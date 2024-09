Pri americkom Houstone po štyroch dňoch uhasili horiace plynové potrubie

Napísala to v noci na dnešok agentúra AP, podľa ktorej sa neďaleko našiel automobil a v ňom pozostatky vodiča, ktorý vozidlom narazil do nadzemného ventilu potrubia. Úrady nenašli dôkazy o terorizme alebo koordinovanom útoku a vyšetrujú, prečo vozidlo do zariadenia nabehlo.

Požiar prepukol v mestečku La Porte zhruba 40 kilometrov juhozápadne od Houstonu. Spoločnosť Energy Transfer so sídlom v Dallase neskôr potvrdila, že išlo o potrubie na kvapaliny zemného plynu. Doplnila, že prívod zastavila, ale zvyšok paliva v potrubí musel dohorieť. Úrady kvôli rozsiahlemu ohňu evakuovali takmer tisíc domov.

Potrubie vedie pod zemou, nad ním sa nachádza trávnatý priestor, ktorý obklopuje obytná štvrť a obchod Walmart, píše AP. Požiar podľa nej vypukol po tom, čo vodič vozidla zišiel z parkoviska pri obchode, vošiel na trávnatú plochu a narazil do ventilu obohnaného plotom. Identitu človeka, ktorý pri incidente zahynul, úrady zatiaľ nepoznajú.

Houston je srdcom amerického petrochemického priemyslu a nachádza sa tam množstvo rafinérií a tisíce kilometrov potrubia. Výbuchy a požiare sú pre obyvateľov najväčšieho texaského mesta známym javom, pričom niektoré z nich boli smrteľné, pripomenula agentúra AP. Takéto incidenty opakovane vyvolávajú otázky týkajúce sa ochrany verejnosti v podobných situáciách a o vplyvoch na životné prostredie.