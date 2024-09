ONLINE: Sikorski vysvetľoval svoje slová o referende na Kryme. Lavrov hovoril o vojenskej spolupráci s Čínou

6:45 Kyjev kritizoval poľského ministra Radosława Sikorskeho za slová, že Krym, ktorý je dôležitá pre Rusko aj Ukrajinu, by mohol skončiť pod mandátom OSN a na polostrove by sa mohlo konať referendum. Podľa Sikorského to bola hypotetická otázka a Poľsko je za územnú celistvosť Ukrajiny, uviedla poľská agentúra PAP.

„Poľsko, samozrejme, je za zachovanie územnej celistvosti Ukrajiny, o tom niet pochýb a mnohokrát som to zdôraznil,“ povedal Sikorski, ktorý je v USA, na brífingu pre poľské médiá vo Washingtone.

„Na konferencii prebehla hypotetická diskusia medzi odborníkmi v režime mimo záznam (dôverné, bez citácií – PAP), kde nás zaujímalo, ako realizovať návrhy prezidenta Zelenského o tom, ako získať Krym späť. On hovoril o diplomatických akciách“ – dodal šéf rezortu zahraničných vecí.

Sikorski reagoval na otázku, týkajúcu sa jeho vyhlásení na konferencii o európskej stratégii v Jalte, ktorá sa konala 13. a 14. septembra v Kyjeve, pričom uviedol, že otázka polostrova bude kľúčová počas mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom, napísala už skôr poľská agentúra PAP.

„Krym je symbolicky dôležitý pre Rusko, a najmä pre Putina, ale strategicky dôležitý pre Ukrajinu. Preto nevidím spôsob, ako sa budú vedieť dohodnúť bez demilitarizácie Krymu,“ povedal Sikorsky podľa agentúry Interfax Ukrajina. Verí, že ak obe krajiny budú chcieť, potom by sa tu dalo nájsť riešenie. Podľa agentúry Sikorski vyjadril svoj osobný názor na nočnej diskusii na 20. výročnom stretnutí ANO v Kyjeve, ktorý zorganizovala Nadácia Viktora Pinčuka.

„Mohli by sme to dať pod mandát OSN s poslaním pripraviť čestné referendum po preverení, kto sú legálni obyvatelia a podobne… A mohli by sme to odložiť o 20 rokov,“ navrhol Sikorsky ako jednu z možností.

Poľský minister tiež vyjadril názor, že veľkou chybou Západu, najmä Američanov, bolo povedať Ukrajincom, aby nebojovali na Kryme. „Ak by Ukrajinci bojovali na Kryme, čo i len symbolicky, on (Putin) by sa zrejme nerozhodol pre Donbas,“ vysvetlil svoj postoj Sikorski podľa agentúry Interfax Ukrajina.

Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny uviedlo, že kompromisy týkajúce sa územného štatútu Krymu sú neprijateľné.

6:40 Moskva and Peking nepotrebujú vytvárať spoločnú vojenskú alianciu, keďže armády oboch štátov už úspešne spolupracujú aj bez potreby spájať sa do akejkoľvek organizácie, ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal v rozhovore pre arabský spravodajský kanál Sky News Arabia, uviedla agentúra TASS.

„Často sa nás pýtajú kedy vytvoríme vojenskú alianciu. Nepotrebujeme ju. Máme pravidelné spoločné vojenské cvičenia,“ povedal Lavrov. „Naše armády medzi sebou spolupracujú, budujú spôsobilosti pre spoločné operácie, spoločne cvičia a to všetko bez akejkoľvek potreby vojenskej únie akou je NATO.“

Lavrov dodal, že momentálne sú čínsko-ruské vzťahy na najlepšom bode v ich bilaterálnej histórii. „Sú strategické,“ zdôraznil.