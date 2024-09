Bývalý europoslanec Bilčík: von der Leyenová Šefčovičovi dôveruje, hoci Ficova vláda jej oponuje

Maroš Šefčovič vyjadril spokojnosť s portfóliom, ktoré by mal mať v budúcej Európskej komisii. Slovenská vláda pre neho chcela silný ekonomický post. Ako vnímate to, čo Šefčovič dostal?

Získané portfólio je výsledkom mena, ktoré má v Bruseli, a hlavne výsledkom osobného vzťahu s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyeonou. Tá Šefčovičovi dlhodobo dôveruje a zverovala mu aj náročné úlohy, napríklad rokovania o vzťahov Európskej únie a Spojeného kráľovstva po brexite. Dôležité je, že von der Leyenová má v novej komisii veľa nových nominantov. A chce sa obklopiť ľuďmi, na ktorých sa môže spoľahnúť z politického hľadiska, ale aj v rámci nejakej osobnej skúsenosti. Najlepšie to vysvetľuje, prečo Šefčovič dostal toto portfólio vzhľadom na to, v akej politickej pozícii sa nachádza slovenská vláda, ktorej europoslanci otvorene nepodporili von der Leyenovú v Európskom parlamente. Nominanti iných krajín, ktoré sa postavili proti predsedníčke EK, to aj pocítili.

Von der Leyenová: Orbánova misia k Putinovi bol appeasement Video Zdroj: TV Pravda/FB EK

Príkladom je najmä Maďarsko, však?

Nominant Budapešti Olivér Várhelyi dostal portfólio, ktoré nikto príliš nechcel, teda zdravie a starostlivosť o zvieratá. Ale napriek tomu, v akej opozícii je aktuálna slovenská vláda a jej europoslanci voči von der Leyenovej a Európskej komisii, je portfólio pre Šefčoviča výsledkom jeho osobných väzieb so šéfkou EK. Je k nej lojálny, rovnako, ako je lojálny k slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi.

Ale Šefčovič už nebude podpredsedom komisie. Znamená to niečo?

Mocensky to niečo znamená, ale na druhej strane bude Šefčovič v hierarchii EK vysoko, keďže bude akousi predĺženou rukou von der Leyenovej.

A mal by mať pod sebou aj generálne riaditeľstvo.

Áno, keďže Šefčovič bude mať na starosti obchod, tak asi by mal mať generálne riaditeľstvo. Je to dôležité, pretože hoci nebude podpredsedom, bude mať pod sebou aparát eurokomisie, teda výkonných ľudí, ktorí pre neho budú pracovať.

Ako vnímate celkové rozloženie EK? Medzi výkonnými podpredsedami je aj Talian Raffaele Fitto, ktorého nominovala vláda zložená z krajnej pravice a pravice.

Je výsadou členských štátov, aby nominovali eurokomisárov. Samozrejme, po konzultácii so šéfkou Európskej komisie a na poslednú chvíľu sa to aj menilo. Tou najvýraznejšou zmenou bol prípad Francúzska, ale aj Slovinska, ktoré dostalo agendu rozširovania, čo poteší mnohých ľudí na západnom Balkáne. Takže von der Leyenová pracovala s mixom, ktorý mala k dispozícii. Teraz je na ťahu Európsky parlament, ktorý bude mať počas verejného vypočutia príležitosť konfrontovať nomináciu každého člena budúcej EK. Toto takzvané grilovanie bude zásadné. Nominanti vrátane talianskeho budú musieť zodpovedať otázky a môžu dokázať, že sú kompetentní zastávať svoje posty a budú mať príležitosť sa obhájiť. Nič nie je vopred úplne jasné, ale vieme, že Taliansko mohlo nominovať aj niekoho, kto by to mal v európskych inštitúciách náročnejšie. Vláda v Ríme je minimálne geopoliticky na správnej strane. Na rozdiel od kabinetu v Bratislave má jednoznačný postoj k ruskej agresii a silne podporuje Ukrajinu. A Taliansko v žiadnom prípade nie je jediná krajina, ktorá citlivým spôsobom musela riešiť dilemu výberu kandidátov. Holandsko je ďalší štát, kde vládne krajná pravica, a za člena eurokomisie nominovalo politika z opozičných kresťanských demokratov. V istom zmysle aj slovenská vláda zvolila podobný prístup. Napriek verejnej opozícii voči EK a samotnej Európskej únii vybrala kandidáta, ktorý mal od začiatku vďaka svojmu menu, skúsenostiam a aj osobnému vzťahu s von der Leyenovou najväčšiu šancu dostať nejaké dôstojné portfólio v eurokomisii a zároveň sa dá predpokladať, že prejde híringom v EP.

