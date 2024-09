ONLINE: Sikorski hovoril o Kryme pod mandátom OSN, Kyjev to razantne odmieta

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 940 dní Ukrajinské drony Vampír pijú pri Pokrovsku Rusom krv Video Ukrajinský dron Vampír verzus ruské ciele pri Pokrovsku. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

6:30 Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny uviedlo, že kompromisy týkajúce sa územného štatútu Krymu sú neprijateľné po tom, čo poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski navrhol usporiadať na Kryme referendum za určitých podmienok, informovala Ukrainska Pravda o stanovisku Kyjeva.

Sikorski spomenul Krym popri konferencii o európskej stratégii v Jalte, ktorá sa konala 13. a 14. septembra v Kyjeve, pričom uviedol, že otázka polostrova bude kľúčová počas mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom, napísala poľská agentúra PAP.

„Krym je symbolicky dôležitý pre Rusko, a najmä pre Putina, ale strategicky dôležitý pre Ukrajinu. Preto nevidím spôsob, ako sa budú vedieť dohodnúť bez demilitarizácie Krymu,“ povedal Sikorsky podľa agentúry Interfax Ukrajina. Verí, že ak obe krajiny budú chcieť, potom by sa tu dalo nájsť riešenie. Podľa agentúry Sikorski vyjadril svoj osobný názor na nočnej diskusii na 20. výročnom stretnutí ANO v Kyjeve, ktorý zorganizovala Nadácia Viktora Pinčuka.

„Mohli by sme to dať pod mandát OSN s poslaním pripraviť čestné referendum po preverení, kto sú legálni obyvatelia a podobne… A mohli by sme to odložiť o 20 rokov,“ navrhol Sikorsky ako jednu z možností.

Poľský minister tiež vyjadril názor, že veľkou chybou Západu, najmä Američanov, bolo povedať Ukrajincom, aby nebojovali na Kryme. „Ak by Ukrajinci bojovali na Kryme, čo i len symbolicky, on (Putin) by sa zrejme nerozhodol pre Donbas,“ vysvetlil svoj postoj Sikorski podľa agentúry Interfax Ukrajina.

Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny v reakcii zdôraznilo, že územná celistvosť Ukrajiny „nikdy nebola a nemôže byť predmetom diskusií alebo kompromisov“, čo podporujú ukrajinské ozbrojené sily, partneri aj medzinárodné právo.

„Krym je ťažiskom európskej bezpečnostnej architektúry, jeho úplná obnova je možná až po úplnej deokupácii celého územia Ukrajiny, vrátane ukrajinského polostrova,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva, ktoré cituje Ukrainska Pravda.

Kyjev vyjadril očakávania týkajúce sa podpory partnerov s cieľom prinútiť Rusko stiahnuť jednotky z Krymu a brať ho na zodpovednosť za porušenia medzinárodného práva a spáchané zločiny.

„Všetko úsilie by malo smerovať k rýchlemu dosiahnutiu týchto cieľov a nie uspokojiť, tak či onak, túžby Kremľa na úkor záujmov Ukrajiny a medzinárodného práva,“ zdôraznilo ministerstvo zahraničných vecí.