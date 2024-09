Povodne českým voličom ukázali, načo sú im dobré kraje

Opozičnému hnutiu ANO sa to nie veľmi páči. Favorita volieb prírodná pohroma v kampani mierne vyviedla z konceptu.

Netají to ani líder ANO Andrej Babiš. „My do toho ideme s tým, že to bude ťažké. Voľby by mali byť o neschopnej Fialovej vláde, ktorá na ľudí tri roky kašle, a o tom, ako chceme v krajoch vrátiť ľuďom to, čo im vláda vzala. Veľmi to však ovplyvnili tie posledné dni a povodne. Ľudia majú úplne iné starosti než riešiť politiku. Nič nie je dôležitejšie ako ochrana životov a zdravia ľudí,“ pripustil expremiér v rozhovore pre štvrtkové vydanie denníka MF Dnes.

Česká armáda v pohotovosti, vrtuľníkmi zachraňuje ľudí pred záplavami Video

ANO aj ďalšie opozičné strany pôvodne postavili svoju agitáciu z veľkej časti ako súboj priamo s vládou premiéra Fialu. V kampani sa chystali dávať dôraz na vzťah k EÚ, migrácii, vojne na Ukrajine či ku Green dealu.

Povodne ich však prinútili preformátovať kampaň a pribrzdiť útoky na vládu, ktoré by v novej situácii vyznievali nepatrične a mohli by byť dokonca kontraproduktívne, usudzuje politický analytik Lukáš Jelínek. „Teraz budú voliči intenzívne myslieť predovšetkým na protipovodňové opatrenia, stav lokálnej infraštruktúry, verejné služby – od dostupnosti lekárov a sociálnej starostlivosti až po školstvo a dopravu – či pracovné miesta,“ povedal pre Deník N. „Je smutné, že nám až povodne načrtli, na čo sú kraje dobré, o čom všetkom rozhodujú a ako je dôležité mať na ich čele schopných politikov,“ dodal politológ z Masarykovej univerzity v Brne.

Rozliata Orlice u Týniště nad Orlicí Video

Babišovo hnutie, ktoré si chcelo z terajšieho hlasovania spraviť generálku na budúcoročné jesenné parlamentné voľby, od ktorých si sľubuje návrat k moci, sa obáva, že nízka volebná účasť môže poznačiť aj výsledky.

"Ťažko si viem predstaviť, že keď človek rozmýšľa o tom, kde bude bývať, ako bude vykurovať dom, odkiaľ bude brať pitnú vodu a čím bude svietiť, že ho v tej chvíli budú zaujímať voľby,“ povedala v Českej televízii poslankyňa Zuzana Ožanová z ANO. „Nazdávam sa, že volebná účasť bude veľmi slabá a že ani ľudia, ktorí chceli vyjadriť svoju vôľu, na voľby neprídu,“ doplnila podpredsedníčka ústavnoprávneho výboru.

Na Česko sa valí voda. Hasiči bojujú s časom a pripravujú vrecia s pieskom Video

Poslanec Marek Benda z Fialovej ODS v relácii Udalosti, komentáre prejavil pochopenie pre podobné obavy, vláda však podľa neho nemala možnosť voľby odložiť. „Povodne postihli asi desať percent územia republiky a my nie sme schopní odložiť voľby len v niektorej časti krajiny. Nie sme schopní to urobiť v celoštátnych voľbách, aby to bolo v súlade s ústavou,“ vysvetlil Benda. „Úprimne povedané, ak by sme vyhlásili výnimočný stav a za dva dni prijali odklad volieb, nepochybne by to bolo napadnuté na ústavnom súde. Myslím si, že by sme boli skutočne kritizovaní oveľa viac, ako keď tie voľby uskutočníme.“

Čítajte viac Potopu sledovali z krčmy. Moravské Troubky sa z tragédie nepoučili

Ústavný právnik Marek Antoš dal poslancovi ODS za pravdu: „Náš ústavný poriadok a právny poriadok je veľmi skeptický k možnosti odkladu volieb. Vláda nesmie voľby odložiť – nemá na to právomoc.“ Hoci v niektorých volebných obvodoch sa voliči budú k provizórnym hlasovacím miestam doslova brodiť bahnom, pohroma uplynulých dní im s rozhodovaním môže pomôcť. „Kandidáti, ktorí sa zúčastňujú na odstraňovaní následkov povodní, majú určitý bonus, čo sa môže prejaviť aj vo voľbách,“ povedal pre portál Novinky politológ Lubomír Kopeček.

Povodňová situácia v českej obci Svitávka Obec Svitávka sa nachádza asi 30 km od Brna. Hasiči tam vyložili vrecia s pieskom. Hladina potoka sa podľa miestneho dobrovoľného hasiča síce nemenila od 14.00 hod., no ľudia sa na vybreženie pripravujú a nechcú nič podceniť. Fotogaléria 14 fotiek +11

Zvládnutie situácie podľa neho vyznieva pre politikov vo vláde i v krajoch prevažne pozitívne. Prispeli k tomu aj médiá, ktoré sa zamerali práve na starostov a hajtmanov zasiahnutých regiónov, či už sú z radov ODS, ľudovcov, Starostov a nezávislých, či z ANO. Naopak, krajská opozícia a nové strany, ktoré hrali pri záplavách „druhé husle“, mali menej možností osloviť voličov.

Ako sa budú rozhodovať tí, ktorých vytopilo, nemožno dopredu odhadnúť. „Ale bez ohľadu na to, ako boli záplavy zo strany vládnych strán či vlády zvládnuté, šanca, že ANO vyhrá vo väčšine krajov, je stále vysoká,“ usudzuje Kopeček.