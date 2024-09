Krvavý rozvod najbohatšej Rusky. Čo s tým majú spoločné Putin a Kadyrov?

Zakladateľku Wildberries, „ruského Amazonu“, ako sa hovorí najväčšiemu internetovému obchodu v postsovietskom priestore, prepadol ohrdnutý manžel v sídle jej firmy, len pár sto metrov od Kremľa. Priviedol si so sebou skupinu ozbrojených Čečencov. Po desiatich minútach konfliktu s miestnou ochrankou na chodbách luxusného obchodného centra Romanov dvor zostali v kalužiach krvi ležať dvaja mŕtvi a siedmi zranení.

Foto: SHOT Wild Záber z bezpečnostnej kamery počas stredajšieho pokusu útočníkov prevziať kontrolu nad "ruským Amazonom.

Tatiana a Vladislav Bakalčukovci sa vzali v roku 2000. Ona, dcéra etnických Kórejčanov, si počas materskej založila firmu. Predávala cez internet oblečenie z nemeckých katalógov Otto a Quelle. Darilo sa jej, podnikanie rozširovala, začala obchodovať so všetkým možným, od potravín, cez kozmetiku po elektroniku, až Wildberries doviedla k vlaňajším tržbám vo výške 539 miliárd rubbľov, čo je zhruba 5,4 miliárd eur. Jej majetok magazín Forbes odhadol na 7,1 miliardy dolárov. Vo Wildberries má 99-precentný podiel, kým jej mužovi, s ktorým neuzavrela predmanželskú zmluvu, patrí iba jedno percento.

Svoje súkromie si úspešná podnikateľka prísne strážila. O jej vzťahu so životným partnerom nebolo nič známe. Vzhľadom na to, že mu priviedla na svet sedem detí (naposledy, v septembri 2021 sa im narodili dvojičky), sa zdalo, že je u nich doma všetko v poriadku.

Foto: t.me/WBakalchuk Wildberriesphoto 2024-09-12 15-42-26 Manželia Tatiana a Vladislav Bakalčukovci.

Po stredajšej prestrelke sa ale 48-ročná žena už nekrotila. „Ozbrojení muži vtrhli do nášho úradu, vyvolali prestrelku, pogrom. Mladí chlapci zomrel. Vladislav, čo to robíš? Ako sa budeš môcť pozrieť do očí svojich rodičov a našich detí? Ako si mohol doviesť situáciu do takého absurdna?“ vyčítala mu vo videu, ktorí zverejnila na Telegrame.

Keď sa rozvádzal Jeff Bezos, tiež to nebolo jednoduché. Právnici ale všetko vyriešili. Zakladateľ Amazonu zaplatil tučné finančné vyrovnanie a bol voľný. Rusko však nie je Amerika. Rozchod najbohatšej Rusky poznačila krvavá prestrelka.

O tom, že Bakalčuková v marci odišla od svojho manžela, sa verejnosť dozvedela v lete z videa, ktoré na Telegrame zverejnil čečenský autokrat Ramzan Kadyrov.

„Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som pomohol vrátiť Tatianu Vladimirovnu i legitímne podnikanie jej rodine,“ sľúbil Kadyrov.

Bakalčuk sa mu totiž sťažoval na ženu nielen za to, že mu ušla, ale aj pre jej rozhodnutí o fúzii Wildberries s reklamnou spoločnosťou Russ Outdoor, čo čečenský vodca označil za „machináciu celoštátneho rozmeru.“

Kadyrov premenil Cybertruck na zbraň. Tvrdí, že ho má od Muska Video

Kadyrov má v Rusku silné postavenie. Šéf Kremľa mu v mnohých veciach dáva voľnú ruku odmenou za to, že výbušný severný Kaukaz drží na uzde a do vojny na Ukrajine posiela svoju súkromnú armádu Achmad, formálne pôsobiacu v rámci ruskej Národnej gardy. Čečenský vládca náklonnosť Kremľa využíva okrem iného na to, že do sporov v ruskom biznise zasahuje násilnými metódami, aké boli v Moskve bežné v deväťdesiatych rokoch začínajúceho divokého kapitalizmu. Tentoraz sa ale zdá, že zaťal sekeru do priveľkého stromu.

Čečenský diktátor Ramzan Kadyrov sa hrá na vojakov Video

Na druhej strane totiž stoja silní hráči, ktorí sa zaštítili podporou prezidenta. Podľa televízie Dožď dohodu o zlúčení Wildberries s Russ Outdoor zorganizoval dagestanský oligarcha Sulejman Kerimov. Miliardár, ktorý je súčasne senátorom v hornej komore ruského parlamentu, je obchodným partnerom arménskych bratov Levana a Roberta Mirzojanovcov, majiteľov Russ Outdoor. Priatelí sa tiež so šéfom prezidentskej administratívy Antonom Vainom, cez ktorého dohodli prijatie vlastníkov Wildberries a Russ Outdoor u Putina.

Dožď i magazín Forbes tvrdia, že šéf Kremľa schválil spojenie oboch spoločností potom, čo mu Bakalčuková s Mirzojanovcami sľúbila, že nová zjednotená štruktúra bude schopná konkurovať americkému Amazonu a čínskej Alibabe a tiež vytvorí platformu, ktorá nahradí medzinárodný bankový platobný systém SWIFT, nedostupný pre pre viaceré ruské banky a podniky kvôli západným sankciám.

„Neexistuje žiadny zákon, ktorý by vyžadoval, aby takéto dohody boli schválené na prezidentskej úrovni, ale keď už sú schválené, je veľmi ťažké ich zvrátiť,“ povedala pre Forbes Alexandra Prokopenko, expertka na Rusko z Carnegie Russia Eurasia Center v Berlíne.

Bakalčuk manželke vyčíta, že napriek tomu, že Wildberries vstupuje do spoločného podniku s mnohonásobne väčšími aktívami, ako Russ Outdoor, podiel v ňom si rozdelili v pomere 65: 35. Naznačil tiež, že dôvodom tejto veľkorysosti jeho manželky môže byť jej vzťah s jedným z arménskych bratov.

Ohrdnutý manžel sa po krvavom incidente ocitol v policajnej cele spolu s ďalšími troma desiatkami účastníkmi útoku na sídlo Wildberries. Rovnako, ako jeho komplicov ho obvinili z vraždy, z pokusu o vraždu a ďalších zločinov, za čo usvedčeným páchateľom hrozí až doživotné väzenie. Kým súd v piatok všetkým ostatným zadržaným, medzi ktorými bol aj zástupca veliteľa čečenského oddielu Achmat a viacerí severokaukazskí bojovníci MMA, predĺžil väzbu až do novembra, Bakalčuk sa už večer hlásil s videom na Telegrame z domu. Ani on, ani jeho advokáti podľa portálu denníka Kommersant nevysvetlili, či to znamená, že bolo zastavené jeho trestné stíhanie.

Ostatní obvinení sa čoskoro tiež môžu ocitnúť na slobode. Podľa informácii portálu Lenta totiž všetci vyjadrili želanie ísť bojovať na Ukrajinu, za čo sa v Rusku zastavuje trestné stíhanie, prípadne udeľuje milosť.