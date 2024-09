ONLINE: USA ešte nepoznajú Zelenského utajovaný plán víťazstva. Tisíce poľských firiem sa chystajú obnovovať Ukrajinu

Spojené štáty ešte nepoznajú Zelenského plán víťazstva. Biden ale nariadil, aby jeho ľudia "pomohli nebom a zemou" pre pomoc Ukrajine, aby sa dostala na konci jeho funkčného obdobia do čo najsilnejšieho postavenia. Uviedol to Michael Carpenter, hlavný riaditeľ pre Európu Rady pre národnú bezpečnosť Bieleho domu.

Vojna na Ukrajine trvá 942 dní

Kyjev: Rusi prišli o ďalších 1 500 vojakov

8:41 V doterajšom priebehu vojny na Ukrajine stratila ruská armáda 642 420 vojakov. Na Facebooku to uviedol generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl, ktorý dodal, že iba počas soboty prišli Rusi o 1 500 vojakov, 22 tankov, 52 bojových obrnených vozidiel, 63 delostreleckých systémov a 57 vozidiel a autocisterien.

Rusko podľa ukrajinského generálneho štábu dosiaľ prišlo celkovo o 8 768 tankov, 17 222 bojových obrnených vozidiel, 25 023 vozidiel a autocisterien, 18 333 delostre­leckých systémov, 1 195 odpaľovacích raketových systémov, 949 systémov protivzdušnej obrany, 328 vrtuľníkov, 369 lietadiel, 15 628 dronov, 2 595 striel s plochou dráhou letu, 28 lodí, jednu ponorku a 3 144 kusov špeciálnej techniky.

7:25 Spojené štáty ešte nepoznajú plán víťaztsva, ktorý pripravil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, uviedol Michael Carpenter, hlavný riaditeľ pre Európu Rady pre národnú bezpečnosť Bieleho domu. Uviedol to pre Voice of America. Chápe, že Zelenskyj chce o ňom priamo informovať amerického prezidenta Joea Bidena.

„Netrpezlivo očakávame, že prezident Zelenskyj predstaví svoju strategickú víziu víťazstva. A viete, keď sa to stane, som si istý, že prezidenta (Bidena) budú veľmi zaujímať všetky rôzne detaily a ako do seba zapadajú. Vojenské, ekonomické, diplomatické. To všetko je dôležité. A tak si myslím, že keď sa stretnú, bude to veľmi zaujímavý a vecný rozhovor,“ povedal v rozhovore.

"Neviem, čo je v pláne, takže vám nemôžem povedať, aká bude reakcia. Ale, samozrejme, prezident Biden je absolútne odhodlaný podporiť Ukrajinu a postaviť ju na konci svojho funkčného obdobia do čo najsilnejšej pozície. A nariadil nám všetkým, ktorí pre neho pracujeme, aby sme pohli nebom a zemou, aby sme zaistili, že poskytujeme všetku … najmä vojenskú pomoc, ale aj určitú krátkodobú pomoc v oblasti energetickej bezpečnosti, ktorú sme prisľúbili. A to bolo súčasťou dodatočného zákona, ktorý bol schválený v apríli, aby sme to dostali von tak rýchlo, ako len môžeme. To je jeho pokyn pre nás a my ho plníme, uviedol Carpenter.

7:20 Do ekonomickej obnovy Ukrajiny po skončení vojny s Ruskom sa zatiaľ prihlásilo viac ako 3000 poľských firiem. Pre agentúru PAP to povedal Pawel Kowal, splnomocnenec poľskej vlády pre obnovu Ukrajiny.

„Nie sú to vždy veľké firmy, ale sú veľmi agilné a efektívne a potrebujú financovanie projektov,“ povedal Kowal. „Vidím, že je veľký záujem o oblasti, ako je výcvik a energetika. Videl som tiež značný záujem o medicínske oblasti, najmä tie, ktoré sa týkajú protéz a všetkého, čo súvisí s dôsledkami vojny,“ vysvetlil.

Poľsko má šancu stať sa kľúčovým logistickým uzlom pri obnove Ukrajiny. V tejto súvislosti OSN a Poľsko podpísali dohodu o vytvorení Úradu OSN pre projektové služby (UNOPS) vo Varšave s pobočkou v meste Rzeszow, asi 100 kilometrov od hraníc s Ukrajinou.

„Sme pripravení,“ sľúbil Kowal. „Predpokladám, že termíny budú dodržané a do konca roka privítame UNOPS, a že začneme školenia pre podniky, aby boli pripravené podávať konkrétne žiadosti pre konkrétne objednávky,“ dodal.

7:15 Ruské sily v sobotu večer zasiahli viacposchodovú obytnú budovu v Charkove, druhom najväčšom meste Ukrajiny. Počas útoku utrpelo zranenia najmenej 12 osôb a 60 obyvateľov museli úrady evakuovať, uviedol primátor mesta Ihor Terechov. Uviedla to agentúra Reuters.

Terechov na platforme Telegram oznámil, že Rusi použili navádzanú bombu a že na mieste prebiehajú záchranné práce. Ukrajinský verejnoprávny telerozhlas Suspilne uviedol, že bomba dopadla na strom pred jedným z vchodov do budovy a došlo k výbuchu a následnému požiaru niekoľkých áut.

Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Syniehubov vyhlásil, že medzi ranenými bolo aj dieťa. Podľa jeho slov Moskva uskutočnila dva útoky na Charkov a jeden ďalší neďaleko mesta Izjum, kde došlo k požiaru dvoch domov.

V piatok ruské sily podnikli tri útoky na Charkov, pri ktorých utrpelo zranenia 15 ľudí. V meste Nikopol zabil v sobotu útok ruského dronu dvoch ľudí, uviedol gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak. Pri ruskom útoku zahynul jeden človek aj v meste Kurachovo, uviedla prokuratúra Doneckej oblasti.

Rusko od začiatku vojny pravidelne útočí na civilné ciele na Ukrajine a na mesto Charkov, ktoré je od hraníc vzdialené len 30 kilometrov, píše agentúra DPA.