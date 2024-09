Debata s prieskumami v USA nezamávala, podľa aktuálnych čísel by vyhrala Harrisová

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová si v prieskumoch ďalej drží mierny náskok nad exprezidentom Donaldom Trumpom, s ktorým sa v novembri stretne v boji o Biely dom. Ak by sa výsledok volieb zhodoval s aktuálnymi preferenciami, zvíťazila by kandidátka Demokratickej strany, ale rozdiely v kľúčových štátoch sú veľmi tesné. To všetko v čase, keď sa hlasovanie v častiach Spojených štátov už začalo.

Televízna debata, v ktorej sa dvaja hlavní kandidáti stretli minulý utorok, s prieskumami preferencií nijako nezamávala. Popredné americké médiá po nej označovali za víťazku Harrisovú, jej náskok na Trumpa však zostáva veľmi podobný ako na začiatku mesiaca.

Po dueli vysielanom televíziou ABC vznikla zhruba desiatka celoamerických prieskumov od renomovaných agentúr, pričom vo všetkých okrem jedného mala navrch Harrisová. Jej náskok sa v sondážach pohyboval od jedného percentuálneho bodu až po sedem.

Tieto čísla sú však zavádzajúce, pretože voľby budú rozhodovať výsledky na úrovni jednotlivých štátov. Tento systém s takzvanými voliteľmi, ktorí sa pripisujú víťazom v každom štáte, dlhodobo nahráva Republikánskej strane. Jej kandidáti za posledných šesť prezidentských volieb dvakrát zvíťazili, hoci v súčte celých USA získali menej hlasov ako súperi z Demokratickej strany.

Aj čísla z kľúčových štátov však aktuálne dávajú väčšiu šancu na víťazstvo Harrisovej. Podľa dát na webe denníka The New York Times viceprezidentka vedie v prieskumoch v Michigane, Pensylvánii, Wisconsine, Nevade a tiež v Severnej Karolíne. Keby v novembri získala všetky časti USA, ktoré sa dlhodobo prikláňajú k demokratom, stačilo by jej na víťazstvo pridať štyri štáty z uvedenej päťky alebo za istej konštelácie iba tri. Rozdiely v preferenciách sú však v týchto kľúčových „bojiskách“ veľmi malé, čo platí tiež o Arizone a Georgii, vývoj tak zostáva nevyspytateľný.

Doterajší priebeh kampane nasvedčuje tomu, že počet nerozhodnutých voličov je v USA pomerne malý a že veľké výkyvy v preferenciách nemožno očakávať. Zlomovým momentom pre demokratov bolo júlové odstúpenie prezidenta Joea Bidena z kampane, popularita Trumpa však zostáva roky prakticky nemenná. Zásadný dopad podľa všetkého nemal ani koniec kampane najsilnejšieho nezávislého kandidáta Roberta Kennedyho, ktorý na konci augusta podporil Trumpa.

Kým do hlavného termínu volieb zostáva ešte skoro 50 dní, hlasovanie už v USA v týchto dňoch začína. Už minulý týždeň začali korešpondenčné hlasy rozposielať úrady v Alabame, to isté musia podľa denníka The Washington Post do dnes urobiť vo Wisconsine. Možnosť odovzdať svoj hlas osobne majú teraz ľudia vo Wyomingu a cez víkend sa hlasovanie rozbehne tiež vo viacerých ďalších štátoch.

Voľby vyvrcholia 5. novembra, avšak podobne ako pred štyrmi rokmi by výsledok mohol byť jasný až v nasledujúcich dňoch.