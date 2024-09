Maďarský dodávateľ pagerov pre Hizballáh bol súčasťou izraelskej operácie, píšu americké médiá

Keď svetové médiá začali tento týždeň pátrať po pôvode pagerov, ktoré explodovali v rukách členov libanonského militantného hnutia Hizballáh, dospeli k spoločnosti menom BAC Consulting so sídlom v Budapešti.

Podľa nových zistení denníka The New York Times (NYT) bola táto firma od začiatku nastrčená Izraelom s cieľom dodať Hizballáhu zariadenie s výbušninou. Pagery do Libanonu začali prúdiť pred dvoma rokmi.

„BAC Consulting sa tvárila ako spoločnosť sídliaca v Maďarsku, ktorá mala zmluvu, aby vyrábala zariadenia pre taiwanskú spoločnosť Gold Apollo,“ uvádza americký denník. V skutočnosti ale pagerov vyrábali pracovníci izraelských tajných služieb, napísal denník s odvolaním sa na trojicu spravodajcov informovaných o operácii.

Izraelský plán reagoval na snahu Hizballáhu obmedziť používanie mobilných telefónov, ktoré môžu odhaliť polohu užívateľa alebo iným spôsobom poslúžiť nepriateľským rozviedkam. Líder Hizballáhu Hasan Nasralláh už roky presadzoval pagery ako alternatívu a na začiatku tohto roka vyzval svojich nasledovníkov, aby „zakopali“ svoje mobily. Izraelské tajné služby v tom videli príležitosť, napísal NYT.

Hizballáh podľa neho bol pre BAC Consulting jediným klientom, na ktorom v skutočnosti záležalo. Pagery pre neho boli vyrábané oddelene od ostatných „obyčajných“ zákaziek a obsahovali malé množstvo trhaviny PETN. Prvé dodávky zamierili do Libanonu v lete roku 2022, tento rok v lete potom do krajiny dorazili tisíce zariadení, ktoré boli rozdelené medzi členov Hizballáhu a ich spojencov, povedali NYT dvaja americkí činitelia.

V utorok potom hromadný výbuch pagerov v Libanone niekoľko ľudí zabil a ďalších asi 3 000 zranil. Podľa skorších zistení médií izraelská tajná služba Mossad zariadenie odpálila vzdialeným zohriatím batérie.

Izrael podiel na explóziách nepotvrdil, ani nepoprel. Maďarská vláda na zistenia o firme BAC Consulting reagovala vyjadrením, že spoločnosť nemá v Maďarsku žiadne továrne a že jej pagery nikdy neboli na maďarskom území.

