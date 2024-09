Na Island po rokoch priplával na kryhe ľadový medveď. Polícia ho zastrelila ako hrozbu

Zviera, ktoré zrejme priplávalo na ľadovej kryhe z Grónska, bolo podľa policajtov potenciálnym nebezpečenstvom pre ženu, pri ktorej dome ho zastrelili. Šelma bola prvým zvieraťom svojho druhu, ktoré na Islande videli od roku 2016, napísala agentúra DPA.

Medveď podľa polície vystrašil staršiu ženu žijúcu na samote v oblasti Westfjords na severozápadnom výbežku ostrova. Žena zavolala svojej dcére do Reykjavíku a od nej sa o zvierati dozvedeli policajti. Keď dorazili na miesto, rozhodli sa zviera zlikvidovať.

Ako sa správať v lese, kde sa nachádzajú medvede Video

„Nie je to niečo, čo by sme robili radi. Ale v tomto prípade… to zviera bolo blízko chaty. A bola vnútri stará žena,“ povedala šéfka miestnej polície Helgi Jenssonová. Policajti podľa nej kontaktovali environmentálnu organizáciu, ktorá však odmietla zviera dopraviť na iné miesto.

Ľadové medvede sa na Islande prirodzene nevyskytujú, občas sa tam ale podľa prírodovedcov dostanú na kryhách uvoľneného ľadu z Grónska. Topenie pobrežného ľadu ich potom núti presúvať sa viac do vnútrozemia, kde hrozí stret s človekom.