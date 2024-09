Za nepokoje v britskom Southporte odsúdili aj 12-ročného chlapca

Chlapec, ktorého nemožno identifikovať pre jeho vek, sa už skôr priznal k obvineniu z násilných výtržností v meste Southport z 31. júla. Okresná sudkyňa Wendy Lloydová odsúdila chlapca v utorok na trojmesačný zákaz vychádzania a nariadila mu 12-mesačný rehabilitačný program.

Povedala chlapcovi, že nepokoje „otriasli spoločnosťou až do špiku kostí“. „Bol to nahnevaný dav a ty si sa rozhodol byť jeho súčasťou,“ povedala. Spomenutý chlapec bol súčasťou davu stoviek výtržníkov, ktorí podpálili policajnú dodávku a pokúsili sa vtrhnúť do mešity v Southporte.

Výtržnosti a násilnosti zasiahli Veľkú Britániu po tom, čo sa rozšírili dezinformácie o identite útočníka, ktorý zabil v Southporte tri dievčatá. Páchateľa tieto vyhlásenia mylne identifikovali ako imigranta a moslima. Toho sa chytili krajne pravicoví extrémisti a podnietili protesty. Medzi miestami, ktoré sa stali terčom nepokojov, boli napríklad mešity a hotely, v ktorých bývajú žiadatelia o azyl, no aj niektoré obchody, ktoré boli vypálené či vyrabované. Výtržníci sa tiež dostávali do stretov s políciou a protidemonštrantmi.

Polícia zatkla v súvislosti s nepokojmi viac ako tisíc ľudí a vzniesla viac ako 800 obvinení.