroclav – na povodňovú vlnu z Odry. Tá tiež tvorí časť hranice Poľska a Nemecka a Lužická Nisa sa do nej vlieva.

„Dúfame v to najlepšie, ale pripravujeme sa na to najhoršie,“ povedal k povodňovej situácii brandenburský krajinský premiér Dietmar Woidke. Túto spolkovú krajinu čakajú v nedeľu voľby. Odo