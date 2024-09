Trump by v prípade prehry v prezidentských voľbách už v roku 2028 nekandidoval

Bývalý americký prezident Donald Trump, ktorý sa v novembrových voľbách usiluje o návrat do Bieleho domu, by v prípade prehry nekandidoval v ďalších prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať v roku 2028. Trump to podľa agentúry AFP uviedol v pondelok. televíznom programe Full Measure.