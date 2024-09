Deravé ako ementál. Na hraničné kontroly nie je dosť policajtov

Keď Nemecko od pondelka zaviedlo kontroly na všetkých hraniciach, vyzeralo to, že sa krajina naozaj zatvára. Kritici varovali, že to spomalí dopravu, ohrozí obchod a vyvolá odpor susedných štátov. Obavy sa však nenaplnili. Na to, aby mohli nemeckí policajti kontrolovať hranicu dlhú 3 876 kilometrov im chýbajú ľudia i vybavenie. A tak sa toho v teréne veľa nezmenilo.