Pagery, ktoré explodovali v Libanone, vyrobila maďarská firma, tvrdí taiwanská spoločnosť

Taiwanská spoločnosť Gold Apollo v stredu potvrdila, že ide o jej značku vreckových komunikačných zariadení - tzv. pagerov -, ktoré v utorok vybuchli v Libanone a v Sýrii. Zdôraznila však, že ich vyrobila iná spoločnosť, a to so sídlom v Budapešti, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.

Podľa vyhlásenia spoločnosti Gold Apollo pagery AR-924 (používané militantným hnutím Hizballáh) vyrobila a predávala firma BAC Consulting KFT v hlavnom meste Maďarska. „Poskytujeme len oprávnenie na používanie ochrannej známky značky a nijako sa nepodieľame na návrhu či výrobe tohto výrobku,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Odborníci sa domnievajú, že do komunikačných zariadení bol vložený výbušný materiál ešte pred ich doručením v rámci sofistikovanej infiltrácie dodávateľského reťazca.

Zakladateľ spoločnosti Hsu Čching-kchuang v stredu novinárom ozrejmil, že jeho spoločnosť mala s BAC Consulting KFT počas uplynulých troch rokov autorizačnú zmluvu. „Táto spoločnosť s nami spolupracuje a zastupuje naše výrobky,“ povedal Hsu.

„Chceli vyrábať aj pagery a opýtali sa, či by mohli používať značku našej spoločnosti,“ vyhlásil zakladateľ firmy a dodal, že vybuchujúce výrobky navrhla spoločnosť BAC Consulting KFT.

Hsu ani ďalší predstavitelia spoločnosti Gold Apollo nezverejnili podrobnosti o spoločnosti BAC Consulting KFT a neposkytli žiadny dôkaz o dohode organizácií.

Čítajte viac Niekoľko mŕtvych a tisíce zranených. Členom Hizballáhu začali vybuchovať pejdžery. Za explóziami je údajne Mosad

Denník The New York Times (NYT) skôr v stredu napísal s odvolaním sa na nemenovaných amerických a ďalších predstaviteľov, že Izrael ukryl výbušný materiál do pagerov, ktoré si pred niekoľkými mesiacmi u taiwanského výrobcu Gold Apollo objednal Hizballáh. Pagery podľa zdrojov NYT zachytili izraelské tajné služby predtým, ako dorazili do Libanonu. Do každého zariadenia umiestnili výbušninu vážiacu niekoľko desiatok gramov a zabudovali doň spínač, ktorým mohli pager na diaľku odpáliť.

Šéf libanonského hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh vystúpi vo štvrtok s prejavom v reakcii na „najnovší vývoj udalostí“, oznámilo v stredu hnutie. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva zahynulo pri výbuchoch komunikačných zariadení najmenej deväť ľudí a ďalších približne 3 000 utrpelo zranenia.