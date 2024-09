Juhokórejský prezident sľúbil v Prahe hladký priebeh stavby jadrových blokov v Dukovanoch

Juhokórejský prezident Jun Sok-jol pri rokovaní v Prahe ubezpečil českého prezidenta Petra Pavla, že sa kórejská vláda postará o to, aby proces vedúci k podpisu zmluvy so spoločnosťou KHNP o stavbe jadrových blokov v Dukovanoch bol hladký. Povedal to na tlačovej konferencii po rokovaní.

Jun Sok-Jol do Prahy dorazil zhruba dva mesiace po tom, ako vláda rozhodla o tom, že dva nové reaktory v Dukovanoch má postaviť juhokórejská KHNP. ČEZ teraz s Kórejčanmi rokuje o zmluve, ktorá by mala byť podpísaná do konca marca budúceho roka. Prvý z nových reaktorov v Dukovanoch by mal byť hotový v roku 2036. Francúzska firma EDF aj severoamerická spoločnosť Westinghouse, ktoré mali o zákazku tiež záujem, napadli tender na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže.

Čítajte aj Mohol by Slovákov zaujať najdrahší tender v dejinách Českej republiky?

Juhokórejský prezident nevylúčil to, že by KHNP a Westinghouse mohli čiastočne pri Dukovanoch spolupracovať, podobne ako v minulosti v Spojených arabských emirátoch. Pavel verí tomu, že spor sa vyrieši. Česko je ale podľa neho pripravené aj na variant, že by sa tak nestalo.

Pavel uvítal, že s prezidentom dorazili štyria ministri a silná delegácia kórejského priemyslu. Po Číne a Spojených štátoch je Južná Kórea tretím najväčším obchodným partnerom Českej republiky mimo Európy, celkovo potom 18. Je tiež najväčším neeurópskym investorom v ČR. Pôsobí tu zhruba 70 spoločností s kórejskou účasťou, ktoré zabezpečujú viac ako 15-tisíc pracovných miest.

Podľa Jun Sok-Jola prezidenti diskutovali o rozšírení strategického partnerstva v politickej i ekonomickej rovine, v kultúre, vo vede, v technológiách, diplomacii, bezpečnosti i obrannom priemysle.

Hrozbou pre bezpečnosť je rastúca spolupráca Ruska s KĽDR, Čínou, Iránom

Česko a Južná Kórea vnímajú ako najväčšie nebezpečenstvo pre svetovú bezpečnosť Rusko a jeho rastúcu spoluprácu so Severnou Kóreou, Čínou alebo Iránom. Po dnešnom rokovaní s juhokórejským náprotivkom Jun Sok-Jolom v Prahe to povedal český prezident Petr Pavel. Spolupráca medzi krajinami sa podľa neho premieta do medziľudských vzťahov, turistiky, ekonomiky, vedy, techniky i bezpečnosti.

Vladimír Putin a Kim Čong-un na návšteve kozmodrómu Video Severokórejský vodca Kim Čong-un sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na kozmodróme Vostočnyj na Ďalekom východe 13. septembra 2023. / Zdroj: Kremlin.ru

Obe krajiny podľa juhokórejskej hlavy štátu zdieľajú univerzálne hodnoty slobody, ľudských práv a právneho štátu. Diskutovali o severokórejskej jadrovej otázke, o situácii v juhovýchodnej Ázii a na Ukrajine. „Zhodujeme sa, že bezpečnosť indo-pacifického regiónu a Európy sú neoddeliteľne späté,“ poznamenal Jun Sok-jol.

Juhokórejský prezident kritizoval vojenskú spoluprácu Ruska a Severnej Kórey, ako aj „bezohľadné a nerozumné provokácie“ KĽDR, ktoré podľa neho narúšajú mier a stabilitu. Vyzval na to, aby boli dôsledne uplatňované sankcie Bezpečnostnej rady OSN voči Severnej Kórei.