Pellegrini vysvetľoval, prečo vláda za eurokomisára navrhla opäť Šefčoviča Video Zdroj: TV Pravda/EÚ

Po grilovaní v Európskom parlamente sa v minulosti ešte nominácie menili. Predpokladáte, že to tak bude aj teraz?

Je to možné. Bude veľmi dôležité, ako nominanti zvládnu verejné vypočúvania. Dnes je europarlament možno ešte politickejší, ako bol pred piatimi rokmi. A už vtedy bol veľmi politický. Znamená to, že nepôjde len o odbornú pripravenosť kandidátov, ale aj o politickú. Z vlastnej skúsenosti viem, že Maroš Šefčovič veľmi ťažko znáša politické otázky na telo a len zložito na ne hľadá uspokojujúce odpovede. V minulosti viacerí poslanci a poslankyne neboli úplne spokojní s odpoveďami, ktoré sa týkali jeho postojov k slovenskej vláde, či v súvislosti s tým, ako sa Ficov kabinet stavia k Ukrajine. Po nástupe Ficovej vlády je Slovensko pod drobnohľadom. Poslankyne a poslanci sú na to citliví a myslím si, že pokiaľ si niekto bude brať ich otázky príliš osobne, tak môže mať problém, pretože je to bežná súčasť toho, akým spôsobom sa v EP robí politika. A ešte by som chcel povedať, že europarlament je nielen politickejší, ale aj počty ňom sú zložitejšie.

Čo to znamená?

V prvom kole nominant na híringu potrebuje dve tretiny hlasov príslušného výboru. Rozhoduje sa o tom na úrovni koordinátorov politických skupín, čo sú kľúčoví ľudia, ktorí budú pri vypočutí rozhodovať. Demokratická väčšina je v EP krehkejšia. Tvoria ju ľudovci, socialisti, liberáli a prípadne tam môžeme pripočítať aj zelených. Na dve tretiny môže byť potrebná aj podpora ďalších. Hlavne frakcie európskych konzervatívcov a reformistov, v ktorej je, mimochodom, silný práve taliansky nominant. Híringy môžu byť búrlivé, ale nakoniec si poslankyne a poslanci dobre rozmyslia, do akého súboja a voči komu pôjdu. Pretože ak by chcela jedna frakcia potopiť nominanta inej, mohlo by sa to obrátiť proti nej. Ale môže sa stať, že politické skupiny sa budú cítiť silné, že to dokážu ustáť. Tento politický zápas počas vypočutí je dosť klanový. Kľúčová je príslušnosť nominanta k politickej frakcii. Možno niektorí nominanti pôjdu do druhého kola híringov, keď nepresvedčia potrebnú väčšinu na prvýkrát. Zásadné však je aj to, že ešte pred grilovaním posudzuje Výbor pre právne záležitosti pri jednotlivých kandidátoch ich možný konflikt záujmov. Pred piatimi rokmi na tom pohoreli dvaja nominanti. Politické frakcie, ktoré sú zastúpené v tomto výbore, majú možno najväčšiu šancu práve tu ovplyvniť to, že niekto sa ani len nedostane k híringu.